Live TV

Bruxellesul recomandă statelor membre să înceteze controalele la frontierele interne din Uniunea Europeană

Data publicării:
imigratie suedia migranti
Foto: Getty Images

Comisia Europeană a recomandat marţi mai multor state să înceteze controalele la frontierele interne din cadrul Uniunii Europene, pentru a favoriza o cooperare regională mai „eficientă”, relatează AFP.

În ultimele luni, mai multe ţări au anunţat că vor restabili sau vor continua controalele la frontierele interne din Europa, în numele luptei împotriva imigraţiei ilegale sau a ameninţării teroriste: Austria, Danemarca, Franţa, Germania, Italia, Ţările de Jos, Slovenia, Suedia, precum şi Norvegia (n.r. care nu face parte din UE, dar este în spaţiul Schengen), conform news.ro.

În mod excepţional şi temporar, statele pot reintroduce aceste controale între vecinii europeni atunci când se confruntă cu o ameninţare gravă la adresa ordinii publice sau a securităţii interne, reaminteşte Bruxellesul. Comisia subliniază însă ataşamentul său faţă de principiul liberei circulaţii în spaţiul Schengen şi insistă asupra consecinţelor negative ale acestor controale interne, în special pentru angajaţii transfrontalieri.

În aceste condiţii, Comisia recomandă statelor în cauză să elimine treptat controalele la frontierele interne, prin cooperare regională.

Potrivit Bruxelles-ului, există alternative mai eficiente, precum „controalele de poliţie nesistematice, identificarea biometrică mobilă sau tehnologiile de urmărire a vehiculelor”.

UE subliniază, de asemenea, intrarea în vigoare a pactului privind azilul şi migraţia, o legislaţie care „va oferi statelor membre instrumente mai eficiente pentru a face faţă deplasărilor neautorizate în spaţiul Schengen”.

Citește și:

Germania elimină procedura accelerată de obținere a cetățeniei: „Un pașaport german nu trebuie să stimuleze imigrația ilegală”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
3
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
Iceland flag reykjavik
5
Una din cele mai puternice democrații ale lumii redeschide problema aderării la UE, cu...
Ce au postat organizatorii de la Roland Garros, imediat după meciul Sorana Cîrstea - Mirra Andreeva
Digi Sport
Ce au postat organizatorii de la Roland Garros, imediat după meciul Sorana Cîrstea - Mirra Andreeva
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
aeroport, greva lufthansa zboruri anulate
Drepturile pasagerilor aerieni, pe masa UE: sistemul actual este propus pentru reformă de 13 ani. Când e termenul limită
Florin Manole
Florin Manole îl contrazice pe Dragoș Pîslaru în disputa privind salariile demnitarilor: „Nu e nevoie să mergi la Bruxelles”
trump europa europeni
Tehnologia ca armă geopolitică: efectul Trump asupra strategiei digitale a Uniunii Europene. Bruxellesul caută alternative la Big Tech
Anthropic
Anthropic va oferi Uniunii Europene acces la modelul avansat de inteligenţă artificială Mythos. Administrația Trump și-a dat acordul
Kaja Kallas face declaratii
Kaia Kallas vrea ca UE să aibă un rol în negocierile de pace SUA-Iran. Ce propune șefa diplomației europene
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Tensiuni înaintea anunțului de la Cotroceni. PNL ar putea respinge un...
sigla guvernul romaniei
„Lista neagră” a Guvernului: jumătate din companiile de stat au...
Ciprian Ciucu.
Ciucu îi răspunde lui Băsescu pe Facebook: Nu mai există „Partidele...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub...
Ultimele știri
Oana Ţoiu, întâlnire cu Secretarul General ONU la New York: Avem o viziune comună asupra impactului incidentului cu drona în România
PNL vs PSD, faza pe ICR. Fenechiu: Nu vom susţine niciun candidat al „marii iubiri” dintre social-democrați și AUR
Companiile din Sănătate critică noile reguli CNAS: Pare să nu conteze dacă pacientul oncologic începe tratamentul azi sau peste 3 luni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O antrenoare de fitness, mama a trei copii, diagnosticată cu cancer: „Credeam că sunt cea mai sănătoasă...
Cancan
Lucian Viziru a cerut ordin de protecție! Decizia luată de instanță după conflictul violent care i-a dat...
Fanatik.ro
Supercomputerul a decis: unde se vor opri Universitatea Craiova, FCSB, CFR și U Cluj în preliminariile...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea în doar 19 zile. A strâns în mai puțin de o lună cât nu câștigă...
Adevărul
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate sigură”, iar mitul „unui pahar...
Playtech
Succesiunea în cazul concubinajului: Ce drepturi are partenerul de viață dacă nu a existat un act de...
Digi FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Florin Chilian, noi declarații în scandalul cu Ana Maria Georgescu: „Nu am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Berrettini s-a dezbrăcat la Roland Garros și o mămică a scos telefonul. Fiul ei a distrus instant momentul
Pro FM
Acum e pe cai mari, dar controversele n-au ocolit-o. De ce a pierdut Zara Larsson un contract de 3 milioane $
Film Now
„Uită-te la fața mea!” Cum a demonstrat Paul Rudd că nu are intervenții estetice la 57 de ani, după ce fanii...
Adevarul
Scandal la cel mai mare angajator din Maramureș. Tăieri masive de salarii și un fenomen toxic: muncitorii se...
Newsweek
Lovitură pentru pensionarii care așteptau pensii mai mari. „Totul se blochează începând de azi”. De ce?
Digi FM
Soprana Irina Baianț, impresionată de Alexandra Căpitănescu: "Nu vine dintr-o zonă fabricată. O voce care nu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Momentul în care un câine Husky e surprins în timp ce cânta. Imaginile sunt virale: „E chiar mai bun decât...
Film Now
Homer, fiul lui Richard Gere, viral după apariția în "Euphoria". Internetul îl adoră pentru că are un "corp...
UTV
Dorian Popa trece prin momente grele după moartea lui Cheluțu. Câinele artistului a murit chiar de ziua lui