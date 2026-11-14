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Bulgaria oprește livrările de arme și ajutorul financiar pentru Ucraina. Condițiile puse de premierul de la Sofia

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Președintele bulgar, Rumen Radev, dă mâna cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski
Președintele buglar, Rumen Radev, alături de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Foto. Profimedia Images
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Din articol
Ce condiții pune Bulgaria pentru ajutorul non-militar Sofia își schimbă treptat politica față de Kiev

Bulgaria își retrage sprijinul militar pentru Ucraina și anunță că nu va mai furniza arme și muniție din stocurile armatei. Premierul Rumen Radev susține că țara nu are resursele financiare necesare pentru a participa nici la noi mecanisme europene de finanțare a Kievului, în condițiile deficitului bugetar. Sofia nu se va opune ajutorului acordat de celelalte state membre, dar vrea ca orice contribuție bulgară să fie destinată exclusiv nevoilor umanitare, infrastructurii energetice și comunității etnice bulgare din Ucraina, anunță Kyiv Post.

Bulgaria nu dispune de resursele financiare necesare pentru a acorda sprijin financiar Ucrainei și nu va mai furniza arme sau muniție din stocurile sale militare, a declarat vineri, 13 noiembrie, premierul bulgar Rumen Radev, în fața jurnaliștilor, cu ocazia summitului informal al Uniunii Europene de la Dublin, potrivit Debati.bg.

Întrebat despre un nou pachet de împrumuturi europene pentru Ucraina și despre posibila participare a Sofiei în calitate de garant, Radev a explicat că Bulgaria se află în prezent sub procedura Uniunii Europene privind deficitul excesiv și se confruntă cu restricții legate de rezervele sale bugetare.

Premierul a precizat însă că Sofia nu va împiedica alte state membre ale Uniunii Europene să acorde sprijin financiar Kievului.

Radev a afirmat că Bulgaria susține eforturile diplomatice pentru încheierea războiului, dar respinge conceptul de „pace prin forță”. În opinia sa, continuarea sprijinului militar nu face decât să provoace mai multe victime, distrugeri și o escaladare a conflictului.

Ce condiții pune Bulgaria pentru ajutorul non-militar

Premierul bulgar a subliniat că Ucraina găzduiește cea mai mare comunitate etnică bulgară istorică din afara granițelor Bulgariei și și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu victimele înregistrate în rândul acestei populații în timpul războiului.

Radev a declarat că Sofia este pregătită să discute mecanisme prin care să se asigure că orice fonduri europene la care contribuie Bulgaria sunt direcționate exclusiv către nevoi umanitare, refacerea alimentării cu energie electrică și asistență medicală, nu către achiziționarea de armament.

Mai mult, în cazul în care Bulgaria va participa în calitate de garant al unui împrumut european pentru Ucraina, Sofia va solicita ca o parte din fonduri să fie alocată în mod special comunității bulgare din această țară, concentrată în principal în regiunea Odesa, din sudul Ucrainei.

Premierul a vorbit și despre evoluția industriei bulgare de apărare. Producătorii din acest sector au înregistrat volume importante de export în 2022 și 2023, însă livrările au scăzut ulterior. Radev a pus această evoluție pe seama schimbării cererii de pe front, unde dronele au câștigat teren în detrimentul muniției convenționale de artilerie.

Sofia își schimbă treptat politica față de Kiev

Declarațiile premierului bulgar de la Dublin vin după o decizie oficială adoptată de guvernul său la 21 octombrie. Prin aceasta, Bulgaria a renunțat să mai finanțeze achizițiile de arme letale pentru Ucraina prin intermediul Fondului European pentru Pace, limitând contribuțiile viitoare la asistența non-militară, potrivit Agenției de Știri din Bulgaria (BTA).

De când coaliția politică a lui Radev a câștigat alegerile parlamentare din aprilie, Sofia a început să reducă treptat sprijinul militar pentru Ucraina, menținut de administrațiile precedente. Bulgaria fusese un furnizor important de obuze de artilerie de standard sovietic pentru armata ucraineană.

În iunie, ministrul bulgar al Apărării, Dimitar Stoyanov, anunțase planuri pentru oprirea tuturor livrărilor directe de arme către Ucraina.

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O lună mai târziu, în iulie, Radev a retras Bulgaria din „Coaliția celor dispuși”, condusă de Marea Britanie și Franța, susținând că războiul trebuie încheiat prin diplomație, nu prin mijloace militare.

Prin cele mai recente declarații, premierul bulgar confirmă schimbarea de direcție a Sofiei: Bulgaria nu mai dorește să contribuie la înarmarea Ucrainei și condiționează orice participare financiară de utilizarea fondurilor în scopuri exclusiv civile.

Editor : C.A.

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