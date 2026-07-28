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Bruxelles-ul schimbă tactica după ce Grecia a blocat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Măsurile pregătite de UE

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seismice„ Oruc, a părăsit apele grecești, escortat de navele militare ale Turciei. Sursa foto: Profimedia Images
Nava de explorări marine Oruc Reis, escortată de nave militare ale Turciei. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Cum a ajuns dreptul de veto să blocheze sancțiunile Derogarea obținută de Grecia Argumentele Greciei

Bruxelles-ul ia în considerare o nouă abordare a sancțiunilor împotriva Rusiei, după ce Grecia a blocat un pachet amplu de măsuri ale UE pentru a proteja un magnat al transportului maritim. Oficialii europeni caută astfel modalități de a accelera aprobarea unor restricții financiare mai țintite, astfel încât statele membre să aibă mai puține ocazii de a-și exercita dreptul de veto în cadrul negocierilor, anunță Financial Times.

Atena a petrecut săptămâni întregi cerând o derogare pentru navele companiei Dynagas, astfel încât acestea să poată continua transportul profitabilului gaz natural lichefiat (GNL) rusesc. Grecia a condiționat aprobarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei de acceptarea acestei excepții, deși măsurile vizau în principal sistemul financiar al Rusiei și veniturile obținute din exporturile de petrol.

Potrivit a trei oficiali europeni, la Bruxelles se caută acum soluții pentru a împiedica repetarea unei astfel de situații. Tactica utilizată de Atena a devenit tot mai frecventă în negocierile privind sancțiunile, pe măsură ce unele state membre încearcă să protejeze companiile care încă desfășoară afaceri cu Rusia.

Cum a ajuns dreptul de veto să blocheze sancțiunile

O idee care câștigă tot mai mult sprijin atât în cadrul Comisiei Europene, cât și în rândul statelor membre care susțin ferm Ucraina este renunțarea la marile pachete de sancțiuni, în favoarea unor măsuri adoptate individual sau în grupuri tematice restrânse.

Oficialii europeni consideră că o astfel de abordare ar reduce riscul ca întregul proces să fie blocat de veto-ul unui singur stat membru.

„Acesta ar putea fi ultimul «pachet» de sancțiuni”, a declarat una dintre surse, referindu-se la măsurile aprobate în cele din urmă joi, după săptămâni de negocieri dificile cu Grecia. „Este acum foarte clar că această abordare nu mai funcționează.”

De la începutul invaziei ruse din Ucraina, în februarie 2022, Uniunea Europeană a adoptat 21 de pachete de sancțiuni împotriva Moscovei. Măsurile au fost grupate și aprobate în bloc, cu acordul unanim al tuturor celor 27 de state membre, de multe ori pentru a transmite un mesaj politic puternic sau pentru a coincide cu momente simbolice, precum aniversarea declanșării războiului.

În practică însă, acest sistem a permis ca opoziția unui singur stat față de o anumită măsură să blocheze întregul pachet, inclusiv restricții asupra cărora exista consens.

Derogarea obținută de Grecia

Săptămâna trecută, Grecia a refuzat să aprobe noul pachet de sancțiuni până când celelalte state membre nu au acceptat o derogare pentru compania de transport maritim Dynagas, controlată de miliardarul George Prokopiou.

Excepția vizează o sancțiune adoptată în octombrie 2025, care interzice transportul de GNL rusesc către state din afara Uniunii Europene începând cu ianuarie 2027.

Prin derogarea obținută, navele Dynagas vor putea continua aceste transporturi.

Potrivit oficialilor europeni, este pentru prima dată când regimul de sancțiuni economice al Uniunii Europene împotriva Rusiei este relaxat pentru a răspunde solicitării unui stat membru.

Poziția Greciei a întârziat adoptarea unor măsuri considerate importante de celelalte state membre, printre care:

  • limitarea veniturilor suplimentare obținute de Rusia din exporturile de țiței;
  • înghețarea completă a activelor a 94 de instituții financiare rusești;
  • interzicerea tranzacțiilor cu 33 de bănci din Rusia.

Mai mulți diplomați europeni implicați în negocieri au descris tactica Atenei drept „scandaloasă”.

„Nu mai vreau să aud pe nimeni vorbind despre solidaritate”, a declarat unul dintre aceștia.

Argumentele Greciei

Oficialii greci susțin că interdicția privind transportul GNL a fost adoptată dintr-o eroare și că aceasta ar afecta în primul rând compania Dynagas, fără a produce efecte semnificative asupra economiei ruse.

În opinia lor, restricția ar avantaja armatorii concurenți din China și din alte state din afara Uniunii Europene.

Susținătorii noii strategii de sancțiuni consideră că adoptarea unor măsuri separate, fără a le include în pachete ample, ar permite aprobarea lor mai rapidă și ar reduce riscul ca interesele unui singur stat să blocheze întregul proces.

Pe de altă parte, unii oficiali avertizează că actualul sistem are și avantaje, deoarece obligă statele membre să își asume împreună costurile economice ale sancțiunilor și încurajează solidaritatea în cadrul Uniunii.

Întrebat despre posibilitatea schimbării strategiei, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a refuzat să comenteze.

„Merită totuși subliniat că, după 21 de pachete de sancțiuni adoptate de la începutul războiului, Rusia este supusă unui număr foarte mare de restricții care continuă să exercite o presiune semnificativă asupra economiei sale”, a declarat acesta.

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Editor : C.A.

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