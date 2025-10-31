Bulgaria se pregătește să treacă la Euro, dar o petiție semnată de 200.000 de persoane cere un referendum pentru ieșirea din UE

Aproape 200.000 de semnături au fost depuse la parlamentul bulgar pentru un referendum propus privind aderarea țării la zona euro și rămânerea în Uniunea Europeană.

Inițiativa aparține asociației civice „Doyran 2025”.

Întrebările se referă la oportunitatea ieșirii Bulgariei din UE și din zona euro, la necesitatea renegocierii condițiilor de aderare, la introducerea unui consiliu monetar în cazul unei posibile ieșiri din zona euro și la adoptarea unei monede digitale naționale de către Bulgaria. Sunt incluse și două întrebări referitoare la procedura de referendum, organizatorii susținând că pragul actual de 400 000 de semnături este excesiv de ridicat.

Formularele completate, cu o greutate de aproape 150 de kilograme, au fost predate registraturii parlamentare, declanșând o perioadă de trei luni în care Adunarea Națională trebuie să decidă dacă aprobă propunerea.

Asociația își propune ca referendumul să aibă loc în primele luni ale anului 2026, posibil în ianuarie sau februarie, în funcție de procesul legislativ.

