Bulgaria va participa la noul mecanism de împrumut al Uniunii Europene pentru Ucraina, în valoare de 45 de miliarde de euro, însă nu va contribui la finanțarea armamentului și a muniției. Premierul Rumen Radev a anunțat că țara sa este pregătită să susțină componenta de sprijin bugetar, invocând și nevoile comunității bulgare din Ucraina. Împrumutul este menit să acopere două treimi din deficitul bugetar al Kievului în perioada războiului, până în 2027, potrivit Euronews.

„Suntem pregătiți să ne alăturăm”, a declarat Radev joi.

Inițial, premierul bulgar își exprimase rezervele față de acest mecanism financiar, argumentând că țara sa trebuie să limiteze cheltuielile publice, aflate sub o monitorizare strictă.

Prin urmare, Bulgaria fusese inclusă, alături de Slovacia, Ungaria și Republica Cehă, în grupul statelor care se opuneau noului împrumut.

Joi însă, Radev a anunțat că țara sa va accepta propunerea, cu condiția de a fi exceptată de la componenta militară a acesteia.

„Avem o diasporă istorică numeroasă, de 300.000 de bulgari care trăiesc în Ucraina. Dorința și solicitarea noastră sunt ca sprijinul oferit să se concentreze asupra zonelor din Ucraina locuite de populația bulgară”, a declarat Radev în cadrul unui summit desfășurat la Bruxelles.

„Așadar, vom contribui, dar, repet, niciun ban din partea Bulgariei nu va merge către armament sau către războiul din Ucraina”, a adăugat el.

Comisia Europeană a împărțit noul împrumut de 45 de miliarde de euro în două componente: 25 de miliarde de euro pentru asistență militară și 20 de miliarde de euro pentru sprijin bugetar. În total, mecanismul va genera dobânzi anuale cuprinse între 2 și 2,5 miliarde de euro, costuri care vor fi suportate de statele membre.

Kievului nu i se va cere să ramburseze suma principală până când Moscova nu va plăti despăgubiri de război.

Radev a salutat structura în două componente a împrumutului și a declarat că țara sa va contribui la pachetul de 20 de miliarde de euro destinat sprijinului bugetar, care va acoperi cheltuielile pentru serviciile publice și salarii.

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Premierul bulgar a precizat că va discuta acest subiect cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul summitului de joi, pe agenda căruia sprijinul pentru Ucraina ocupă un loc prioritar.

Ursula von der Leyen, care a prezentat propunerea de împrumut săptămâna trecută, le-a oferit statelor membre reticente posibilitatea de a participa selectiv, „à la carte”, în funcție de preferințele fiecăruia. Ea s-a declarat „foarte încrezătoare” că toate cele 27 de state membre vor susține propunerea.

Confirmarea lui Radev vine într-un moment în care presiunea politică asupra Slovaciei, Ungariei și Republicii Cehe pentru a se alătura mecanismului de împrumut este în creștere.

Germania, Țările de Jos, Suedia, Danemarca și Irlanda se numără printre statele care au afirmat că viitorul buget al UE, aflat și el în faza de negociere, nu poate fi aprobat până când nu va fi garantat sprijinul pentru Ucraina până în 2027.

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„Este cât se poate de clar că agresiunea rusă împotriva Ucrainei reprezintă una dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm. Ucrainenii luptă pentru propria libertate, dar și pentru democrația și valorile europene”, a declarat joi Rob Jetten, prim-ministrul Țărilor de Jos.

„Trebuie să fim alături de ucraineni, care vor avea nevoie de mai mult sprijin militar și financiar în anii următori. Aceasta este o responsabilitate de la care nicio țară din UE nu se poate sustrage. Toată lumea trebuie să dea dovadă de solidaritate față de ucraineni.”

Rămâne de văzut dacă liderii europeni vor reuși să convingă Slovacia, Ungaria și Republica Cehă să se alăture acestui demers. Spre deosebire de Bulgaria, aceste trei țări sunt deja exceptate de la participarea la precedentul pachet de sprijin, în valoare de 90 de miliarde de euro, și sunt hotărâte să își mențină politica de neparticipare.