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Video Bulgaria critică România că întârzie al treilea pod peste Dunăre: „Nu-mi explic de ce colegii noștri români continuă să aibă rezerve”

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podul giurgiu ruse
Foto: Poliția de Frontieră

România se confruntă cu critici dure de la vecinii bulgari. Președinta de la Sofia susține că Bucureștiul blochează, practic, construirea celui de-al treilea pod peste Dunăre, între Bulgaria și România, în zona Ruse - Giurgiu, pentru că nu-și face temele așa cum trebuie, deși bulgarii spun că au avansat cu propriile planuri, pentru că vor să conecteze cât mai repede rețelele rutiere din Balcani.

Iliana Iotova, președinta Bulgariei, a declarat că acțiunile coordonate ale Bulgariei, Greciei și României în fața Comisiei Europene ar avea o valoare adăugată suplimentară pentru încurajarea investițiilor în interconectivitate.

„În acest context, aș dori să pun accentul pe realizarea proiectului de construcție a Podului Bulgaria-Dunărea 3, în zona Ruse-Giurgiu, unde avem o responsabilitate comună cu România. Nu-mi pot explica de ce, de ani de zile, în diversele calități în care am lucrat, colegii noștri români continuă să aibă rezerve față de construirea acestui pod. Nu este inclus printre prioritățile deciziilor europene și nu există nimic în noul cadru financiar pe această temă. Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu a aprobat deja 6,9 milioane de euro pentru studiul de pre-proiect al structurii”, a subliniat lidera de la Sofia.

Iliana Iotova a mai subliniat că „dialogul dintre Bulgaria și România privind realizarea acestui proiect strategic, așa cum am menționat deja, nu se află la nivelul necesar, dar cred că  «invazia politică» bulgară, scuzați-mi expresia, pe această temă, trebuie să continue, pentru că este de o importanță crucială pentru noi”.

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Editor : Ș.R.

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