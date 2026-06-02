Bruxellesul recomandă statelor membre să înceteze controalele la frontierele interne din Uniunea Europeană

Comisia Europeană a recomandat marţi mai multor state să înceteze controalele la frontierele interne din cadrul Uniunii Europene, pentru a favoriza o cooperare regională mai „eficientă”, relatează AFP.

În ultimele luni, mai multe ţări au anunţat că vor restabili sau vor continua controalele la frontierele interne din Europa, în numele luptei împotriva imigraţiei ilegale sau a ameninţării teroriste: Austria, Danemarca, Franţa, Germania, Italia, Ţările de Jos, Slovenia, Suedia, precum şi Norvegia (n.r. care nu face parte din UE, dar este în spaţiul Schengen), conform news.ro.

În mod excepţional şi temporar, statele pot reintroduce aceste controale între vecinii europeni atunci când se confruntă cu o ameninţare gravă la adresa ordinii publice sau a securităţii interne, reaminteşte Bruxellesul. Comisia subliniază însă ataşamentul său faţă de principiul liberei circulaţii în spaţiul Schengen şi insistă asupra consecinţelor negative ale acestor controale interne, în special pentru angajaţii transfrontalieri.

În aceste condiţii, Comisia recomandă statelor în cauză să elimine treptat controalele la frontierele interne, prin cooperare regională.

Potrivit Bruxelles-ului, există alternative mai eficiente, precum „controalele de poliţie nesistematice, identificarea biometrică mobilă sau tehnologiile de urmărire a vehiculelor”.

UE subliniază, de asemenea, intrarea în vigoare a pactului privind azilul şi migraţia, o legislaţie care „va oferi statelor membre instrumente mai eficiente pentru a face faţă deplasărilor neautorizate în spaţiul Schengen”.

