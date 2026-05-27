Live TV

Bruxelles-ul are, în sfârșit, un calendar pentru aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană

Data actualizării: Data publicării:
Map of Moldova, Europe, European Union, with state borders, capital cities, rivers and seas, capital Chisinau, close up
Foto: Profimedia
Din articol
Un proces pentru a le conduce pe toate

Comisia Europeană va propune deschiderea primului „grup” de capitole de negociere privind aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la UE pe 16 iunie, a declarat un înalt oficial pentru Euractiv.

Comisia va prezenta propunerea la o reuniune a miniștrilor europeni care va avea loc la Bruxelles, în cadrul Consiliului Afaceri Generale.

Calendarul ar permite liderilor UE să aprobe măsura în cadrul Consiliului European de la Bruxelles, două zile mai târziu.

Până în prezent, progresul Ucrainei în procesul de aderare a fost blocat, în principal, de Ungaria. Viktor Orbán, fostul prim-ministru, a blocat în mod constant orice eforturi de a promova aderarea Ucrainei la UE. Dar, după 16 ani la putere, a fost demis la alegerile parlamentare maghiare din martie.

Deși nu susține aderarea Ucrainei la UE, noul guvern ungar a semnalat o abordare mai moderată. Péter Magyar, noul prim-ministru al Ungariei, este așteptat la Bruxelles vineri și își va lega sprijinul de solicitările sale de deblocare a fondurilor europene înghețate din cauza încălcărilor legislației UE sub guvernul lui Orbán.

În aprilie, comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, a declarat că se așteaptă ca discuțiile privind primul „cluster” de negocieri să înceapă odată ce tranziția guvernamentală a Ungariei va fi finalizată, posibil în timpul președinției Ciprului la Consiliul UE, care durează până la sfârșitul lunii iunie.

Termenii exacți ai aderării Ucrainei și R. Moldova la UE sunt încă în discuție.

Săptămâna trecută, Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a sugerat că Ucraina ar putea adera la UE ca „membru asociat” fără drept de vot deplin. Ideea a fost respinsă de Kiev câteva zile mai târziu.

Marți, ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide, a respins sugestiile conform cărora Ucraina ar putea adera la Spațiul Economic European ca o rampă de lansare către statutul de membru cu drepturi depline al UE. SEE extinde piața unică a UE la Norvegia, Islanda și Liechtenstein, care nu sunt membre ale UE.

„Este un aranjament foarte ciudat”, a spus Eide. „Are avantajele și provocările sale – nu sunt sigur dacă aș sugera să facă asta.”

Un proces pentru a le conduce pe toate

Deși există o dezbatere privind termenii de aderare, procesul în sine este clar.

Negocierile de aderare la UE sunt împărțite în șase așa-numite „grupuri” (clustere) diferite, care adună domenii sau „capitole” din legislația UE în domenii tematice largi de politică.

Deschiderea fiecărui grup necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de guverne ale UE, iar vetourile pot, de asemenea, opri progresul negocierilor dacă se consideră că țările candidate dau înapoi în ceea ce privește reformele.

Primul astfel de „grup” din cadrul discuțiilor se referă la pilonii democratici, economici și instituționali esențiali ai UE. Deși este primul care a fost deschis, este și ultimul va fi închis.

Este de așteptat ca restul clusterelor să fie deschise pentru Ucraina și R. Moldova în iulie.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Avertizare meteo de furtuni.
2
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
Alexander Lukashenko
3
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
4
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și Bolojan. Ce variantă de...
Dmitri Medvedev
5
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Digi Sport
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
copii ucraina deportati
Educație în vreme de război: Harkov construiește prima grădiniță subterană pe fondul intensificării atacurilor rusești
incendiu prtovocat de drone explozive la kiev
Reacția MAE român după amenințările Moscovei pentru diplomații de la Kiev. Ambasadorul rus a fost convocat
Magyar Zelenski
Condițiile puse de Ungaria pentru o întâlnire între Magyar și Zelenski
Trump Ucraine
Scrisoare urgentă de la Volodimir Zelenski către Donald Trump: „Vă rog să ne ajutați să protejăm spațiul aerian al Ucrainei”
profimedia-1001584946
Comisarul UE pentru Apărare îndeamnă țările să renunțe la fabricarea armelor „haute couture”: „O producție extrem de sofisticată”
Recomandările redacţiei
Strâmtoarea Ormuz
Strâmtoarea Ormuz se va redeschide în termen de o lună, iar Marina...
tomac face declaratii
Ce a răspuns Eugen Tomac, întrebat dacă va accepta nominalizarea...
Alexander Stubb
Președintele Finlandei, avertisment dur legat de politica lui Trump...
colaj poarta focsani 2
NATO întărește „Poarta Focșani”. General al Alianței: „Suntem...
Ultimele știri
Triplă crimă în Târgu Jiu: O bunică și cei doi nepoți ai săi au fost găsiți morți în apartamentul în care locuiau
Ruptura dintre Meloni, Trump și Netanyahu: Italia schimbă tonul față de SUA și Israel
Un petrolier rus care urma să ajungă în Cuba și-a schimbat cursul după mai multe săptămâni petrecute pe mare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilie Bolojan și latura pe care românii o văd rar. Dezvăluirea despre soție, telefonul zilnic către mama sa...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Shakira, aprecieri la adresa fostului iubit. Ce a spus despre relația cu Gerard Pique, la 4 ani de la...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Încă o lovitură pentru CFR Cluj după plecarea lui Pancu: FIFA i-a dat interdicție la transferuri! Despre ce...
Adevărul
„Mi s-a scârbit". Dezvăluirile unei angajate de la un magazin de haine despre ce lasă clienții în cabinele de...
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord în timp record: oferta de 80 de milioane de euro a Barcelonei a fost acceptată și se dă prima mare...
Pro FM
Paris Jackson, despre relația cu tatăl ei, celebrul Michael Jackson: "Nu e treaba nimănui. El a fost cel mai...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Noile metode de înșelăciune care îi lasă pe bătrâni fără economii. Semnalele care ar trebui să ridice...
Newsweek
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
O studentă curajoasă, ședință foto de absolvire cu doi aligatori: “Nu sunt monștri sângeroși. Ar prefera să...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...