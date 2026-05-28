Bulgaria anunță o creștere uriașă a cheltuielilor militare. Promisiunea făcută de premierul Rumen Radev lui Mark Rutte

European Council Summit Meeting, Brussels, Belgium - 20 Oct 2022
Președintele bulgar Rumen Radev, alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte. Sursa: Profimedia

Bulgaria doreşte să-şi respecte angajamentul faţă de NATO şi să-şi majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din produsul intern brut, a declarat joi prim-ministrul Rumen Radev, relatează Reuters. Fost preşedinte al Bulgariei, Radev a demisionat din această funcţie înaintea alegerilor parlamentare din aprilie, pe care le-a câştigat cu o majoritate zdrobitoare. În ciuda unor remarci pro-ruse din timpul campaniei, de la câştigarea alegerilor a declarat că este dispus să urmeze o cale europeană.

El nu a specificat când Bulgaria va atinge ţinta de 5%, cerută de preşedintele SUA, Donald Trump, remarcă Reuters.

„Am atins pragul de 2%. Suntem hotărâţi să facem următorul pas prin creşterea treptată a bugetului nostru la 5% pentru a ne îndeplini angajamentul în materie de apărare”, i-a spus Radev secretarului general al NATO, Mark Rutte, într-o întâlnire la Bruxelles, potrivit BNR, postul public de radio al Bulgariei.

Rutte a declarat pe X, după întâlnire, că mărirea cheltuielilor şi creşterea producţiei în domeniul apărării este o „prioritate absolută” pentru viitorul summit NATO. Summitul va avea loc la Ankara, în perioada 7-8 iulie.

Radev urmează să se întâlnească joi şi cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Între timp, miniştrii de externe ai Uniunii Europene s-au reunit joi în Cipru pentru o întâlnire informală în care au discutat despre propria strategie, în contextul în care Kievul solicită mai mult ajutor european pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care durează de peste patru ani, iar Statele Unite şi-au îndreptat atenţia către conflictul cu Iranul.

În declaraţiile făcute reporterilor înaintea întâlnirii cu preşedintele francez Emmanuel Macron, miercuri, la Paris, Radev a afirmat că susţine rolul Europei în conducerea negocierilor de pace dintre Ucraina şi Rusia, dar a adăugat că Europa trebuie să investească în capacitatea de apărare.

„Ceea ce mă îngrijorează personal este ambiţia Europei de a obţine o victorie convenţională asupra celei mai mari puteri nucleare fără a avea capacitatea de a intercepta şi contracara armele hipersonice moderne”, a spus el. „Acesta este un risc serios. Trebuie să aibă loc o schimbare completă a politicii generale a Europei cu privire la conflictul din Ucraina”, a opinat el.

Balcanii, noii „parteneri dificili" ai Europei. Forțele populiste și eurosceptice din Bulgaria și România stârnesc îngrijorări

