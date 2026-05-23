Bruxellesul a respins cererea Marii Britanii de se reintegra în piața unică europeană pentru bunuri. Care e motivul

Bruxellesul a respins o propunere a miniștrilor britanici privind o integrare mai profundă în piața unică a Uniunii Europene, deoarece Londra nu este dispus să accepte revenirea la libera circulație a persoanelor, scrie The Times.

Potrivit informațiilor disponibile, Michael Ellam, negociatorul-șef al Regatului Unit, a propus ca Marea Britanie să reintre în piața unică a mărfurilor a UE pentru a-și aprofunda relațiile economice cu blocul. Acest lucru ar permite companiilor britanice să-și vândă mărfurile pe piețele europene fără controale, în schimbul respectării de către Marea Britanie a reglementărilor UE existente și viitoare.

Planul a fost respins de oficialii de la Bruxelles deoarece Marea Britanie a declarat că nu poate renunța la „linia roșie” a premierului Keir Starmer, conform căreia nu va permite libera circulație a europenilor care doresc să locuiască și să lucreze în Marea Britanie fără restricții.

UE a afirmat în mod constant, pe parcursul negocierilor de retragere din cadrul Brexitului, că Marea Britanie nu poate face parte pe deplin din piața unică decât dacă acceptă libera circulație a persoanelor.

Noile propuneri, raportate inițial de The Guardian și confirmate de surse guvernamentale pentru The Times, au fost formulate înaintea discuțiilor preconizate pentru luna iulie. Este de așteptat ca negocierile să conducă la un acord privind un nou program de mobilitate pentru tineri între Marea Britanie și UE și la încetarea controalelor asupra produselor alimentare și agricole care traversează Canalul Mânecii și Marea Irlandei.

Cu toate acestea, miniștrii de la Londra doreau să obțină mai mult și sperau să inițieze un program ambițios de negocieri pentru o cooperare economică mai strânsă.

Deși UE este deschisă unei integrări mai profunde, aceasta este preocupată de acordarea unui tratament preferențial Regatului Unit într-un domeniu controversat din punct de vedere politic.

Un diplomat al UE a declarat pentru The Guardian: „Dacă începi să te îndepărtezi de aceste principii — ceea ce ar duce la tratarea unui stat non-membru mai bine decât a unui membru efectiv — cu siguranță ai declanșa o dezbatere internă privind fundamentele cooperării [UE].”

Un oficial al Guvernului britanic a declarat: „Am confirmat anterior că următorul summit Regatul Unit-UE va avea loc în această vară. Data finală va fi confirmată în timp util. Negociem cu UE un pachet ambițios de măsuri înaintea summitului, inclusiv un acord SPS [sanitar și fitosanitar] privind alimentele și băuturile și un acord privind comercializarea emisiilor care, singure, ar urma să aducă economiei britanice până la 9 miliarde de lire sterline pe an până în 2040.”

