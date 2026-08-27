Bulgaria va primi din Belgia şi Ţările de Jos şapte nave pentru depistarea şi neutralizarea minelor marine

Bulgaria a aprobat achiziţionarea a şapte nave de tip „vânătoare de mine” de la Belgia şi Ţările de Jos, în contextul în care NATO urmăreşte să-şi consolideze capacităţile de deminare navală şi de securizare a rutelor maritime în Marea Neagră, a relatat joi presa locală, informează Reuters.

Alături de România şi Turcia, Bulgaria a convenit, în cadrul unui summit NATO din iulie, să extindă o forţă operativă comună care dezafectează minele plutitoare din Marea Neagră, pentru a include misiuni de protejare a infrastructurii critice.

Cele trei state membre NATO, care împart Marea Neagră cu Georgia, Rusia şi Ucraina, au format forţa operativă de deminare în 2024 pentru a contracara ameninţarea reprezentată de minele plutitoare după invazia Ucrainei de către Moscova în 2022.

În temeiul unui acord de vânzare cu Ţările de Jos, aprobat miercuri de parlamentul bulgar, Bulgaria va primi trei nave echipate pentru a detecta şi distruge mine şi obiecte asemănătoare minelor, în timp ce un acord separat de transfer între Belgia, Ţările de Jos şi Bulgaria vizează alte patru nave.

Olanda s-a angajat să refacă capacităţile tehnice şi să sporească capacitatea operaţională a celor trei nave înainte de transferul dreptului de proprietate, Bulgaria urmând să suporte costurile lucrărilor de reparaţie şi restaurare necesare pentru a aduce toate cele şapte nave la standardele de pregătire operaţională ale NATO.

„Aceste nave vânătoare de mine sunt deosebit de necesare. Avem trei nave de acelaşi tip, iar cu aceste şapte ne vom completa şi ne vom îmbunătăţi şi mai mult capacităţile”, a declarat ministrul apărării Dimităr Stoianov înainte ca parlamentarii să aprobe acordul.

„Bulgaria face parte din grupul de contramăsuri împotriva minelor înfiinţat împreună cu colegii noştri din Turcia şi România şi colaborează excelent pentru a curăţa zonele maritime ale celor trei ţări”, dă asigurări Bulgaria

Un memorandum de înţelegere referitor la achiziţie include, de asemenea, instruirea echipajului, piese de schimb şi echipamente suplimentare.

Editor : Ș.A.