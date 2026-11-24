Negocierile pentru viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene se transformă într-o confruntare între interese naționale, priorități politice și constrângeri financiare. Germania și alte state care contribuie net la buget cer reduceri, Franța apără fondurile pentru agricultură, iar finanțarea Ucrainei riscă să devină o monedă de schimb în negocieri. În plus, disputele privind noile taxe europene și presiunile bugetare interne complică obținerea unui compromis. În acest context, decizia finală ar putea reveni liderilor europeni, arată o analiză publicată de Euronews.

Deficitele bugetare naționale, manevrele politice și costurile sprijinului acordat Ucrainei fac ca negocierile privind viitorul buget al UE să devină tot mai dificile. Statele membre trebuie să găsească un echilibru delicat între interese și cerințe concurente, încercând, în același timp, să mențină negocierile pe făgașul unui posibil acord.

Sâmbătă, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a făcut o mișcare îndrăzneață pentru a debloca negocierile privind următorul buget pe șapte ani al Uniunii, cunoscut sub numele de Cadru Financiar Multianual (CFM), înaintea summitului special al Consiliului European care începe joi.

Propunerea lui Costa reduce și mai mult valoarea totală a bugetului, afectează, pentru prima dată, fondurile de coeziune, introduce o nouă taxă digitală și amână parțial rambursarea datoriei comune contractate prin fondul european de redresare post-pandemie. Statele membre au reacționat cu criticile obișnuite.

La reuniunea ambasadorilor statelor UE, cunoscută sub numele de COREPER, care a avut loc luni, „multe state au afirmat că aceasta nu constituie o bază pentru un compromis și că ne îndepărtăm tot mai mult”, a declarat un diplomat european pentru Euronews, sub protecția anonimatului, la fel ca ceilalți oficiali citați în articol.

„Discuția de ieri din cadrul COREPER a arătat că acest dosar trebuie abordat la nivelul liderilor. A fost destul de rău: patru ore de discuții fără niciun rezultat concret”, a declarat un al doilea diplomat european pentru Euronews.

Disputele publice au devenit o constantă a negocierilor privind bugetul UE, iar granița dintre tacticile de negociere și pozițiile reale ale statelor membre devine tot mai greu de distins, în condițiile în care fiecare capitală își menține ferm revendicările.

Valoarea totală a bugetului

Cancelarul german Friedrich Merz a calificat propunerea lui Costa drept un „prim pas”, o reacție relativ moderată în comparație cu poziția ambasadorului Germaniei, care a fost mult mai vehement în cadrul COREPER și a respins documentul ca bază pentru negocieri.

Berlinul și celelalte așa-numite „țări frugale”, state care contribuie net la bugetul UE, precum Țările de Jos și Suedia, solicită o reducere suplimentară a valorii totale a acestuia.

La prețurile actuale, Costa a redus bugetul cu 204 miliarde de euro față de propunerea inițială a Comisiei Europene. În termeni reali, reducerea este mai modestă, de 181 de miliarde de euro.

Aproximativ 10 miliarde de euro din această sumă provin din amânarea rambursării fondurilor din cadrul programului NextGenerationEU, o măsură pe care statele „frugale” nu o consideră o reducere propriu-zisă, ci doar o amânare a problemei.

În ciuda opoziției ferme a unor țări precum Țările de Jos și Germania față de creșterea datoriei comune, propunerea de amânare nu a stârnit prea multe reacții negative, fiind considerată un rău mai mic. Cu toate acestea, ar mai fi necesară o reducere de 30 de miliarde de euro în termeni reali pentru a se ajunge la pragul de 200 de miliarde de euro.

Dar cât de mari ar trebui să fie reducerile? Statele „frugale” nu au o poziție comună și preferă să solicite, în termeni generali, „câteva sute de miliarde de euro”. În practică, problema ar putea fi tranșată abia în ultimul moment, prin negocieri privind reducerile alocate fiecărui stat.

Prioritățile politice

O sursă de la Palatul Elysee s-a grăbit să respingă propunerea lui Costa, pe care a calificat-o drept „foarte dezamăgitoare”, afirmând că aceasta „nu constituie o bază pentru un acord”. Principalul motiv invocat a fost lipsa unor garanții privind finanțarea agricultorilor.

Poziția Franței a stârnit nedumerire în celelalte capitale europene. Parisul a obținut deja concesii importante, printre care introducerea taxei digitale și menținerea integrală a pachetului financiar destinat Politicii Agricole Comune.

Statele „frugale” preferă să se autodefinească drept „modernizatoare”. Acestea susțin că bugetul UE ar trebui să acorde prioritate domeniilor emergente, precum apărarea, migrația și inovarea, care, în schimb, au suportat cea mai mare parte a reducerilor propuse.

Costa a vizat, pentru prima dată, și fondurile de coeziune. Însă statele „frugale” consideră că reducerea acestora este, în mare parte, simbolică, în urma opoziției unui grup de 17 state, denumit „Prietenii coeziunii” și condus de Italia și România.

