Live TV

Bulgaria încheie trecerea la euro. Tranziția, mai rapidă decât se estima

Data publicării:
Admission of Bulgaria to the euro zone in 2026. The flag of Bulgaria sticking out from between the Euro banknotes. Financial concept.
De la 1 februarie 2026, euro este singurul mijloc legal de plată din Bulgaria. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Bulgaria face pasul final către euro mai devreme decât se anticipa, cu peste 90% din numerarul în leva deja retras din circulație. În timp ce tranziția se încheie fără probleme majore, banca centrală avertizează asupra riscurilor legate de inflație în anii următori.

Banca Naţională a Bulgariei (BNB) a anunţat că, până în 27 martie 2026, tranziţia de la leva la euro progresează în linie cu cadrul juridic stabilit şi planurile operaţionale aprobate anterior, informează Novinite, potrivit Agerpres.

Aproximativ 91% din numerarul aflat în circulaţie la începutul anului 2025 a fost, deja, colectat de BNB, astfel că au rămas în circulaţie 2,9 miliarde de leva, sub formă de bancnote şi monede. Ritmul procesului a depăşit aşteptările iniţiale, pragul de 90% fiind atins înainte de termenul-limită iniţial, stabilit la 30 iunie 2026, datorită coordonării eficiente a instituţiilor implicate.

În acelaşi timp, circulaţia de numerar în euro s-a extins semnificativ. Până în 27 martie 2026, emiterea netă de bancnote şi monede în Bulgaria a depăşit 7,8 miliarde de euro, asigurând funcţionarea lină a plăţilor şi satisfăcând necesităţile companiilor şi gospodăriilor.

De la 1 februarie 2026, euro este singurul mijloc legal de plată din Bulgaria şi marchează finalizarea oficială a tranziţiei valutare. Ţările membre ale Uniunii Europene care nu au adoptat încă moneda unică sunt; România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia şi Danemarca.

De asemenea, BNB a avertizat că inflaţia în ţară ar urma să crească la 3,7%, în 2026, urmând să se atenueze la 3,2% în 2027 şi în 2028, tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu fiind factorul-cheie de risc.

Actualul conflict a sporit incertitudinile pe pieţele globale ale energiei, ceea ce afectează direct previziunile privind inflaţia, atât în zona euro, cât şi în Bulgaria. majorarea preţului energiei rămâne principalul canal de transmisie prin care războiul din Orientul Mijlociu ar putea alimenta presiunile inflaţioniste în viitorul apropiat, a apreciat BNB.

În plus, instituţia a prezentat două scenarii alternative de risc pentru a reflecta potenţiala escaladare a perturbărilor de pe piaţa energiei. În scenariul nefavorabil mai temperat, inflaţia va fi mai ridicată decât nivelul de referinţă cu 0,7 puncte procentuale, în 2026, cu 1,4 puncte procentuale, în 2027, şi cu 0,6 puncte procentuale, în 2028.

În cel mai sever scenariu, inflaţia ar depăşi nivelul de referinţă cu 1,2 puncte procentuale, anul acesta, 3,4 puncte procentuale, în 2027, respectiv 2,3 puncte procentuale, în 2028, în urma efectelor secundare semnificative în rândul componentelor preţului de consum.

BNB atrage atenţia că aceste simulări sunt ilustrative şi nu includ posibilele răspunsuri fiscale sau monetare, ci doar demonstrează modul în care şocurile externe se pot propaga în economia Bulgariei.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Gică Hagi își începe în forță al doilea mandat la naționala României
Digi Sport
Gică Hagi își începe în forță al doilea mandat la naționala României
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Raport despre statul de drept în UE: Cinci guverne, descrise ca...
volodimir zelenski
Zelenski: Rusia a fotografiat de trei ori baza aeriană a SUA din...
alimentare la pompa
Întâlnire la Guvern privind noi măsuri pentru limitarea prețului...
Război în Orientul Mijlociu.
Război în Orientul Mijlociu, ziua 31. Israelul vizează Teheranul...
Ultimele știri
Ce construieşte armata americană sub sala de bal de la Casa Albă, comandată de Trump. „Totul se desfăşoară bine”
Suferea de mai multe afecțiuni cardiovasculare severe. Cum a fost tratat un bărbat
Netanyahu autorizează accesul patriarhului latin al Ierusalimului la Biserica Sfântului Mormânt, după scandalul de Floriile catolice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii vor avea parte de noroc până la finalul lunii aprilie 2026. Urmează cea mai bună perioadă din an...
Cancan
BREAKING! 'Gata, s-a terminat'. Anunțul momentului din spital, despre Mircea Lucescu
Fanatik.ro
Ce ascunde revocarea lui Victor Moraru de la Transelectrica. DNA verifică unde ajungeau documentele secrete...
editiadedimineata.ro
Letonia acuză Rusia de desfășurarea unei campanii de dezinformare împotriva statelor baltice
Fanatik.ro
Ce salariu are, de fapt, Nicușor Stanciu în China! Renunță la naționala României? Verdictul lui Giovanni...
Adevărul
Pașaportul românesc, mai puternic decât cele eliberate de SUA, Marea Britanie și Australia. În ce state pot...
Playtech
Cât te costă drumul până în Thassos sau Halkidiki după scumpirea carburanților. Diferența față de anul trecut
Digi FM
O femeie s-a prezentat la spital cu dureri de spate, iar doctorii i-au sugerat eutanasierea: „Nu voiam să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Am fost numărul 1 în lume, acum sunt într-un scaun cu rotile!" Drama unei mari campioane
Pro FM
Jay-Z își apără fiica de criticii care cred că i se oferă totul pe tavă: „A muncit pentru asta”. Ce drum a...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce ar trebui să...
Newsweek
Cum poate ajunge România să nu mai poată plăti pensiile și salarii în primăvară? Economist: Riscul e mare
Digi FM
I-au văzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Fiul ilegitim al lui Arnold, campion la culturism. Tatăl lui celebru l-a antrenat, după ce mulți ani n-au...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”