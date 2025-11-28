Căderea „Cardinalului Verde”: de ce demiterea lui Andrii Iermak este un cutremur politic pentru Ucraina. „Zelenski s-a ales pe sine”

Renunțarea lui Andrii Iermak la funcția de șef al cabinetului președintelui Volodimir Zelenski constituie o schimbare radicală pentru Ucraina, care pregătește terenul pentru o luptă acerbă privind modul în care este guvernată țara, notează Politico.

Supranumit „Cardinalul Verde” pentru ținutele de inspirație militară pe care le purta și care au fost popularizate de liderul de la Kiev, Iermak – un avocat și producător de filme de serie B puțin cunoscut – a reușit să aibă o influență imensă în calitate de consilier principal al lui Zelenski și era considerat de mulți ca fiind practic un co-președinte.

Politicienii din opoziție se vor folosi de înlăturarea sa din funcție, în urma unui scandal de corupție de 100 de milioane de dolari, pentru a-și promova cererea de formare a unui guvern de uniune națională la Kiev, lucru pe care îl solicită încă de când Rusia a declanșat războiul, în urmă cu aproape patru ani, iar plecarea lui Iermak va încuraja aceste facțiuni.

„Nu credeam că este posibil să plece vreodată”

Nu există niciun dubiu că Volodimir Zelenski îi va duce dorul. Mulți comentatori ucraineni îl consideră pe Iermak drept producătorul din duoul aflat la putere, cu fostul comediant de televiziune devenit președinte în rolul principal.

Acum, președintele ucrainean rămâne fără producătorul său în timp ce se pregătește pentru negocierile tensionate cu SUA privind „planul de pace” controversat al președintelui american Donald Trump pentru a pune capăt războiului, pe măsură ce iarna se apropie și forțele lui Vladimir Putin încearcă să-și consolideze avantajul pe câmpurile de luptă din Donbas.

Totuși, Iermak nu va fi regretat de mulți. Monopolizarea puterii de către acesta a atras critici și frustrări din ce în ce mai mari, atât în Ucraina, cât și din partea aliaților occidentali.

Nu este de mirare că politicienii din opoziția ucraineană și foștii oficiali care s-au certat cu Iermak au primit cu bucurie vestea plecării sale, spunând că speră ca aceasta să marcheze o schimbare majoră în modul în care Zelenski guvernează și o îndepărtare de stilul său de guvernare strict controlat.

„Nu credeam că este posibil să plece vreodată”, a spus un fost înalt oficial ucrainean, care a cerut să nu fie identificat pentru a „nu fi văzut ca dansând pe mormântul lui Iermak”.

Criticii lui Iermak au amintit și de măsurile luate de Zelenski în vară, care au fost în cele din urmă abandonate, pentru a limita independența agențiilor anticorupție din Ucraina — o măsură care inițial a amplificat temerile că guvernul își întărea controlul asupra instituțiilor menite să controleze puterea prezidențială.

În opinia deputatei din opoziție Lesia Vasylenko, plecarea lui Iermak „arată că nu există toleranță față de corupție și că președintele ascultă preocupările poporului”. Alții au spus că plecarea lui este ca o gură de aer proaspăt.

„Iermak ar putea rămâne păpușarul din umbră”

Cu toate acestea, unii parlamentari din opoziție s-au întrebat dacă liderul ucrainean va profita de acest moment pentru a promova o politică mai incluzivă.

Fosta viceprim-ministră Ivanna Klympush-Tsintsadze a declarat pentru sursa citată că nu este sigură dacă acest scandal va schimba modul în care Zelenski guvernează. „Exact asta este întrebarea. Modul de guvernare trebuie să revină la constituție. Parlamentul trebuie să-și recâștige autoritatea”, a afirmat ea.

„Asta înseamnă că președintele trebuie să fie de acord să discute cu toate facțiunile, trebuie să revizuim relațiile din parlament și să formăm un adevărat guvern de unitate națională, care va fi responsabil în fața parlamentului, nu în fața președinției”, a adăugat ea.

Iuliia Mendel, jurnalistă ucraineană și fostă consilieră a lui Zelenski, devenită un critic al acestuia, a declarat că demisia lui Iermak a fost „o reacție disperată la o presiune insuportabilă”.

„Zelenski nu are un înlocuitor real pregătit, deoarece nu s-a gândit niciodată că lucrurile vor ajunge atât de departe. Dar tensiunea a devenit atât de intensă încât s-a ajuns la cea mai simplă alegere: el sau Iermak. Și Zelenski s-a ales pe sine”, a adăugat ea.

Totuși, Mendel se îndoiește că lucrurile se vor schimba cu adevărat. „Iermak ar putea rămâne în continuare păpușarul din umbră”, a avertizat ea.

