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Video Bulgaria scumpește vinietele cu 30%, de la 1 august. Care sunt noile tarife pentru taxa de drum

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GIURGIU - ILUSTRATIE - PUNCTUL DE TRECERE A FRONTIEREI - 17 NOI
Podul dintre România și Bulgaria la punctul de trecere al frontierei Giurgiu-Ruse. Foto: Inquam Photos / George Călin
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De mâine, 1 august, Bulgaria crește cu aproximativ 30% prețul vinietelor pentru toate categoriile de autoturisme. Este pentru prima dată când se majorează taxele de la introducerea sistemului de vinietă electronică în 2019.

Noile tarife intră în vigoare chiar în luna august, cea mai aglomerată perioadă pentru vacanțe:

  • Vinieta anuală va costa aproape 65 de euro, față de 50 de euro în prezent.
  • Vinieta trimestrială crește la aproape 36 de euro, față de 28 de euro.
  • Vinieta lunară ajunge la aproape 20 de euro, față de 15 euro.

Şi tarifele pentru perioade scurte cresc:

  • Vinieta de o săptămână va costa 10 euro.
  • Vinieta de weekend 6,6 euro.
  • Vinieta de o zi 5,3 euro.

Se majorează și amenda compensatorie pentru șoferii care circulă fără vinietă valabilă, de la 36 de euro la aproape 47 de euro.

Guvernul de la Sofia susține că majorarea este necesară pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Potrivit autorităților din Bulgaria, peste 7.000 de kilometri de drumuri naționale sunt într-o stare proastă sau nesatisfăcătoare în acest moment.

Călătorii trebuie să fie atenți și la site-urile false care spun că vând vinietă pentru Bulgaria. Aceasta poate fi cumpărată online de pe platformele oficiale (vinetki.bg, tollpass.bg, digitoll.bg), prin aplicațiile partenere, dar și de la ghișeele din punctele de trecere a frontierei.

După această decizie, Sofia estimează venituri suplimentare de peste 22 de milioane de euro în 2026 și de peste 54 de milioane de euro annual, în următorii ani.

Editor : Ș.R.

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