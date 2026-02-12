Live TV

„Ca în 1941”. Un fost șef NATO cere trecerea economiilor în regim de război. Când crede că va ataca Rusia o țară din Alianță

Data publicării:
Tanc Leopard
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Țările europene trebuie să-și treacă economiile în regim militar pentru a face față unei posibile agresiuni din partea Rusiei, a declarat fostul premier al Danemarcei și fostul secretar general al NATO (în perioada 2009-2014) Anders Fogh Rasmussen. Potrivit acestuia, punctul slab al Bătrânului Continent constă în echiparea deficitară a propriilor forțe armate și în producția militară slabă.

„Lista necesităților este foarte lungă... Trebuie să accelerăm creșterea capacităților de producție pentru fabricarea de echipamente militare strategice, de care în trecut depindeam de SUA. Trebuie să punem economia europeană pe calea militară la scară concretă”, a declarat Rasmussen pentru El Pais.

Fostul secretar general al NATO a menționat, de asemenea, că, pentru aceasta, producătorii auto europeni trebuie să transfere „capacitățile de producție excedentare” către producția de echipamente militare, „așa cum au făcut Statele Unite în 1941”, care „în câteva luni” și-au orientat economia către sectorul militar și au organizat producția de tancuri, avioane, nave și muniții.

Potrivit lui Rasmussen, acest lucru va permite Europei să se apere și să accelereze procesul de obținere a autonomiei față de principalul membru al NATO – SUA. El a subliniat că continentul „se află într-o situație de urgență în domeniul securității”, iar Moscova ar putea ataca una dintre țările europene „încă înainte de sfârșitul acestui deceniu”. „Nu ne-am trezit nici la primul semnal de alarmă – invadarea Crimeii în 2014, nici la al doilea – începutul războiului în Ucraina în 2022. Al treilea a fost realegerea lui [Donald] Trump”, a declarat politicianul. El a adăugat că Europa va crea arme „pentru autoapărare, pentru a apăra visul european, valorile europene, și nu pentru a ataca pe cineva sau pentru a începe războaie”.

Rasmussen și-a exprimat, de asemenea, îndoiala că Trump va reuși să obțină un acord de pace privind Ucraina până în vară, așa cum a declarat anterior președintele Volodimir Zelenski. „Sunt aproape sigur că până în iunie nu va exista un acord, deoarece [Vladimir] Putin nu dorește pacea. Atâta timp cât el consideră că poate câștiga pe câmpul de luptă, nu va avea niciun stimulent pentru negocieri pașnice constructive”, consideră fostul șef al NATO. În opinia sa, președintele Federației Ruse dorește să transforme Ucraina într-un „stat vasal”.

După invazia rusă în Ucraina în 2022 și pe fondul cererilor lui Trump privind creșterea cheltuielilor militare ale membrilor europeni ai NATO, Europa s-a preocupat de consolidarea complexului industrial-militar. Astfel, după începerea războiului, concernul german Rheinmetall a construit sau construiește în prezent 16 fabrici cu scopul de a crește producția anuală de proiectile de calibru 155 mm la 1,5 milioane de unități. Aceasta va depăși producția totală a Statelor Unite.

Institutul Internațional de Studii Strategice estimează cheltuielile totale necesare pentru înlocuirea armamentului și a personalului militar american în Europa la 1 trilion de dolari.

