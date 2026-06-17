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Bruxelles-ul se pregătește pentru un posibil nou șoc bancar: UE caută soluții pentru lichiditățile instituțiilor de credit

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Consiliul european de la Bruxelles
Consiliul european de la Bruxelles. Foto: Profimedia Images
Din articol
UE nu poate copia strategia elvețiană Urmărirea cascadelor

Funcționarii UE elaborează un plan pentru a menține o instituție de credit în funcțiune în urma unei crize bancare, la trei ani după ce autoritățile elvețiene s-au grăbit să prevină prăbușirea Credit Suisse. Este o problemă pe care UE nu a reușit încă să o rezolve la aproape două decenii după criza financiară din 2008, în ciuda adoptării unui cadru de reglementare menit să garanteze că acționarii și creditorii absorb pierderile generate de o bancă aflată în dificultate. Însă există încă lacune, ceea ce expune bugetul public la riscul de a susține bănci gigantice atunci când va lovi următoarea criză - un scenariu de coșmar pentru guvernele cu resurse financiare limitate care încearcă să se redreseze după crize succesive, arată Politico.

Blocul comunitar se confruntă deja cu o cheltuială anuală de 1 trilion de euro pentru modernizarea economiilor sale și consolidarea apărării, în timp ce se luptă cu prețurile la combustibil care cresc vertiginos și cu o creștere economică stagnantă.

Ultimul lucru de care are nevoie UE în acest moment este prăbușirea unei bănci de dimensiunea Deutsche Bank, UniCredit sau BNP Paribas.
În loc să aștepte până la următoarea criză financiară, Comisia Europeană a început să lucreze la un plan, potrivit unui document consultat de Politico.

Obiectivul este de a rezolva problema de luni dimineață, când o instituție de credit salvată poate ieși din weekend solvabilă pe hârtie, dar totuși poate rămâne fără bani dacă deponenții fug și investitorii refuză să împrumute.

„Lipsa unui mecanism european adecvat duce la lacune persistente în cadrul de gestionare a crizelor, care subminează credibilitatea și încrederea”, se arată în documentul de 16 pagini, datat 1 iunie. „Această incertitudine creează, de asemenea, riscuri pentru bugetele naționale, economia UE și finanțarea priorităților UE.”

Credit Suisse servește ca un memento oportun al sumei gigantice necesare pentru a menține în viață o bancă majoră salvată odată ce încrederea se evaporă. Criza din 2023 a venit imediat după falimentul Silicon Valley Bank, care a revelat cât de repede pot deponenții să-și golească depozitele cu un singur clic.

UE nu poate copia strategia elvețiană

Autoritățile elvețiene au pus la punct un pachet de salvare în valoare de aproximativ 260 de miliarde de franci, aproximativ o treime din producția economică a Elveției la momentul respectiv, într-un weekend frenetic de 48 de ore, pentru a menține Credit Suisse în funcțiune până când rivalul său, UBS, ar fi putut prelua banca aflată în dificultate. Berna era chiar pregătită să pună în joc fonduri publice pentru a preveni un colaps care ar fi provocat cutremure în întregul sistem financiar global.

UE nu poate copia strategia elvețiană, deoarece nu dispune de un trezorier unic care să poată interveni. De asemenea, Bruxelles a redactat sute de pagini de reguli pentru a împiedica contribuabilii să fie nevoiți să suporte costurile, arată Politico.

Aceste reguli impun băncilor să elaboreze „testamente în viață” și să constituie rezerve de absorbție a pierderilor pe care autoritățile le pot utiliza pentru a stabiliza un creditor aflat în dificultate în decursul unui weekend, un proces cunoscut sub numele de „rezoluție”. Consiliul unic de rezoluție, care se ocupă de băncile aflate în dificultate, supraveghează chiar și o plasă de siguranță de 81 de miliarde de euro finanțată de sector, care poate sprijini o bancă aflată în proces de rezoluție dacă rezerva sa de bail-in nu este suficientă. Nimic din toate acestea nu contează dacă banca salvată nu poate găsi lichiditățile necesare pentru a-și desfășura activitatea luni dimineața.

Între timp, Banca Centrală Europeană nu poate pur și simplu să tipărească bani pentru a absorbi pierderile care aparțin unui guvern sau unei bănci aflate în dificultate. Pentru a încerca să rezolve diversele probleme, Comisia a solicitat „contribuții la nivel de personal” pentru documentul său din partea greilor instituționali ai UE: BCE, SRB și fondul de salvare al zonei euro, cunoscut sub numele de Mecanismul European de Stabilitate (MES).

Discuțiile se află încă într-o fază tehnică, potrivit celor trei oficiali ai UE care au fost informați cu privire la document, ceea ce înseamnă că este puțin probabil ca acest subiect să ajungă în fața miniștrilor de finanțe în acest an.

Cu toate acestea, viceminiștrii de finanțe au discutat deja acest subiect, cunoscut printre specialiști și sub denumirea de „lichiditate în procesul de rezoluție”, acesta fiind una dintre prioritățile președinției actuale a SUA la G20. Se așteaptă ca aceștia să revină asupra subiectului în toamnă, odată ce Comisia își va dezvălui poziția politică cu privire la modul de a spori competitivitatea băncilor europene pe scena mondială, au declarat cei trei oficiali.

Urmărirea cascadelor

Comisia are în vedere un plan similar unei cascade de responsabilități, prin care, pentru început, BCE oferă o linie de salvare creditorului aflat în dificultate. Ca garanție, banca emite o obligațiune specială garantată de SRB.

În cazul în care banca aflată în dificultate ar intra în faliment, lăsând obligațiunile fără valoare, SRB ar apela la plasa sa de siguranță de 81 de miliarde de euro pentru a rambursa BCE. Dacă sunt necesari mai mulți bani, SRB poate împrumuta de la sectorul bancar sau, în caz contrar, poate apela la MES - presupunând că Italia va ratifica în cele din urmă noul tratat al fondului de salvare, care i-ar permite să servească drept mecanism de protecție pentru plasa de siguranță a SRB.

Dacă nici acest lucru nu este suficient, responsabilitatea ar reveni guvernului care susține salvarea băncii. Guvernul poate solicita o linie de credit de la MES dacă nu dispune de lichidități. Odată ce BCE este rambursată, sectorul bancar preia costurile, protejând contribuabilii pe termen lung, mai arată Politico.

Un purtător de cuvânt al executivului UE a adăugat însă: „Nu este un secret că serviciile Comisiei analizează lichiditatea în procesul de rezoluție în contextul lucrărilor noastre la Raportul privind competitivitatea bancară, care urmează să fie publicat în iulie. Este o discuție de lungă durată și importantă - ca parte a eforturilor noastre de a asigura o Uniune Bancară pe deplin funcțională.”

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Editor : C.A.

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