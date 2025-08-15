Live TV

Bulgaria va găzdui o bază NATO ca parte a consolidării flancului estic împotriva Rusiei. Unde va fi amplasată și ce capacitate va avea

Exerciții militare Bulgaria
Guvernul bulgar a anunţat vineri construirea unei baze militare cu o capacitate de până la 5.000 de soldaţi ca parte a strategiei de consolidare a flancului estic al NATO iniţiată după anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014 şi extinsă după invazia din 2022, informează EFE.

Baza va fi amplasată în zona militară Kabile, unde NATO are deja desfăşurat un grup de luptă condus de Italia şi format din aproximativ 1.200 de soldaţi, scrie Agerpres.

Nu au fost furnizate informaţii cu privire la momentul în care va începe construirea acestei baze şi nici când se preconizează că va fi operaţională.

Noua bază destinată utilizării comune de către Bulgaria şi NATO va include baza aeriană Bezmer şi va găzdui grupul de luptă multinaţional existent la care mai participă trupe din Regatul Unit, Grecia, Bulgaria, Turcia, Macedonia de Nord, Muntenegru şi Albania.

Baza va avea capacitatea de a găzdui o brigadă de aproximativ 5.000 de soldaţi şi, dacă este necesar, desfăşurarea unei întregi divizii, a precizat Ministerul Apărării într-un comunicat.

„Acesta este un pas strategic pentru consolidarea capacităţilor de apărare ale Bulgariei şi ale NATO, asigurând un răspuns rapid în faţa unei ameninţări”, a declarat guvernul bulgar într-un comunicat.

Potrivit armatei bulgare, proiectul va aduce beneficii economice regiunii prin activităţile de construcţie, întreţinere şi aprovizionare.

Investiţia depăşeşte 100 de milioane de euro, finanţarea provenind parţial din partea NATO.

Viitoarea bază este situată la aproximativ 90 de kilometri de Burgas, oraş la Marea Neagră cu aeroport internaţional şi conectat prin cale ferată cu capitala Sofia şi cu Plovdiv, al doilea oraş ca mărime din Bulgaria.

Bulgaria şi Statele Unite au deja o bază comună la Novo Selo, la aproximativ 150 de kilometri de locul unde va fi amplasată noua bază NATO.

