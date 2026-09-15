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Bruxelles-ul, îndemnat să publice ancheta privind anularea alegerilor: Nu poate rămâne o discuție între platforme digitale și birocrați

Data publicării:
Comisia Europeană
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia
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Preşedinta Comisiei speciale a Parlamentului European pentru Scutul european pentru democraţie (EUDS), Nathalie Loiseau, a declarat, marți, la Strasbourg, că Executivul European trebuie să facă publice rezultatele investigaţiilor asupra platformelor digitale, făcând referire la ancheta Comisie Europene asupra TikTok în legătură cu anularea alegerilor prezidenţiale din România în 2024. „Nu poate rămâne o discuţie între companii private şi birocraţii de la Bruxelles”, a mai afirmat aceasta. 

Declaraţia a fost făcută după votul din plenul Parlamentului European (PE) asupra raportului privind constatările Comisiei speciale pentru Scutul european pentru democraţie, document care cuprinde recomandări practice privind modul în care Uniunea îşi poate apăra mai bine instituţiile democratice şi îşi poate consolida instrumentele de protejare a acestora. 

Raportul, adoptat marţi de Parlamentul European, menţionează România, printre altele, la punctul 26. 

Parlamentul European „invită Comisia să finalizeze rapid investigaţiile privind respectarea de către TikTok a Regulamentului privind serviciile digitale în legătură cu ingerinţele străine în alegerile prezidenţiale din România din 2024, care au scos în evidenţă riscuri îngrijorătoare legate de exploatarea sistemelor de recomandare şi a reţelelor de boţi, precum şi în legătură cu obligaţia TikTok de a atenua riscurile sistemice la adresa proceselor democratice şi de a asigura măsuri de descurajare în perioadele electorale”, se menţionează în raportul comisiei speciale a PE. 

Întrebaţi de jurnalişti dacă se aşteaptă ca executivul UE să răspundă prompt solicitării PE, preşedinta Comisiei speciale EUDS, Nathalie Loiseau, şi raportorul pentru rezoluţia adoptată de PE, Tomas Tobe, au evitat să avanseze un termen, dar şi-au exprimat frustrarea. 

„Dacă Comisia are, şi are, un dialog cu platformele, trebuie să facă publice rezultatele investigaţiilor şi întrebărilor adresate acestora. Nu poate fi o discuţie între companii private şi tehnocraţi, birocraţi de la Bruxelles. Dacă Comisia ştie despre schimbări în algoritm sau comportamente inadecvate care nu au fost diminuate de platforme trebuie să fie comunicate publicului şi acestei instituţii”, a spus Nathalie Loiseau, într-o conferinţă de presă comună cu eurodeputatul Tomas Tobe şi preşedinta PE, Roberta Metsola. 

„Dacă ar exista un scandal privind siguranţa alimentară în Europa, Comisia l-ar face public în primele minute, pentru ca oamenii să nu fie otrăviţi. Democraţia noastră nu trebuie otrăvită. Şi Comisia Europeană trebuie să facă public ceea ce face”, a pledat eurodeputata din grupul Renew. 

Eurodeputatul suedez Tomas Tobe a spus că ceea ce s-a întâmplat în cazul alegerilor prezidenţiale din România este „extrem de grav” şi reprezintă „un atac clar asupra alegerilor”. 

El a ţinut să precizeze că nu poate vorbi în numele Comisiei pentru a avansa un termen privind finalizarea anchetei, dar că PE încurajează executivul UE să adopte o poziţie cât mai fermă, atât în privinţa investigaţiei legate de alegerile din România, cât şi în altele similare. 

„Bineînţeles, vedem acţiuni politice provenite din afara Europei care au scopul clar de a transmite Europei că legislaţia, de exemplu DSA (Actul pentru Servicii Digitale), nu ar trebui să fie deplin implementată. Dar din PE transmitem mesajul politic clar că ne aşteptăm ca CE să apere şi să asigure respectarea regulilor europene care au fost adoptate, avem un mod european de viaţă”, a adăugat Tobe. 

„Cred că mesajul politic pe care îl trimitem este foarte clar. Aşteptăm ca Comisia să urmeze şi să apere regulile europene. Nu pot să vă dau un răspuns cu privire la dată”, a mai spus europarlamentarul suedez. 

„Vrem ca Europa să aibă un spaţiu în care oamenii pot avea încredere că regulile sunt respectate, că procesul electoral nu este afectat. Iar atunci când este clar că au existat ingerinţe, atunci se întreprind acţiuni. Am văzut că s-a întâmplat în România, dar nu este vorba doar de această ţară, şi alte ţări sunt monitorizate, unele mai vizibil decât altele, pe diferite platforme de social media. De aceea avem DSA, pentru a ne asigura că platformele pe care le folosim respectă regulile care se aplică tuturor celorlalţi”, a spus la rândul ei Roberta Metsola. 

Întrebat dacă Centrul European pentru Rezilienţă Democratică (ECDR), pilonul central prevăzut în raportul Comisiei speciale EUDS, ar fi putut contribui la prevenirea anulării alegerilor din România în 2024, Tomas Tobe a elogiat experienţa acumulată în acest cadru. 

„Pregătirile şi experienţa în aceste subiecte sunt foarte diferite în statele membre. Şi am inclus contacte inclusiv cu ţările candidate care au uneori mai multă experienţă decât noi. Şi am încercat să învăţăm şi de la ele”, a spus Tomas Tobe despre activitatea Centrului. 

El a pledat ca toate statele membre să coopereze cu acest Centru. Expertiza dezvoltată la nivel european, împreună cu statele membre, ar putea duce la acţiuni mai rapide, după detectarea conturilor false pe o platformă sau alta. 

„Şi am acţiona asigurându-ne că unii dintre giganţii tehnologici îşi asumă responsabilitatea şi remediază deficienţele. Asta trebuie să se facă şi, de asemenea, cred că e vorba despre comunicare şi despre a fi clari şi uneori, când suntem inundaţi de dezinformare, să le oferim oamenilor informaţii adecvate”, a mai spus eurodeputatul PPE. 

Editor : A.C.

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