Live TV

Bugetul guvernului Meloni scoate oamenii în stradă. Italia se pregăteşte pentru două greve naţionale în următoarele săptămâni

Data publicării:
Roma, Blocchiamo Tutto sciopero per la Palestina contro il genocidio
Se pregătesc proteste masive în Italia. Foto. Profimedia
Din articol
Reacția dură a premierului Giorgia Meloni

Italia se va confrunta cu două greve naţionale separate în următoarele săptămâni, în contextul reluării rivalităţilor sindicale care au pus capăt unei scurte perioade de unitate manifestată luna trecută, când ţara a fost scena uneia dintre cele mai ample mişcări de protest ale lucrătorilor din ultimii ani, relatează Reuters.

Sindicatul radical Unione Sindacale di Base (USB) a convocat o grevă generală pentru 28 noiembrie, urmată de o demonstraţie naţională la Roma în ziua următoare, în semn de protest faţă de bugetul pentru 2026 al premierului Giorgia Meloni şi de sprijinul guvernului italian pentru Israel.

La rândul său, confederaţia sindicală CGIL, cel mai mare sindicat al Italiei, cu aproximativ 5 milioane de membri (n.r. jumătate fiind pensionari), a anunţat o grevă naţională pe 12 decembrie, tot împotriva proiectului de buget.

Ambele organizaţii critică creşterea planificată a cheltuielilor pentru apărare şi lipsa investiţiilor în serviciile publice, dar nu împărtăşesc o strategie comună.

Reacția dură a premierului Giorgia Meloni

Premierul Giorgia Meloni a descris bugetul drept ”serios, echilibrat şi responsabil”, subliniind reducerile de impozite pentru clasa de mijloc. Ea a acuzat sindicatele că ”programează grevă după grevă vinerea, doar pentru a-şi prelungi weekendul”.

După ani de dominanţă a confederaţiilor tradiţionale CGIL, CISL şi UIL, sindicatul USB s-a afirmat recent ca o forţă contestatară şi radicală, cu acţiuni directe care au atras atenţia publică.

În timp ce CISL şi UIL pregătesc propriile proteste împotriva bugetului (pe 29 noiembrie şi 13 decembrie), acestea nu implică opriri ale activităţii.

Luna trecută, pe 3 octombrie, USB şi CGIL au colaborat pentru o grevă generală pro-Gaza, care a scos sute de mii de oameni în stradă, a blocat autostrăzi şi trenuri şi a perturbat pentru câteva zile transporturile maritime către Israel. Totuşi, alianţa s-a destrămat rapid, iar USB acuză acum CGIL că „a sabotat” alte acţiuni sindicale.

Într-un comunicat emis marţi, USB a cerut salarii minime de 2.000 de euro lunar, pensionare la 62 de ani (faţă de actualul prag de 67) şi garanţii guvernamentale pentru locuinţe şi servicii publice.

La protestele USB din noiembrie sunt aşteptate participări simbolice, printre care activista Greta Thunberg, raportoarea ONU pentru drepturile palestinienilor Francesca Albanese şi Roger Waters, fostul lider Pink Floyd şi critic vocal al politicilor Israelului.

Guido Lutrario, membru al conducerii naţionale USB, a declarat pentru Reuters că nu au existat contacte oficiale între cele două sindicate pentru coordonarea acţiunilor, acuzând CGIL că ”s-a alăturat grevei din octombrie doar pentru a nu rata un succes sigur al USB”.

Citește și Atenţionare pentru românii care vor să călătorească în Italia. Anunțul MAE

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Pașaport rusesc
5
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
Digi Sport
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cseke attila face declaratii
Ministrul Dezvoltării, detalii despre reforma administrativă...
Președintele USR Dominic Fritz
Dominic Fritz, despre pensiile magistraților: „Tot ce trebuie este un...
rafinaria petrotel lukoil
România „trebuie să preia controlul” asupra operațiunilor locale ale...
oana-gheorghiu-carmen-uscatu
Carmen Uscatu acuză presiuni și speră ca Oana Gheorghiu să „aibă...
Ultimele știri
Viktor Orban spune că summitul Trump-Putin de la Budapesta va avea loc, „dar nu când vrem noi”. De ce stagnează „discuțiile de pace”
Primarul Timișoarei: Un angajat de la ISC ziua mă controlează, noaptea mă înjură pe Facebook. Instituțiile sunt folosite politic
Rusia îl acuză pe jurnalistul Hristo Grozev de implicare în „complotul ucraineano-britanic” de deturnare către România a unui MiG-31
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Prioritate în magazine pentru femeile însărcinate și persoanele cu copii. Foto Getty Images
Amenzi pentru clienții și comercianții care nu respectă legea în magazine și în parcări. Când ești obligat să acorzi prioritate
masina la intrarea in italia
Atenţionare MAE pentru românii care vor să călătorească în Italia
Protestul medicilor din India. Foto: Profimedia Images
Violul care a băgat în grevă națională medicii din India. Pacienții au fost refuzați de clinici, cu excepția urgențelor
judete-romania-harta-1536x878
Cei mai mulți români cred că o reformă administrativă și comasarea unor localități ar îmbunătăți calitatea serviciilor publice (sondaj)
WASHINGTON, DC, USA - United States Senate, and U.S. Captol dome, on Capitol Hill.
Senatul SUA a adoptat sâmbătă o lege a bugetului, evitând în ultimul moment paralizia serviciilor publice
Partenerii noștri
Pe Roz
Conjuncția Mercur–Marte aduce oportunități neașteptate pe 12 noiembrie. Zodiile care atrag abundență și noroc...
Cancan
Dr. Cristian Andrei spune că el este victima, de fapt! Detalii de ultimă oră: a fost la un pas de a se...
Fanatik.ro
Când va fi gata noul stadion din Timișoara. Primarul orașului anunță data la care va avea loc inaugurarea...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Fugarul Sorin Oprescu vrea să pună poprire pe conturile Spitalului Universitar. Suma neașteptată pe care o...
Adevărul
Scandalul CSM – Oana Gheorghiu: unde se oprește libertatea de exprimare și unde începe abuzul?
Playtech
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații după ce a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer: „Iubirea adevărată e...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
Pro FM
Kelly Clarkson, reacție acidă după ce un fost manager i-a sugerat o operație estetică: „Mă simt bine așa cum...
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
„Infanteria Mad Max” a lui Putin. Coloana rusească din mașini fără uși și geamuri înaintează prin ceață, ca...
Newsweek
Senatul respinge definitiv o modificare la legea pensiilor. Sute de mii de pensii nu mai cresc
Digi FM
Cine este românul care a câștigat 9,6 milioane de euro la Loto 6/49. Ce meserie are și cum a ales numerele...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Pierce Brosnan, surprins cu fiul său, după 20 de ani de când spunea că a rupt orice legătură cu el. Imaginile...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...