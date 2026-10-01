Bundeswehr intră în era dronelor: planurile Germaniei pentru un regiment autonom inspirat de războiul din Ucraina

Boris Pistorius, ministrul Apărării de la Berlin, a declarat, joi, că Armata germană (Bundeswehr) intenționează să înființeze primul său regiment de drone anul viitor, în contextul în care țara se inspiră din lecțiile învățate din războiul din Ucraina, informează agenția DPA.

Unitatea va fi formată din până la 600 de membri și va acoperi o rază de acțiune de până la 500 de kilometri, a declarat Pistorius la poligonul de antrenament militar de la Bergen, în nordul Germaniei.

„Oricine dorește să aibă succes pe uscat trebuie pur și simplu să stăpânească utilizarea sistemelor fără pilot”, a declarat ministrul. „Vom înființa primul regiment de drone al Bundeswehr-ului în cursul anului 2027”, a spus el, descriind regimentul drept „o unitate independentă pentru sisteme fără pilot”.

Germania a căutat să intensifice utilizarea dronelor în armată, parțial ca urmare a lecțiilor învățate din războiul din Ucraina, unde războiul cu drone joacă un rol cheie în luptele cu Rusia.

Șeful Armatei germane, Christian Freuding, a declarat în iunie, în timpul unei vizite la exercițiul militar Freedom Shield 2026 din Lituania, că intenționează urgent să desfășoare mai multe drone și sisteme de arme fără pilot.

Editor : Ș.R.