Bulgaria pledează pentru un dialog UE - Moscova, pe fondul „riscului” nuclear

Europa trebuie să dialogheze cu Rusia pentru a pune capăt războiului din Ucraina, ţinând totodată cont de „riscul” nuclear, a declarat miercuri, la Bruxelles, premierul bulgar Rumen Radev, transmite AFP.

„Trebuie să începem să discutăm cu Rusia (...). Prioritatea noastră principală ar trebui să fie dialogul şi eforturile pentru pace”, a afirmat el în cadrul unei conferinţe pe teme de apărare organizată de Euronews.

Motivul, a explicat el, este că sprijinul militar acordat Ucrainei nu va fi suficient într-un moment în care această ţară se luptă să-şi protejeze teritoriul împotriva atacurilor ruseşti.

„Trebuie să conştientizăm că există o limită a simplei furnizări de armament şi a acordării de sprijin, întrucât o pace durabilă se va obţine prin diplomaţie, nu prin livrări de arme”, a adăugat premierul bulgar, care a sistat ajutorul militar al ţării sale pentru Ucraina după victoria sa în alegerile parlamentare din aprilie.

De asemenea, trebuie luat în calcul „riscul” nuclear - un aspect pe care „nimeni” din Europa nu doreşte să îl ia în considerare, a completat el. Potrivit AFP, citată de Agerpres.

„Nu ar trebui să ignorăm acest lucru. Câtă presiune putem exercita asupra Rusiei înainte ca aceasta să reacţioneze diferit?”, a întrebat Radev.

„Atunci când Rusia se simte slăbită (...), începe din nou să joace cartea nucleară. Aşadar, le reamintesc tuturor că trebuie să ţinem cont de acest lucru”, a subliniat el.

NATO a condamnat recent „retorica nucleară iresponsabilă” a Rusiei, cuprinsă într-un document transmis de Moscova oficialilor Alianţei în care erau denunţate „provocări” la adresa exclavei ruse Kaliningrad, menţionează AFP.

Editor : Liviu Cojan