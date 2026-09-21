Bugetul UE, în centrul unei dispute privind taxele și cheltuielile. Costa: Vom fi nevoiți să cerem mai mulți bani de la statele membre

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, susține că viitorul buget al Uniunii Europene are nevoie de noi surse de venit, care să nu se suprapună peste taxele deja colectate de guvernele naționale. Într-un interviu acordat Politico, după un turneu în 25 de capitale europene, Costa a explicat că un astfel de mecanism ar putea facilita acordul asupra bugetului pentru perioada 2028-2034.

Una dintre principalele probleme este identificarea unor noi surse de venit pentru bugetul Uniunii, cunoscute sub denumirea de „resurse proprii”.

Poziția exprimată de Costa ar putea contribui la stabilirea modului în care guvernele UE vor încerca să ajungă la un acord asupra bugetului până la sfârșitul anului, înaintea alegerilor din 2027 din Franța, Italia, Spania și Polonia, care ar putea complica negocierile.

Obiectivul este ca statele membre să nu fie nevoite să majoreze contribuțiile naționale, iar în același timp să nu fie reduse fondurile destinate noilor priorități europene.

„Dacă nu creăm noi resurse proprii, va trebui să solicităm mai mulți bani de la statele membre”, a spus Costa. „Știm că trebuie să menținem contribuțiile naționale la un nivel rezonabil. Pentru aceasta, avem nevoie de un coș credibil de noi resurse proprii.”

Taxa pe tutun, una dintre opțiunile contestate

Unele dintre opțiunile aflate în discuție, precum o taxă pe tutun, sunt însă contestate de guvernele statelor membre, deoarece ar putea afecta venituri care sunt deja colectate la nivel național.

Tutunul este deja impozitat în toate țările UE, a explicat Costa, astfel că introducerea unei taxe suplimentare la nivel european ar putea conduce, în anumite situații, la diminuarea veniturilor colectate de guvernele naționale.

În schimb, produsele mai noi, precum țigările electronice și dispozitivele de vapat, nu sunt impozitate în multe dintre statele membre.

„Dacă impozitezi același lucru sau ceva diferit”, contează, a spus Costa. Dacă este vorba despre ceva diferit, „atunci sunt cu adevărat bani noi. Înseamnă că este mai ușor să se ajungă la un acord”.

Costa a indicat că unele dintre propunerile aflate în discuție ar putea fi „ajustate” pentru a răspunde preocupărilor guvernelor statelor membre.

„În final, trebuie să avem un pachet care să asigure un echilibru suficient între toate statele membre”, a spus el.

Întrebat dacă acest lucru ar însemna să facă guvernele „la fel de nemulțumite”, Costa a răspuns: „Trebuie să împărțim nemulțumirea.” „Este, de asemenea, singura modalitate de a împărți bucuria investițiilor europene”, a adăugat el.

De unde ar putea veni banii

Guvernul irlandez, care deține președinția rotativă de șase luni a Consiliului UE, pregătește un nou pachet de negociere pentru luna octombrie, pe baza evaluării pozițiilor guvernelor atât în ceea ce privește reducerile de cheltuieli, cât și noile taxe.

Propunerea inițială a Comisiei Europene, prezentată anul trecut, includea cinci taxe estimate să genereze peste 60 de miliarde de euro pe an. În timpul negocierilor, însă, guvernele s-au opus unora dintre opțiunile despre care considerau că le-ar afecta în mod disproporționat.

Printre ideile care au întâmpinat cea mai mare opoziție se numără o taxă aplicată companiilor care își desfășoară activitatea în Europa, cunoscută sub numele de CORE, căreia i se opun Germania și alte state.

O altă propunere vizează canalizarea către bugetul UE a unor venituri provenite de la companiile poluante. Această idee este respinsă de Polonia și de alte țări din Europa de Est.

Parlamentul European a propus, la rândul său, introducerea unor taxe suplimentare asupra criptomonedelor, jocurilor de noroc online și marilor companii din sectorul digital. În luna mai, Comisia Europeană a prezentat estimări privind veniturile care ar putea fi generate de fiecare dintre aceste opțiuni.

Costa a afirmat că o taxă asupra criptomonedelor are un potențial deosebit, deoarece acest sector nu este impozitat în prezent în același mod la nivelul statelor membre.

„Toată lumea este de acord că nu există niciun motiv pentru a menține criptomonedele neimpozitate”, a spus el. „Nu este rezonabil. Iar pentru a avea o impozitare echitabilă - ar trebui să o facem.” Totuși, a adăugat Costa, mai trebuie rezolvate unele aspecte tehnice.

Taxa digitală, mai dificil de negociat

Costa a descris taxa digitală drept o propunere mai complexă, în condițiile în care guvernele europene sunt împărțite atât în privința structurii acesteia, cât și în ceea ce privește domeniul său de aplicare.

„Sunt multe țări care ar dori să aibă” o taxă digitală, a spus el. „Avem țări care au deja taxa digitală, altele preferă să o includă în CORE, iar altele nu sunt de acord cu această idee.”

Rezultatul negocierilor ar depinde, de asemenea, de ceea ce ar urma să fie impozitat: companiile, consumatorii sau veniturile din publicitate, a explicat liderul Consiliului European.

Dezbaterea privind noile surse de venit este legată de o dispută mai amplă privind dimensiunea viitorului buget al Uniunii Europene.

Când Cipru a deținut președinția Consiliului UE în prima jumătate a anului 2026, a redus deja cu 32 de miliarde de euro propunerea inițială a Comisiei Europene. Se așteaptă ca Irlanda să revizuiască din nou această cifră, în condițiile în care Germania și alte guverne fac presiuni pentru reduceri de sute de miliarde de euro.

Costa a avertizat însă că reducerile aplicate priorităților europene ar putea întâmpina rezistență din partea guvernelor.

„Cine vrea să reducă cheltuielile pentru apărare? Nimeni”, a spus el. „Cine vrea să reducă cheltuielile pentru competitivitate? Nimeni. Cine vrea să reducă cheltuielile pentru agricultură? Nimeni.”

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Guvernele sunt, în mare măsură, de acord că cheltuielile administrative ale UE pot fi reduse, a afirmat Antonio Costa, însă o astfel de măsură nu ar fi suficientă pentru a acoperi deficitul, deoarece „este o sumă foarte mică”.

Costa a afirmat că toți liderii cu care a discutat rămân hotărâți să ajungă la un acord până la sfârșitul anului, astfel încât următorul buget al Uniunii Europene să poată intra în vigoare la 1 ianuarie 2028.

În lipsa unui acord, a spus el, UE s-ar confrunta cu reduceri ale finanțării destinate fermierilor, întreprinderilor, cercetătorilor și studenților.

Costa va prelua negocierile după reuniunea Consiliului European din octombrie, când liderii UE vor reacționa la pachetul de negociere pregătit de Irlanda.

Editor : C.A.