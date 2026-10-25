Bulgaria își alege președintele, cu războiul din Ucraina în centrul scrutinului. Ce arată sondajele

Bulgarii votează duminică pentru alegerea președintelui, pe fondul îngrijorărilor privind securitatea în Marea Neagră și al diviziunilor legate de războiul din Ucraina. Favorită în sondaje este actuala președintă, Iliana Iotova, care pledează pentru dialog cu Moscova și se opune continuării ajutorului militar acordat Kievului.

Secţiile de votare s-au deschis la ora 07:00 (05:00 GMT) şi se vor închide la ora 20:00 (18:00 GMT), relatează News.ro. Potrivit celor patru sondaje publicate începând de miercuri, Iliana Iotova, care a împlinit sâmbătă 62 de ani, este creditată cu 41,1% până la 47,3% din intențiile de vot, față de 27,8%–30,6% pentru Andrei Giurov, în vârstă de 50 de ani, fost premier interimar susținut de opoziția pro-occidentală.

Liderul partidului de extremă dreaptă pro-rus „Vazrazhdane” (Renaştere), Kostadin Kostadinov, se clasează pe locul al treilea, cu un scor cuprins între 10,2% şi 12,8%.

În cazul unei victorii, Iotova ar deveni prima femeie aleasă prin vot universal în funcţia de preşedinte al acestei ţări balcanice cu 6,4 milioane de locuitori. Ea ar consolida mai ales poziţia prim-ministrului, Roumen Radev, căruia i-a succedat în ianuarie după ce acesta a demisionat pentru a se lansa în campania electorală pentru alegerile parlamentare şi care, la rândul său, pledează pentru dialogul cu Moscova.

Fostă jurnalistă şi figură marcantă a Partidului Socialist, ea a fost deputată în Parlamentul European înainte de a fi aleasă vicepreşedintă alături de Radev în 2016 şi 2021.

Făcând apel la sentimentele patriotice, ea şi-a lansat campania în faţa Bisericii de Aur din Veliki Preslav, fosta capitală a Primului Imperiu Bulgar. De asemenea, a lansat numeroase apeluri la unitate naţională şi la lupta împotriva sărăciei, iar sfârşitul războiului din Ucraina a devenit o temă centrală, promiţând că va fi o „preşedintă a păcii”.

Fără a pune sub semnul întrebării apartenenţa Bulgariei la UE şi la NATO, lidera critică continuarea ajutorului militar acordat Ucrainei şi pledează pentru negocieri între Moscova şi Kiev.

„Nu avem nevoie de o Coaliţie a bunăvoinţei pentru Ucraina, ci de o Coaliţie pentru pace în Ucraina”, a declarat ea în cadrul unui miting, referindu-se la alianţa ţărilor europene care susţin Kievul. Deşi a avut întotdeauna legături strânse cu Rusia, Bulgaria rămâne profund divizată în ceea ce priveşte relaţiile sale cu Moscova.

În total, 27 de perechi candidează la funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte în acest prim tur, dintre care aproape jumătate sunt în mod deschis favorabile Kremlinului.

Pentru politologul Parvan Simeonov, aceste alegeri prezidenţiale opun două viziuni asupra Bulgariei: una „conservatoare, populară şi orientată spre Est”, cealaltă „occidentală, elitistă şi liberală”.

În faţa Ilianei Iotova, Andrei Giurov, fost viceguvernator al băncii naţionale şi fost prim-ministru interimar, a declarat miercuri la Plovdiv, în cadrul ultimului său miting de campanie, că doreşte să fie „un aliat de încredere în cadrul NATO, care îşi apără interesele printr-o pregătire solidă, o diplomaţie puternică şi poziţii clare”.

Editor : M.I.