Călătorii mai simple cu trenul în UE: Comisia Europeană propune reguli noi

Trenurile de mare viteză din Europa (în imagine, trenuri de mare viteză din Italia) ating o viteză medie de 300 de kilometri pe oră. Sursa foto Profimedia Images

Comisia Europeană a propus noi norme pentru a transforma în realitate călătoriile fără sincope în întreaga Europă. Cele trei propuneri adoptate astăzi simplifică planificarea şi rezervarea pentru călătoriile regionale, pe distanţe lungi şi transfrontaliere, în special pentru călătoriile feroviare care implică mai mulţi operatori, şi asigură o mai bună protecţie a călătorilor din transportul feroviar pentru întreaga călătorie, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

În prezent, compararea tuturor opţiunilor de călătorie disponibile şi identificarea celor mai sustenabile opţiuni, în special pentru călătoriile transfrontaliere, rămân dificile pentru pasagerii din UE, mai ales pentru biletele de tren. Mulţi pasageri întâmpină obstacole atunci când combină diferite servicii de transport. Rezervarea călătoriilor cu mai multe segmente de tren care implică bilete de la diferite companii poate fi complexă, în mare parte din cauza sistemelor de rezervare fragmentate şi a prezenţei foarte puternice pe piaţă a anumitor companii feroviare. Protecţia călătorilor este limitată în cazul călătoriilor feroviare care implică mai multe legitimaţii de transport efectuate de operatori feroviari diferiţi.

Propunerile de miercuri abordează aceste obstacole, punând în aplicare orientările politice ale preşedintei Ursula von der Leyen. Pentru a crea o experienţă de călătorie mai uşoară pentru călători şi pentru a promova obiectivele climatice ale UE, Comisia propune măsuri care să permită rezervări de bilete unice pentru mai mulţi operatori feroviari, făcând piaţa feroviară mai transparentă şi mai accesibilă. Călătorii vor putea găsi, compara şi achiziţiona servicii combinate de la diferiţi operatori feroviari într-un singur bilet, care poate fi cumpărat într-o singură tranzacţie pe o platformă de emitere a biletelor la alegerea lor. Aceasta poate fi o platformă independentă sau serviciul de emitere a biletelor al operatorului feroviar, precizează Executivul comunitar.

În cazul pierderii legăturilor în timpul călătoriilor feroviare cu mai mulţi operatori, călătorii cu un singur bilet vor beneficia de o nouă protecţie completă a drepturilor pasagerilor, inclusiv de asistenţă, redirecţionare, rambursare şi compensare.

Comisia introduce, de asemenea, noi obligaţii pentru platformele de emitere a biletelor şi pentru operatori de a asigura un acces echitabil la vânzarea biletelor şi prezentarea neutră a opţiunilor de călătorie. Platformele vor trebui să afişeze ofertele într-un mod neutru, inclusiv prin sortarea în funcţie de emisiile de gaze cu efect de seră, acolo unde este fezabil. Normele vor garanta că toţi operatorii de transport pot încheia acorduri comerciale echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii cu platformele de emitere a biletelor şi viceversa.

Pentru a dezvolta sisteme de rezervare şi de emitere a biletelor fără sincope, statele membre trebuie, de asemenea, să accelereze punerea în aplicare a normelor Directivei privind sistemele de transport inteligente referitoare la schimbul de date privind transportul multimodal în punctele naţionale de acces, a informat Executivul comunitar.

Un sondaj Eurobarometru recent a evidenţiat o cerere puternică din partea publicului pentru soluţii de călătorie fără sincope şi pentru sisteme fiabile de rezervare online. Propunerile de astăzi au scopul de a facilita rezervarea călătoriilor cu trenul la nivel transfrontalier şi de către operatori.

În orientările sale politice, preşedinta von der Leyen a prezentat deja o viziune în care europenii pot cumpăra un singur bilet pe o singură platformă şi pot obţine drepturile pasagerilor pentru întreaga călătorie.

Această ambiţie a fost reafirmată în scrisoarea sa adresată comisarului pentru transport durabil şi turism, Apostolos Tzitzikostas, şi este concretizată prin pachetul de miercuri pentru sectorul feroviar.

Propunerile promovează, de asemenea, planul de acţiune al UE pentru stimularea transportului feroviar transfrontalier şi pe distanţe lungi şi planul privind conectarea Europei prin intermediul transportului feroviar de mare viteză.

