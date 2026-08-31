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Bulgarii au anunțat când va fi gata primul tronson din autostrada care ar trebui să lege Ruse de Makaza, către Grecia

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Autostradă Bulgaria
Foto: Profimedia
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Construcţia autostrăzii Ruse-Veliko Târnovo, tronsonul dintre Ruse şi Biala, inclusiv varianta de ocolire Biala, face progrese şi este programată să se finalizeze până la sfârşitul anului 2028, a declarat luni ministrul bulgar al Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice, Ivan Şişkov, în timpul unei vizite pe şantier în apropierea satului Peychinovo, regiunea ruse, transmite BTA.

Şişkov a precizat că proiectul este finanţat cu fonduri de la Uniunea Europenă şi cofinanţare.

Un plan detaliat pentru dezvoltarea restului tronsoanelor ar urma să fie prezentat în următoarele 30 până la 40 de zile, ceea ce va accelera construcţia spre Veliko Târnovo, a declarat Şişkov. În paralel, un proiect pentru o modernizare de amploare a drumului Biala-Pleven, lansat în 2023, se află în faza finală de aprobare.

Oficialul bulgar a subliniat că obiectivul final este construirea întregii autostrăzi de la Ruse la Makaza ca o singură rută integrată.

La sfârşitul lunii mai, acelaşi Şişkov a lansat construcţia tronsonului Ruse-Biala. La acea vreme, el a declarat că antreprenorii l-au asigurat că întregul tronson Ruse-Biala, inclusiv varianta de ocolire Biala, va fi finalizat până la sfârşitul anului 2029, exprimându-şi speranţa că lucrările se vor finaliza înainte de termen. Tronsonul şi varianta de ocolire sunt finanţate cu 525 de milioane de euro din fonduri europene şi naţionale.

Autostrada Ruse-Veliko Târnovo, cu o lungime de 132,84 km, cuprinde trei secţiuni: Ruse-Biala (40,14 km), pentru care există un proiect tehnic, proceduri de expropriere şi o autorizaţie de construcţie; varianta de ocolire Biala (35,4 km), unde construcţia a început în decembrie 2023; şi Biala-Veliko Târnovo (57,2 km), pentru care Agenţia pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria (RIA) a lansat, în martie 2025, o procedură de achiziţii pentru concepţie şi construcţie. Atribuirea contractului în valoare de aproape 1,5 miliarde de euro a fost suspendată în luna august din cauza neregulilor din metodologia de evaluare a ofertelor, care nu au putut fi remediate fără modificarea condiţiilor de licitaţie.

Editor : Sebastian Eduard

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