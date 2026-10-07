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Bulgaria oprește operațiunile de căutare a echipajului dispărut de pe nava scufundată: „Nu există urme ale marinarilor”

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Una dintre navele lovite. Foto: Captură video Digi24
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Bulgaria a oprit operațiunile de căutare a echipajului dispărut al unei nave care s-a scufundat marți după ce a fost lovită de o dronă la aproximativ 70 de mile marine (130 km) de coastă, a declarat miercuri pentru Nova TV viceamiralul Rumen Nikolov, din cadrul Agenției Executive pentru Administrația Maritimă, relatează Reuters.

Marți dimineață, două nave au fost lovite în urma unui atac cu drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. Una s-a scufundat, iar cealaltă a fost avariată. Echipajul navei avariate a fost salvat, dar cel al navei scufundate este în continuare dat dispărut.

Nikolov a declarat că operațiunea de salvare a echipajului navei scufundate nu va fi reluată miercuri.

„Nu există urme ale marinarilor de pe prima navă și nici nu vor exista. De asemenea, nu există informații despre rămășițele dronei”, a declarat el într-o emisiune matinală de la Nova TV.

„Au fost găsite o barcă, trei plute de salvare și părți din echipamentul navei”.

Nu a fost clar de la început cine a comis atacul în care au fost implicate drone aeriene și maritime în apele din largul orașului de coastă Byala, din estul Bulgariei, dar există îngrijorări tot mai mari cu privire la atacurile hibride ale Rusiei, în contextul războiului pe care îl poartă în Ucraina.

Nikolov a declarat că incidentul a avut loc într-o așa-numită „zonă de căutare și salvare sub responsabilitatea statului” și nu în apele teritoriale ale țării, care se întind până la 12 mile marine de la coastă.

Într-un incident separat, autoritățile române au anunțat luni că două persoane au murit într-un incendiu izbucnit pe o navă din Marea Neagră, în afara apelor teritoriale ale țării.

Prim-ministrul bulgar Rumen Radev a declarat marți că nu este clar dacă dronele proveneau din Rusia sau din Ucraina, a relatat agenția de știri BTA. Bulgaria nu are graniță cu niciuna dintre aceste țări, dar, în calitate de membru al NATO, ocupă o poziție strategică la Marea Neagră, unde atât Ucraina, cât și Rusia au porturi importante.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un discurs video difuzat seara, că o anchetă desfășurată în colaborare cu marina bulgară a arătat că Rusia se află în spatele atacului.

Radev a declarat miercuri că, în urma atacului, guvernul său va aproba achiziționarea a încă cinci sisteme de rachete sol-aer.

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Editor : A.M.G.

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