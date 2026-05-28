Bruxelles-ul discută vineri măsuri dure împotriva importurilor din China. Temeri privind declinul industriei europene

Comisarii europeni se reunesc vineri pentru discuţii privind posibile noi restricţii asupra importurilor din China, pe fondul temerilor tot mai mari legate de dependenţa economică a Uniunii Europene de produsele chinezeşti. Oficialii de la Bruxelles avertizează că valul de importuri ieftine, de la maşini electrice până la componente industriale şi dispozitive medicale, ar putea afecta grav industria europeană, relatează The Guardian.

Creşterea importurilor chinezeşti, de la maşini electrice până la componente esenţiale pentru utilaje, dispozitive medicale şi produse alimentare, a fost numită „China Shock 2.0”, prin comparaţie cu efectele resimţite în Statele Unite după aderarea Chinei la Organizaţia Mondială a Comerţului, în urmă cu 25 de ani.

Comisarii care reprezintă fiecare stat membru au fost solicitaţi să aducă exemple privind activităţile Chinei din toate cele 27 de domenii de competenţă, de la comerţ şi agricultură până la apărare, sănătate şi iniţiative digitale.

Surse europene spun că vineri nu vor fi luate decizii concrete, însă discuţiile vor contribui la „alinierea” poziţiei Comisiei Europene şi la abordarea problemei supraproducţiei din China, care face ca unele importuri în UE să fie cu până la 40% mai ieftine decât produsele locale.

Subiectul va fi discutat şi la summitul liderilor europeni din 18 iunie, unde China se va afla printre principalele teme de pe agendă.

Ignacio García Bercero, cercetător senior la think tankul Bruegel din Bruxelles şi fost oficial al departamentului comercial al Comisiei Europene, a declarat că UE trebuie să formuleze „o strategie mai clară privind relaţia cu China”.

„Toată lumea are un dialog cu China”

Acesta a spus că ar putea fi introduse cote şi contingente tarifare pentru produsele chinezeşti, măsuri care pot fi aplicate mai rapid decât tarifele vamale şi care s-ar putea concentra pe domeniile vizate de China, precum maşinile hibride şi componentele chimice.

„Cred că uneori există tendinţa de a avea un discurs foarte dur, dar fără a acţiona în consecinţă, iar aceasta nu este o abordare inteligentă”, a afirmat el.

Totodată, oficialul a subliniat că UE trebuie să menţină dialogul cu Beijingul.

„Statele Unite au un dialog cu China, Canada are un dialog cu China. Toată lumea are un dialog cu China. Din punctul meu de vedere, trebuie să găsim o modalitate prin care să ne asigurăm că suntem respectaţi corespunzător de China atunci când avem acest dialog”, a spus el.

La începutul acestei luni, lideri din industrie au declarat pentru The Guardian că se tem că fabricile europene ar putea ajunge să se autodistrugă prin dependenţa lor de componente chinezeşti, un subiect care rareori ajunge în prim-planul dezbaterii publice.

Pe termen lung, UE ar putea recurge şi la o serie de instrumente legislative, inclusiv mecanismul anti-coerciţie, care nu a fost folosit niciodată, sau la acte normative precum Cybersecurity Act 2.0, care ar putea bloca achiziţia anumitor produse chinezeşti, precum şi la Industrial Accelerator Act, cunoscut drept legea „Made in EU”.

Grzegorz Stec, directorul biroului din Bruxelles al Institutului Mercator pentru Studii Chineze (Merics), a declarat că Beijingul nu urmăreşte în mod deliberat distrugerea afacerilor europene, însă aceasta ar putea deveni o consecinţă a strategiei sale concentrate pe supravieţuirea propriilor industrii şi pe adaptarea la o economie dominată de inteligenţa artificială.

„Dacă UE ameninţă să limiteze acest acces, China va riposta”

El a avertizat că va fi foarte dificil ca Beijingul, aflat acum în implementarea celui de-al 15-lea plan cincinal economic şi social, să îşi schimbe direcţia.

„China nu încearcă în mod deliberat să destructureze economia Europei, dar acesta este rezultatul modelului economic pe care Beijingul îl susţine tot mai puternic.

Pentru China, aceasta este o necesitate strategică, ceea ce face dificil pentru Europa să determine Beijingul să îşi schimbe comportamentul”, a spus Stec.

Acesta a adăugat că UE „deţine cărţi importante”, deoarece reprezintă o piaţă esenţială pentru China, cu consumatori care cumpără produse cu valoare adăugată mare, precum vehiculele electrice.

Totuşi, el a avertizat că „accesul la piaţa UE este vital” pentru Beijing şi că China va reacţiona dur pentru a-l menţine.

„Dacă UE ameninţă să limiteze acest acces, China va riposta cel mai probabil. Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită pentru asta”, a concluzionat expertul.

