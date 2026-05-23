Live TV

Bruxellesul a respins cererea Marii Britanii de se reintegra în piața unică europeană pentru bunuri. Care e motivul

Data publicării:
Dover Kent, UK. 25th Jan, 2022. Dover Ken UK 25th January 2022 Long queues of lorries heading to the Port of Dover. Drivers face long delays heading across the English Channel due to staff at the Port struggling with new customs forms that were introduced
Camioane britanice în vama de la Dover Foto: Profimedia

Bruxellesul a respins o propunere a miniștrilor britanici privind o integrare mai profundă în piața unică a Uniunii Europene, deoarece Londra nu este dispus să accepte revenirea la libera circulație a persoanelor, scrie The Times.

Potrivit informațiilor disponibile, Michael Ellam, negociatorul-șef al Regatului Unit, a propus ca Marea Britanie să reintre în piața unică a mărfurilor a UE pentru a-și aprofunda relațiile economice cu blocul. Acest lucru ar permite companiilor britanice să-și vândă mărfurile pe piețele europene fără controale, în schimbul respectării de către Marea Britanie a reglementărilor UE existente și viitoare.

Planul a fost respins de oficialii de la Bruxelles deoarece Marea Britanie a declarat că nu poate renunța la „linia roșie” a premierului Keir Starmer, conform căreia nu va permite libera circulație a europenilor care doresc să locuiască și să lucreze în Marea Britanie fără restricții.

UE a afirmat în mod constant, pe parcursul negocierilor de retragere din cadrul Brexitului, că Marea Britanie nu poate face parte pe deplin din piața unică decât dacă acceptă libera circulație a persoanelor.

Noile propuneri, raportate inițial de The Guardian și confirmate de surse guvernamentale pentru The Times, au fost formulate înaintea discuțiilor preconizate pentru luna iulie. Este de așteptat ca negocierile să conducă la un acord privind un nou program de mobilitate pentru tineri între Marea Britanie și UE și la încetarea controalelor asupra produselor alimentare și agricole care traversează Canalul Mânecii și Marea Irlandei.

Cu toate acestea, miniștrii de la Londra doreau să obțină mai mult și sperau să inițieze un program ambițios de negocieri pentru o cooperare economică mai strânsă.

Deși UE este deschisă unei integrări mai profunde, aceasta este preocupată de acordarea unui tratament preferențial Regatului Unit într-un domeniu controversat din punct de vedere politic.

Un diplomat al UE a declarat pentru The Guardian: „Dacă începi să te îndepărtezi de aceste principii — ceea ce ar duce la tratarea unui stat non-membru mai bine decât a unui membru efectiv — cu siguranță ai declanșa o dezbatere internă privind fundamentele cooperării [UE].”

Un oficial al Guvernului britanic a declarat: „Am confirmat anterior că următorul summit Regatul Unit-UE va avea loc în această vară. Data finală va fi confirmată în timp util. Negociem cu UE un pachet ambițios de măsuri înaintea summitului, inclusiv un acord SPS [sanitar și fitosanitar] privind alimentele și băuturile și un acord privind comercializarea emisiilor care, singure, ar urma să aducă economiei britanice până la 9 miliarde de lire sterline pe an până în 2040.”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bataie centrul vechi ucraineni motoclisti romani jandarmi
1
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români...
Alexandra Căpitănescu cântând „Choke Me”.
2
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit...
maia sandu sustine un discurs
3
Maia Sandu, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Dacă acest lucru nu va funcţiona...
mario iorgulescu
4
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare
Peter Magyar.
5
Peter Magyar: După războiul din Ucraina, toată Uniunea Europeană va reveni la gazul...
A fost invitată la nunta anului, dar i s-a transmis să meargă neînsoțită: "Jenant! Nu cred că voi participa"
Digi Sport
A fost invitată la nunta anului, dar i s-a transmis să meargă neînsoțită: "Jenant! Nu cred că voi participa"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
un container albastru cu steagul UE si un container rosu cu steagul chinei, ridicate de o macara
UE accelerează ruperea de China. Firmele europene, împinse să își caute alți furnizori
photo-collage.png - 2025-10-17T224302.527
Summitul UE-Regatul Unit ar putea fi amânat din cauza problemelor premierului Keir Starmer
Charing Cross underground station sign.
Exercițiu NATO într-o stație de metrou din Londra. Au fost simulate atacuri în profunzime împotriva Rusiei
satelit in spatiu
Satelit de spionaj chinez, observat de telescopul militar al Marii Britanii. Londra transmite un „avertisment” Beijingului
programul safe acord semnat
Ilie Bolojan prezintă 5 avantaje majore pentru România în programul SAFE. Mai mult de jumătate din produția militară va fi în țară
Recomandările redacţiei
Elicopter SMURD în zbor.
Intervenție în Munții Bucegi: 12 oameni au avut nevoie de Salvamont...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
Cum răspunde Volodimir Zelenski propunerii ca Ucraina să devină...
drona
Noi alerte în Tulcea, din cauza atacurilor ruse cu drone asupra...
steaguri ale sua si iranului
Iranul acuză SUA de sabotarea discuțiilor de pace. Speculații privind...
Ultimele știri
Un copac uriaș s-a prăbușit într-un parc din centrul Bucureștiului, peste o alee tranzitată zilnic de sute de oameni
Marco Rubio, în vizită oficială în India, ca să repare parteneriatul afectat de tarifele vamale impuse de Donald Trump
Noi reguli pentru solicitanţii de Green Card în SUA: Străinii trebuie să se întoarcă în ţara de origine pentru a aplica
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A slăbit 136 kg și a izbucnit în plâns într-o cabină de probă. Motivul emoționant pentru care mii de femei au...
Cancan
Ultimele imagini cu Amiana Păștină înainte să își ia viața. Ce s-a aflat despre femeia care și-a omorât mama...
Fanatik.ro
Cum a ajuns Mitică Dragomir să aibă expoziții de pictură: “Am vândut tablouri de zeci de mii dolari! Mi-am...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Bombă: Daniel Pancu nu mai pleacă la Rapid și rămâne la CFR Cluj! Giovanni Becali: „Are contract”. Exclusiv
Adevărul
Valea Mureșului, drumul castelelor nobiliare uitate. Aproape 100 de palate și conace vechi, înșirate pe...
Playtech
Cât costă o călătorie cu noul Orient Express pe ruta Roma-Istanbul. Trenul de lux va opri și în România
Digi FM
Elena Merișoreanu, adevărul despre intervențiile estetice la 78 de ani: „Îmi place să mă îngrijesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Telenovela" Radu Drăgușin s-a încheiat! ADIO, Tottenham
Pro FM
Loredana Groza, antrenament în colanți mulați și top scurt. În câteva săptămâni împlinește 56 de ani, dar e...
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Dezbatere aprinsă pe tema divulgării salariului la recrutare. Ce spun angajatorii și angajații. „Să lucrezi...
Newsweek
DEZASTRU Pensia medie a crescut cu 10 lei, cea de invaliditate a scăzut cu 35 lei într-un an. Inflația e 10%
Digi FM
Când intră pensiile în iunie 2026. Milioane de români vor primi banii mai târziu
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Ce înseamnă când pisica ta doarme la picioarele tale. Mulți stăpâni nu știau asta
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...