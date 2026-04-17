Bulgaria, bombardată de propaganda pro-rusă în ajunul alegerilor

Bulgaria este inundată de propagandă pro-rusă înaintea alegerilor parlamentare de duminică, cu aproximativ 600 de articole pro-Kremlin apărând în țară în fiecare lună, potrivit unui analist specializat în dezinformare politică.

Svetoslav Malinov, de la Centrul pentru Studiul Democrației (CSD) din Sofia, a declarat agenției de știri de stat poloneze PAP că țara sa a fost mai vulnerabilă la propagandă decât majoritatea țărilor UE deoarece, spre deosebire de alte părți ale UE, „narațiunile pro-Kremlin domină mass-media mainstream din Bulgaria”.

Bulgarii vor vota duminică pentru a opta oară în cinci ani, ceea ce subliniază o lungă perioadă de instabilitate politică în acest stat membru al UE.

Analistul a indicat filiala bulgară a Pravda, o organizație de știri rusă care a fost acuzată că face parte din rețeaua de dezinformare a Moscovei, despre care a spus că afectează și algoritmii motoarelor de căutare și modelele de IA care învață pe baza informațiilor disponibile.

Printre principalele narațiuni promovate se numără „subminarea încrederii în procesul electoral, delegitimarea partidelor pro-europene și a guvernului interimar prin prezentarea acestora ca fiind corupte și controlate de puteri străine, prezentarea aderării Bulgariei la zona euro ca o pierdere a suveranității, opoziția față de ajutorul militar acordat Ucrainei și punerea sub semnul întrebării angajamentelor față de NATO”, a spus Malinov.

„Scopul dezinformării nu mai este acela de a convinge alegătorii de o anumită narațiune, ci de a submina încrederea în sistemul în sine”, a spus el.

Instabilitatea politică alimentează neîncrederea

Malinov a avertizat că alegerile repetate fără guverne stabile adâncesc frustrarea publicului. „Fiecare alegeri succesive care nu reușesc să producă guverne stabile întăresc convingerea că instituțiile democratice sunt incapabile să realizeze reforme și să dezvolte țara”, a spus el.

El a adăugat că campaniile de dezinformare prezintă alegerile „nu ca o practică normală a democrației, ci ca o confruntare existențială”, făcând alegătorii mai receptivi la forțele antisistem. Votul de duminică, a spus el, este „un test al rezilienței democratice a țării”.

