„Cadou pentru Putin”: câți bani au strâns cehii pentru a cumpăra o rachetă ucraineană care poate lovi Moscova

O campanie de strângere de fonduri din Cehia a strâns peste 500.000 de euro în două zile pentru a cumpăra o rachetă ucraineană Flamingo capabilă să lovească ținte aflate în adâncul Rusiei, inclusiv Moscova, relatează TVP World.

Campania, lansată marți și intitulată „Cadou pentru Putin”, și-a atins obiectivul joi și, până vineri dimineață, a strâns peste 535.000 de euro, depășind obiectivul inițial de 515.000 de euro.

Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea unei rachete de croazieră FP-5 Flamingo produse în Ucraina, care, potrivit rapoartelor, are o rază de acțiune de peste 3.000 de kilometri – ceea ce o face capabilă să lovească Moscova, situată la aproximativ 800 de kilometri de Kiev.

Potrivit site-ului web al campaniei, racheta poate atinge viteze de 900 de kilometri pe oră. Organizatorii campaniei au declarat că „dacă ceva poate influența cursul războiului, atunci acestea sunt rachetele de croazieră fabricate în Ucraina”, adăugând pe site-ul lor web că arma „poate lovi Moscova sau Sankt Petersburg”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Martin Ondráček, organizatorul campaniei de strângere de fonduri, a declarat pentru site-ul de știri ceh Novinky că viteza cu care donatorii au atins ținta „a depășit toate așteptările noastre”, banii fiind obținuți de la peste 8.500 de persoane.

„Speram să strângem suma într-o săptămână, dar am reușit în 48 de ore. Este un record”, a adăugat Ondráček.

Racheta finanțată prin campanie va fi numită „DANA 1” în onoarea fizicianului nuclear ceh Dana Drábová, un susținător fervent al Kievului în lupta împotriva războiului Rusiei, care a murit la începutul acestei luni.

Site-ul web United24, administrat de guvernul ucrainean, a raportat că inițiativa „Cadou pentru Putin”, lansată în 2022 în lunile care au urmat invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, a finanțat mai multe platforme de armament scumpe și alte echipamente pentru forțele armate ucrainene pe durata conflictului.

Acestea includ achiziționarea unui elicopter Black Hawk pentru aproape 3 milioane de euro, a unui tanc T-72 din era sovietică pentru 1,4 milioane de euro și strângerea a peste 2 milioane de euro pentru o platformă de lansare a rachetelor RM-70.

Ucraina a folosit rachete și drone pentru a lovi ținte din Rusia pe tot parcursul războiului, vizând adesea infrastructura energetică și militară.

Având în vedere că mai mulți aliați occidentali cheie, inclusiv SUA, încă se arată reticenți în a furniza Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune, Kievul a intensificat în ultimele luni producția internă a propriilor arme de acest tip.

Citește și:

Modul în care SUA vor ajuta Ucraina să lovească ținte energetice în Rusia. Oficiali americani dezvăluie decizia luată de Trump (WSJ)

Ucraina va deschide o fabrică de arme în Danemarca. „O mână de ajutor în lupta pentru securitate”

Editor : A.M.G.