Bulgaria a hotărât ce va face cu singura rafinărie de pe teritoriul său, care aparține Lukoil. România urmează și ea să ia o decizie

Bulgaria elaborează modificări legislative care îi vor permite să preia controlul asupra rafinăriei Lukoil din Burgas, sancționată de Rusia, și să o vândă unui nou proprietar pentru a proteja fabrica de sancțiunile SUA, au raportat mass-media locale, scrie TPWorld.

Burgas este singura rafinărie de petrol din Bulgaria și a fost o parte esențială a imperiului comercial străin al Lukoil, care a început să se destrame în ultimele zile, după ce SUA s-au alăturat Marii Britanii luna trecută în impunerea de sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, ca urmare a războiului Moscovei în Ucraina.

Proiectul de lege, raportat pentru prima dată miercuri de publicația bulgară Mediapool, ar permite unui administrator special, dacă va fi numit, să supravegheze vânzarea rafinăriei de petrol Burgas, iar proprietarul Lukoil nu ar avea dreptul să voteze sau să conteste această decizie, potrivit rapoartelor.

„Există multă logică în acest lucru, motiv pentru care astăzi vom prezenta un proiect de lege privind guvernatorul special”, a declarat Boiko Borissov, fost prim-ministru și lider al partidului GERB, care conduce guvernul de coaliție al Bulgariei, potrivit postului public de televiziune BNT.

Numirea unui administrator special care să preia controlul operațional temporar al operațiunilor Lukoil din Bulgaria ar „asigura securitatea energetică, ar preveni o criză a aprovizionării și ar atenua în mod proactiv riscul de sancțiuni viitoare sau secundare”, potrivit lui Martin Vladimirov, directorul departamentului de energie și climă al Centrului pentru Studiul Democrației din Bulgaria.

O chestiune de proprietate

Pe 30 octombrie, Lukoil a anunțat că firma globală de tranzacționare a mărfurilor Gunvor va achiziționa activele sale străine.

Deocamdată nu este clar cum va gestiona Gunvor aceste tranzacții uriașe și dacă va prelua toate activele străine ale Lukoil.

Marți, într-un interviu acordat Bloomberg Television, directorul executiv al Gunvor, Torbjorn Tornqvist, a declarat că „există active care, probabil, ar fi mai bine păstrate în alte mâini”, dar nu a dat mai multe detalii.

Gunvor nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii a Reuters, care a fost trimisă în afara orelor de lucru din Europa.

Lukoil a fost supusă presiunilor de a vinde rafinăria din Burgas din cauza sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei. Compania a stabilit un preț de 2 miliarde de dolari, a raportat agenția de știri RIA în ianuarie.

Ce va face România cu Lukoil

Și România are de luat o decizie în legătură cu rafinărie Lukoil.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat luni, despre sancţiunile americane aplicate companiei Lukoil că există preocupări de a vedea ce se întâmplă cu zona de producţie care există pe teritoriul României, pentru că există nişte datorii ale acestor companii care, dacă pleacă, trebuie ca statul român să se asigure că nu vor rămâne istorie şi vom rămâne din nou cu o pagubă.

Ministrul Radu Miruţă a mai spus că sunt aspecte pe care Ministerul de Finanţe, cel care este responsabil de aceste datorii, le are foarte atent în vedere şi identifică cea mai bună metoda pentru a securiza lucrurile, pe teritoriul României.

Editor : Sebastian Eduard