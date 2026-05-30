Bulgaria intră în procedura de deficit excesiv a UE, la câteva luni după intrarea în zona euro

Foto: Profimedia

Bulgaria va fi plasată, miercuri, sub procedura de deficit excesiv a UE, la doar câteva luni după aderarea la zona euro, a declarat, vineri, prim-ministrul Rumen Radev, citat de Euractiv.

Radev a acuzat fostul guvern de centru-dreapta că a manipulat datele fiscale pentru a asigura intrarea Bulgariei în zona euro la 1 ianuarie 2026, în urma unei bătălii politice aprinse privind îndeplinirea de către țara a criteriilor de convergență.

„Au mințit pentru a împinge Bulgaria în zona euro”, a declarat el reporterilor, vineri, după ce s-a întors de la Bruxelles. Radev a ajuns la putere în mai, după ce partidul său populist de stânga, Bulgaria Progresistă, a câștigat alegerile din aprilie, asigurând prima majoritate unipartid a Bulgariei din ultimele trei decenii.

În conformitate cu procedura UE privind deficitul excesiv, țările care încalcă regulile fiscale ale blocului comunitar sunt obligate să își reducă deficitul sub 3% din PIB într-un termen stabilit și sunt supuse unei monitorizări bugetare mai atente din partea Comisiei Europene.

Preconizările de primăvară ale Comisiei prevăd deficitul Bulgariei la 4,1% din PIB în 2026, întrucât țara se confruntă și cu cea mai mare rată a inflației din zona euro, care deja împinge în sus prețurile alimentelor.

Dacă se confirmă, Bulgaria ar deveni prima țară care intră în zona euro și se va confrunta cu componenta fiscală corectivă a blocului comunitar în câteva luni de la aderare. Aceasta ar marca, de asemenea, prima procedură deficitară a Sofiei de la încheierea procedurii anterioare în 2012.

Comisia a refuzat să comenteze înainte de publicarea pachetului său privind semestrul european, care va avea loc săptămâna viitoare.

„Comisia își va prezenta evaluarea în contextul semestrului european săptămâna viitoare și nu va face alte comentarii în această etapă”, a declarat un purtător de cuvânt pentru Euractiv.

Fostul ministru de Finanțe, Temenuzhka Petkova (GERB), a respins acuzațiile lui Radev, argumentând că Bulgaria a rămas în limita de 3% în 2025 datorită clauzei UE de flexibilitate a cheltuielilor pentru apărare. Orice deteriorare, a explicat ea, a fost legată de deciziile luate de administrația interimară și de întârzierea planificării bugetare pentru 2026.

Procedura de deficit excesiv vine la câteva zile după ce Bruxelles-ul a deblocat 370 de milioane de euro din fondurile înghețate ale Fondului de redresare pentru Bulgaria, menținând în același timp alte 3 miliarde de euro în așteptarea reformelor judiciare și anticorupție.

Se preconizează că pachetul de primăvară al Comisiei va include și actualizări privind alte state membre care se află deja în procedura respectivă, inclusiv Franța, Ungaria, Italia și Polonia.