În opinia statelor „frugale”, cheltuielile europene trebuie reechilibrate pentru a reflecta noua realitate geopolitică.

„Țările din Europa Centrală și de Est nu sunt încă în măsură să stabilească priorități între politicile tradiționale și investițiile în reziliență și securitate. Asta înseamnă că alții vor face acest lucru în locul lor. Această situație va consolida eforturile sistematice ale Sudului de a acorda prioritate coeziunii în detrimentul regiunilor apropiate de Rusia”, a declarat pentru Euronews un al treilea diplomat european.

Sprijinul acordat Ucrainei

Merz a legat negocierile privind bugetul european de sprijinul financiar acordat Kievului. Slovacia, Cehia, Ungaria și Bulgaria, care doresc să nu participe la viitoarea suplimentare a împrumutului destinat sprijinirii Ucrainei, sunt, de asemenea, susținătoare ferme ale politicii de coeziune.

Inițiativa cancelarului german a provocat o reacție vehementă din partea celor patru lideri. Premierul slovac Robert Fico a calificat tactica lui Merz drept „șantaj” și a amenințat că va folosi dreptul de veto al Slovaciei pentru a bloca bugetul.

„Faptul că CFM și Ucraina sunt tratate în paralel este aproape evident, chiar dacă multora nu le place. Important este ca una să nu o pună în pericol pe cealaltă, dar, în realitate, exact asta se va întâmpla”, a declarat un al patrulea diplomat european pentru Euronews.

Un posibil compromis ar permite statelor care doresc să se retragă să nu participe la componenta militară, în valoare de 25 de miliarde de euro, continuând însă să contribuie la componenta civilă, de 20 de miliarde de euro.

„Comisia Europeană depune eforturi creative în ceea ce privește finanțarea Ucrainei. Există un sentiment de optimism”, a afirmat al doilea diplomat.

Noi taxe la nivelul UE

O noutate importantă a propunerii lui Costa este introducerea unei taxe europene pe serviciile digitale, menită să înlocuiască un impozit pe profit extrem de controversat.

Taxa digitală nu a întâmpinat o opoziție puternică din partea statelor membre, cu excepția Irlandei, unde se află majoritatea sediilor europene ale companiilor americane din domeniul tehnologiei. Principalul argument împotriva acestei măsuri este riscul unor represalii comerciale din partea Washingtonului.

Comisia Europeană a propus pentru prima dată introducerea unei taxe pe serviciile digitale în 2018, iar Franța, Italia și Spania aplică deja variante naționale ale acesteia. Între timp, economia digitală s-a schimbat semnificativ, iar statele membre consideră că propunerea trebuie adaptată noilor realități.

Citește și: Ce țară contribuie cel mai mult la bugetul UE. România este al doilea cel mai mare beneficiar

Mai multe alte taxe la nivel european, destinate finanțării bugetului și cunoscute sub denumirea de „resurse proprii”, continuă să întâmpine o opoziție semnificativă.

Este cazul, în special, al Sistemului de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), față de care țări precum Polonia și Bulgaria se opun ferm.

Din nou, disponibilitatea statelor de a accepta noi resurse proprii, care ar presupune costuri peste medie pentru unele dintre ele, ar putea fi obținută abia în ultima etapă a negocierilor, când liderii vor încerca să obțină concesii punctuale în alte domenii.

Un context politic și economic complicat

Tensiunile nu se limitează la Bruxelles. Pe fondul creșterii ratelor dobânzilor, al prețurilor ridicate la energie și al adâncirii deficitelor bugetare, alimentate de cheltuielile publice și de sprijinul acordat Ucrainei, numeroase state membre resimt presiuni tot mai mari la nivel intern.

În Belgia, supraviețuirea guvernului este în joc după eșecul negocierilor de coaliție privind bugetul pentru 2027. În Țările de Jos, guvernul minoritar se confruntă cu o criză politică majoră legată de un pachet fiscal asociat bugetului național.

Guvernul României s-a prăbușit în luna mai, iar țara înregistrează un deficit bugetar de aproape 8%. În Franța, disputele privind bugetul au reprezentat un factor major de instabilitate politică în ultimii doi ani.

Citește și: Patru scenarii pentru România: ce câștigăm prin reforme și ce putem pierde în cazul unui RoExit până în anul 2035 (raport)

În total, 10 dintre cele 27 de state membre se află în procedura de deficit excesiv, iar Comisia Europeană estimează că numărul acestora ar putea ajunge la 16 după anul viitor, pe baza cheltuielilor prognozate.

Alegerile naționale care urmează în țări importante precum Franța, Italia și Polonia, precum și ascensiunea forțelor extremiste de la ambele capete ale spectrului politic, reflectată inclusiv în alegerile regionale din Germania, determină guvernele să adopte poziții tot mai ferme.

„Contextul politic și economic este extrem de dificil, iar acest lucru face ca statele membre să aibă mari dificultăți în a ajunge la un compromis”, a adăugat al patrulea diplomat european.

Editor : C.A.