Bulgaria ar putea activa Articolul 4 al NATO după ce două nave comerciale au fost lovite marți în largul Mării Negre, în zona economică exclusivă a țării. Mai mult, președintele Nicușor Dan a discutat la telefon cu omologul său bulgar, Iliana Iotova. „Am convenit ca România și Bulgaria să colaboreze strâns pentru a promova măsuri mai ferme de combatere a dronelor în cadrul UE și NATO, cu scopul de a asigura siguranța transportului maritim comercial în Marea Neagră”, a transmis șeful statului după convorbire.

Președinta Bulgariei a transmis că va sesiza Consiliul de Securitate al ONU după atacurile tot mai frecvente asupra navelor comerciale din Marea Neagră. În plus, Sofia ar lua în considerare și activarea Articolului 4 al NATO, care permite consultări între aliați atunci când securitatea unui stat membru este amenințată.

Lidera de la Sofia a spus că decizia trebuie tratată cu mare atenție și ar avea o mai mare greutate dacă ar fi luată împreună cu alte state, cum este România. Mai departe, Bulgaria vrea să introducă pe agenda viitorului Consiliu European un punct extraordinar despre securitatea maritimă.

Obiectivul ar fi suspendarea utilizării dronelor în întregul bazin al Mării Negre. Acest lucru vine în contextul în care cinci incidente grave s-au petrecut în Marea Neagră de la începutul lunii octombrie și până în prezent.

După discuția telefonică cu Iliana Iotova, președintele Nicușor Dan a transmis că atacurile pun în pericol nu numai transportul maritim din regiunea noastră, ci şi aprovizionarea agricolă vitală către alte continente. Conform șefului statului, România şi Bulgaria vor colabora strâns pentru a promova măsuri mai ferme de combatere a dronelor în cadrul UE şi al NATO, în vederea asigurării siguranţei transportului maritim comercial în Marea Neagră.

Țara se va alătura inițiativei NATO împotriva dronelor

Bulgaria preconizează că se va alătura unei inițiative NATO împotriva dronelor până la sfârșitul lunii octombrie, a declarat miercuri ministrul Apărării, Dimitar Stoyanov, la o zi după ce un atac cu dronă a scufundat o navă de marfă în largul coastei Mării Negre a țării, pentru a doua oară într-o săptămână, relatează Reuters.

„Bulgaria se va alătura acestui proiect cât mai curând posibil. Se preconizează că, până pe 30 octombrie, vom face deja parte din proiect”, a declarat Stoyanov în cadrul unei audieri parlamentare, potrivit presei locale.

Atacurile au scos în evidență amenințarea tot mai mare pe care o reprezintă războiul cu drone, legat de conflictul dintre Rusia și Ucraina, pentru transportul maritim comercial din apropierea flancului sud-estic al NATO, determinând Bulgaria să insiste asupra consolidării apărării Alianței în Marea Neagră.

Două nave de marfă au fost lovite de drone pe 13 octombrie în largul coastei bulgare. Una dintre ele, identificată ca fiind nava de marfă HS Dignity, care arbora pavilionul Guineei-Bissau, s-a scufundat, 11 marinari fiind dați dispăruți pe mare, ceea ce a determinat convocarea ambasadorului Rusiei la Sofia. Pe 6 octombrie, drone au lovit alte două nave de marfă în aceleași ape.

Ministerul Transporturilor din Bulgaria a declarat că operațiunea de căutare și salvare a marinarilor dispăruți a fost reluată miercuri, după ce vremea nefavorabilă și întunericul au obligat autoritățile să o suspende marți seara.

Bulgaria nu a mers până la a acuza în mod explicit Rusia că ar fi în spatele atacurilor, însă prim-ministrul Rumen Radev a declarat marți că rezultatul acestora „este în avantajul Federației Ruse”.

Ambasadoarea Rusiei la Sofia, Eleonora Mitrofanova, a declarat că nu deține informații din partea Ministerului Apărării din Rusia cu privire la atacurile asupra navelor comerciale, dar nu a exclus posibilitatea ca acestea să fie o provocare din partea unei terțe părți, a precizat guvernul bulgar.

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Editor : A.M.G.