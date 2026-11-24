Bulgaria riscă o amendă de până la 23 de milioane de euro din partea Comisiei Europene, după ce nu a reușit să țină sub control deficitul bugetar. Sancțiunea ar putea fi prima aplicată în cadrul regulilor fiscale europene revizuite, care urmăresc limitarea deficitelor și a datoriei publice. Și Ungaria este vizată de avertismentele Bruxelles-ului, însă Budapesta riscă înghețarea unor fonduri europene, nu și o amendă, relatează Politico.

În cazul Budapestei, sancțiunea s-ar putea limita însă la înghețarea unor fonduri europene, întrucât amenzile de până la 0,02% din PIB sunt rezervate statelor din zona euro. Bulgaria ar putea suporta ambele tipuri de sancțiuni, deși valoarea amenzii nu a fost încă stabilită.

„Ne așteptăm ca decizia privind amenda să fie luată la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor”, a declarat comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, în fața jurnaliștilor.

Ambele țări riscă să piardă accesul la anumite fonduri europene dacă nu se conformează cerințelor fiscale ale Bruxelles-ului până în primăvară.

Avertismentele au fost formulate în cadrul celei mai recente runde de supraveghere economică a Comisiei Europene, cunoscută sub numele de Semestrul European. Acest mecanism urmărește să mențină sub control finanțele publice ale statelor membre, în contextul creșterii cheltuielilor guvernamentale și al majorării datoriei la nivelul întregii Uniuni.

Amenda pe care o riscă Bulgaria este cu atât mai importantă cu cât țara a aderat la zona euro abia în luna ianuarie.

Sancțiunea ar fi prima aplicată pentru încălcarea regulilor fiscale ale UE, care prevăd menținerea deficitului bugetar sub pragul de 3% din produsul intern brut. Acestea urmăresc, de asemenea, limitarea datoriei publice la mai puțin de 60% din PIB.

Datoria publică a Bulgariei se situează cu mult sub pragul de 60% stabilit de UE. Cu toate acestea, deficitul bugetar al țării este estimat să ajungă la 5% din PIB în acest an, iar Bruxelles-ul consideră că Sofia nu a luat suficiente măsuri pentru a corecta situația.

Cel mai apropiat precedent în care Comisia Europeană a fost pe punctul de a aplica amenzi în baza regulilor fiscale a avut loc în urmă cu zece ani, când Spania și Portugalia au fost vizate de proceduri similare. În cele din urmă, sancțiunile au fost stabilite la zero euro.

UE a reformat regulile fiscale după pandemie, pentru a face față creșterii datoriei publice, după ce guvernele au majorat cheltuielile pentru a combate cea mai profundă recesiune de după cel de-Al Doilea Război Mondial.

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În cadrul noului sistem, amenzile au fost reduse, astfel încât Bruxelles-ul să le poată aplica fără să agraveze situația financiară a statelor sancționate.

„Ideea era că amenzile uriașe ar fi făcut încălcarea normelor prea neatractivă”, a declarat Dombrovskis. Însă sancțiunile foarte mari au făcut, în același timp, „prea neatractivă aplicarea normelor”.

„De aceea am redus amenzile mult, mult mai mult” și le-am făcut „aplicabile”, fără să „agravăm problemele fiscale ale statelor membre”, a explicat comisarul european.

Editor : C.A.