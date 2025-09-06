Budapesta explică de ce cumpără țiței rusesc și acuză alte țări europene că fac același lucru pe ascuns

Ungaria cumpără în mod deschis ţiţei rusesc, fiindcă nu are alternativă, în timp ce alte ţări europene cumpără în secret şi pe căi ocolite ţiţei rusesc, pentru că acesta este mai ieftin, a declarat vineri, la Budapesta, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, Péter Szijjártó, conform MTI.

Potrivit comunicatului ministerului, în cadrul conferinţei de presă care a urmat reuniunii comitetului economic mixt maghiaro-azer, şeful diplomaţiei ungare a fost întrebat şi despre recenta afirmaţie a preşedintelui american Donald Trump, prin care şeful statului american a lansat un apel către ţările europene, solicitându-le să înceteze achiziţionarea de ţiţei rusesc, scrie News.ro.

În răspunsul său, Péter Szijjártó a explicat: „Să nu-i lăsăm pe ipocriţi să ne inducă în eroare, fiindcă printre cei care ocărăsc cel mai tare Ungaria şi Slovacia, deoarece cumpără ţiţei (rusesc), există ţări – chiar într-un număr semnificativ – care cumpără, de asemenea, ţiţei rusesc, doar pe căi indirecte, prin intermediul anumitor ţări asiatice”.

„Ei fac acest lucru pentru a putea cumpăra ţiţei mai ieftin. Ei cumpără ţiţei rusesc în secret, deoarece este mai ieftin. Iar noi cumpărăm ţiţei rusesc în mod deschis, deoarece nu avem alternativă” – a arătat Péter Szijjártó.

„Achiziţionarea de resurse de energie este o chestiune fizică. Putem cumpăra resurse de energie din ţările legate de noi printr-o conductă. Iar faptul că Uniunea Europeană a respins solicitarea noastră de asistenţă referitoare la creşterea capacităţii gazoductelor din sud-estul Europei, joacă un rol enorm în cooperarea Ungariei cu Rusia în ceea ce priveşte securitatea aprovizionării cu resurse de energie. Croaţia nu a mărit capacitatea conductei alternative care se leagă de Ungaria, ci a mărit taxa de tranzit la o valoare de cinci ori mai mare decât valoarea de referinţă europeană” – a adăugat ministrul ungar de Externe.

