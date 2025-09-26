Experții consultați de The Guardian spun că moștenirea politică a fostului președinte francez, condamnat pentru conspirație criminală, pare acum imposibil de reconstruit. Condamnarea de joi a lui Nicolas Sarkozy la cinci ani de închisoare a fost un moment istoric pentru Franța, o cădere spectaculoasă unei figuri politice majore și un punct de cotitură în lupta Franței împotriva corupției, scrie jurnalista The Guardian Angelique Chrisafis.

Nicolas Sarkozy a primit cinci ani de închisoare – pentru conspirație criminală în cadrul unui plan de obținere de fonduri pentru campania electorală de la regimul fostului dictator libian Muammar Gaddafi. Politicianul de dreapta, care a ocupat funcția de președinte între 2007 și 2012, era cunoscut în timpul mandatului său nu doar pentru poziția sa dură față de imigrație și identitatea națională, ci și pentru susținerea unor pedepse mai severe pentru delincvenți. Fostul președinte ar urma să intre în închisoare în câteva luni.

Este o cădere spectaculoasă și un punct de cotitură în lupta îndelungată a Franței împotriva corupției și acuzațiilor penale împotriva politicienilor.

Este prima dată în istoria modernă a Franței când un fost președinte a fost obligat să se prezinte la porțile închisorii și să ispășească pedeapsa. Anchete penale și procese ale politicienilor francezi în funcție și foști politicieni nu sunt o noutate, iar încrederea alegătorilor în integritatea oficialilor aleși a scăzut constant, dar judecătorii din procesul lui Sarkozy au părut să vrea să transmită mesajul că politicienii nu vor avea parte de un tratament preferențial.

În timp ce Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, stătea în sala de judecată flancat de soția sa, cântăreața Carla Bruni Sarkozy, și de cei trei fii adulți ai săi, judecătorii au surprins publicul prin dispunerea unei dispoziții speciale deosebit de stricte, care înseamnă că Sarkozy va fi încarcerat la o dată ulterioară, nu mai târziu de 13 februarie. El a fost citat la o primă întâlnire cu procurorul general pe 13 octombrie pentru a stabili data.

Președinta completului de judecată, Nathalie Gavarino, a justificat sentința spunând că faptele din acest caz sunt de o „gravitate excepțională” și „pot submina încrederea cetățenilor”.

Sarkozy a fost găsit vinovat de conspirație criminală pentru eforturile depuse de apropiații săi de a obține fonduri din Libia, în timpul mandatului lui Gaddafi, pentru campania sa prezidențială din 2007, care a avut succes. Gaddafi a fost înlăturat de la putere și ucis în 2011.

Sarkozy a negat întotdeauna că ar fi comis vreo infracțiune în acest caz. Chiar dacă va face apel împotriva condamnării sale, dispoziția specială prevede că pedeapsa cu închisoarea va rămâne în vigoare pe durata procesului de apel. Sarkozy, protestând față de condamnarea sa, a declarat cu amărăciune în fața instanței că probabil „va trebui să se prezinte în cătușe la procesul de apel”.

În 2011, Jacques Chirac, politician de dreapta, pe atunci în vârstă de 79 de ani, a devenit primul fost președinte condamnat pentru corupție, după ce a fost acuzat de delapidare într-un scandal legat de finanțarea partidului său, din perioada în care era primar al Parisului. Într-o premieră istorică, el a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare. El nu a participat la procesul său, după ce medicii au stabilit că suferea de pierderi severe de memorie. Dar Chirac, un rebel afabil autoproclamat, care a avut una dintre cele mai lungi cariere politice din Europa, și-a menținut un nivel ridicat de popularitate în ciuda condamnării, până la moartea sa, la vârsta de 86 de ani.

Pentru Sarkozy, lucrurile stau cu totul altfel. Moștenirea sa politică pare acum aproape imposibil de reconstruit. „În imaginația populară, conspirația criminală sugerează într-adevăr un comportament de tip mafiot”, a spus politologul Bruno Cautrès. „Este asociată cu crima organizată gravă.”

Când Sarkozy a declarat reporterilor în fața tribunalului că este nevinovat, el a pus la îndoială sistemul judiciar și statul de drept, intensificându-și retorica pentru a sugera că sentința sa era vina „celor care mă urăsc”, făcând aluzie la un fel de conspirație a statului profund.

Acest lucru vine în contextul în care sistemul judiciar francez a încercat în ultimul an să demonstreze că va fi ferm nu doar față de foștii președinți, ci și față de cei cu ambiții prezidențiale viitoare.

După un proces de nouă săptămâni, lidera de extremă dreapta franceză Marine Le Pen a fost găsită vinovată în martie de deturnare de fonduri parlamentare europene printr-o înșelătorie cu locuri de muncă false de o amploare și durată fără precedent. I s-a interzis să candideze la funcții publice timp de cinci ani, cu efect imediat, ceea ce ar putea să o împiedice să candideze pentru a patra oară la președinția Franței în 2027.

Faptul că sentința a fost pronunțată cu efect imediat a fost un șoc pentru Le Pen, care a protestat, acuzând „tirania judecătorilor” care au luat o „decizie politică” împotriva ei. Procesul de apel începe în ianuarie.

Când Sarkozy a fost condamnat joi, Le Pen a criticat rapid judecătorii pentru că i-au dat o sentință care va intra în vigoare rapid și nu va fi suspendată în timpul procesului de apel.

Sarkozy are deja o istorie considerabilă cu sistemul judiciar francez. Deși acuzațiile privind un pact secret de finanțare a campaniei electorale cu regimul libian au constituit cel mai mare proces de corupție cu care s-a confruntat, el fusese deja condamnat în două cazuri separate și i s-a retras cea mai înaltă distincție a Franței, Legiunea de Onoare.

În primul caz, Sarkozy a fost condamnat pentru corupție și trafic de influență în legătură cu încercările ilegale de a obține favoruri de la un judecător. A fost condamnat la un an de închisoare, pe care l-a ispășit anul acesta cu brățară electronică timp de trei luni, fără a intra în închisoare, înainte de a i se acorda eliberarea condiționată – o premieră pentru un fost șef de stat.

Într-un al doilea caz, Sarkozy a fost condamnat pentru ascunderea cheltuielilor ilegale în alegerile prezidențiale din 2012, pe care le-a pierdut în fața candidatului socialist, François Hollande. El a făcut apel împotriva ambelor condamnări.

În ciuda acestor condamnări, Sarkozy și-a menținut până acum influența – personalități cheie din politica franceză au continuat să se înghesuie să se întâlnească și să se consulte cu el. Recent, s-a întâlnit cu noul prim-ministru Sébastien Lecornu, care încă nu a format un nou guvern, iar în vară s-a întâlnit cu liderul de extremă dreapta Jordan Bardella, președintele partidului Adunarea Națională al lui Le Pen.

Odată ajuns în închisoare, Sarkozy, ca orice alt deținut, va putea solicita eliberarea sau comutarea pedepsei în brățară electronică. El ar dori să-și mențină influența politică și reputația în timp ce face apel. Dar nimic nu este mai puțin sigur.

Editor : B.E.