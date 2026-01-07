Bulgarii au schimbat peste 30% din leva aflată în circulaţie în primele zile din an, în timp ce cursul euro accelerează

Bulgarii au schimbat aproximativ 3,5 milioane de leva în euro, în prima zi lucrătoare a anului 2026, 5 ianuarie, marcând un progres continuu în tranziţia monetară a ţării, scrie Novinite. La cursul oficial de schimb de 1 euro = 1,95583 leva, 3,5 milioane de leva schimbate reprezintă aproximativ 1,79 milioane de euro.

Între 1 şi 5 ianuarie, autorităţile au efectuat peste 4.000 de inspecţii prin intermediul Agenţiei Naţionale de Venituri (NRA) şi al Comisiei pentru Protecţia Consumatorilor (CPCo), rezultând în 275 de sancţiuni administrative şi 80 de ordine de penalizare, scrie News.ro. Majoritatea sancţiunilor au fost minore, deoarece au implicat încălcări la prima vedere, potrivit lui Vladimir Ivanov la o conferinţă de presă a Centrului de Coordonare pentru Mecanismul Euro din cadrul Consiliului de Miniştri.

Inspecţiile urmează să continue cu un ritm de peste 300 pe zi până pe 9 ianuarie, vizând magazine alimentare mici, saloane de coafură, studiouri de înfrumuseţare, centre de fitness, parcări cu plată şi şcoli de limbi străine, şi staţiunile de iarnă începând cu 8 ianuarie.

Banca Naţională a Bulgariei raportează că 36,3% din leva aflată în circulaţie a fost deja retrasă, cea mai mare parte ar trebui retrasă până la sfârşitul lunii martie.

Cetăţenilor li se reaminteşte că bancnotele şi monedele euro pot fi obţinute de la orice bancă comercială, iar schimburile ar trebui efectuate prin intermediul băncilor sau al poştei bulgare pentru a evita potenţialele fraude.

Ivanov a subliniat că procesul de introducere a monedei euro decurge fără probleme, contrar preocupărilor anterioare exprimate înainte de 31 decembrie 2025, şi a dat asigurări că actualizările săptămânale de la Centrul de Coordonare vor continua să ofere informaţii detaliate despre tranziţie şi disponibilitatea monedei.

