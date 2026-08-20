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Calcă Rumen Radev pe urmele lui Viktor Orban? Ce sugerează primele luni de mandat ale premierului bulgar: „Este deja un lider incomod”

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Rumen Radev
Rumen Radev. Foto: Profimedia Images
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Într-o seară, acum nouă ani, în orașul bulgar Balgari, o turistă braziliană s-a apropiat de un bărbat de vârstă mijlocie, îmbrăcat lejer, înconjurat de gărzi de corp, trecători și fotografi. „De ce ești important?”, l-a întrebat ea. „Nu sunt atât de important”, a răspuns el. Ea a repetat întrebarea, iar el a recunoscut: „Sunt președintele”, relatează The Guardian.

Acum, în 2026, populistul de dreapta Rumen Radev nu mai este președinte, ci prim-ministru – cea mai puternică dintre cele două funcții – după ce partidul său, Bulgaria Progresistă, a obținut o majoritate zdrobitoare la alegerile din aprilie. În timp ce mulți europeni au răsuflat ușurați în acea lună la auzul înfrângerii lui Viktor Orban în Ungaria, alții s-au întrebat dacă Radev va deveni următorul perturbator al UE.

Analiștii au sugerat că primele sale luni de mandat au indicat o politică externă mai tranzacțională în relația cu SUA și Europa, precum și câteva măsuri inițiale care ar putea fi interpretate ca fiind în beneficiul Rusiei.

În luna mai, Bulgaria și-a suspendat sprijinul militar acordat Kievului, Radev afirmând că, în opinia sa, cauza ucraineană era „condamnată la eșec”. Când 36 de țări au aderat la un tribunal special în vederea urmăririi penale a Rusiei pentru invazia Ucrainei, Bulgaria nu s-a alăturat inițiativei.

Aflat în vizită la Paris cu ocazia Zilei Bastiliei, Radev a retras Bulgaria din „Coaliția de Voință”, afirmând că țara sa nu are capacitatea de a ajuta Ucraina și că sprijinul militar nu va face decât să prelungească războiul.

Câteva zile mai târziu, Bulgaria a acceptat să găzduiască până la opt avioane-cisternă americane de realimentare în zbor la baza militară Bezmer, pentru a sprijini operațiunile SUA din Orientul Mijlociu.

„Este deja un lider incomod pentru Europa, deoarece acțiunile sale îi surprind pe europeni, având în vedere că Bulgaria, timp de mulți ani, în ciuda provocărilor interne, și-a menținut orientarea proeuropeană”, a declarat Maria Simeonova, șefa biroului din Sofia al Consiliului European pentru Relații Externe.

Ea a afirmat că Radev, deși menține angajamentul Bulgariei față de UE și NATO, îndepărtează țara de arhitectura de securitate europeană în curs de formare, sperând totuși să beneficieze în continuare de garanțiile de securitate oferite de SUA. „Este evidentă lipsa oricărei coerențe ideologice în modul în care el conduce politica externă în aceste prime luni”, a spus ea. „Iar acest lucru devine foarte vizibil acum”.

Între timp, prim-ministrul bulgar, care nu și-a exprimat niciodată până acum opinii ferme cu privire la credința sa, religie sau biserică, a descoperit că are o afinitate față de creștinismul ortodox.

În luna iunie, Bulgaria Progresistă a susținut Marșul Familiei, un eveniment creștin și patriotic care promovează valorile tradiționale ale familiei, definite ca fiind în opoziție directă cu Sofia Pride, care a avut loc în aceeași zi.

Radev a amenințat, de asemenea, că va exercita dreptul de veto asupra celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, impus ca urmare a războiului pe care aceasta îl poartă împotriva Ucrainei, pachet care includea măsuri îndreptate împotriva conducătorului Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kirill.

„Nu mă interesează patriarhul rus ca persoană”, a declarat Radev reporterilor. „Mă interesează faptul că el este conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, care este ortodoxă răsăriteană, la fel ca și biserica noastră. Sunt preocupat de milioanele de oameni care aparțin acelei biserici”.

O sursă apropiată Bisericii Ortodoxe din Bulgaria, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a-și păstra relația cu patriarhul, a afirmat că recenta apropiere a lui Radev de biserică a fost de natură pur politică.

„El nu are nicio legătură cu biserica și religia. Este o chestiune 100% politică”, a afirmat sursa. „Cred că a fost doar un gest față de Moscova. Nu aduce niciun beneficiu concret Bulgariei, nici lui Radev”.

Dimitar Keranov, cercetător invitat la German Marshall Fund of the US, a afirmat că Radev „stă pe două scaune” prin declarațiile sale pro-europene și pro-ruse, în încercarea de a-și mulțumi electoratul divers. Cu toate acestea, a adăugat el, această tactică nu va avea succes.

„Există o zicală în limba bulgară: Cine stă pe două scaune, cade”, a spus Keranov. „Părerea mea este că, dacă va continua așa, mai devreme sau mai târziu acest lucru se va întoarce împotriva lui”.

Vladislav Bonev, în vârstă de 19 ani, student la informatică la Universitatea din Sofia, a declarat că este dezamăgit de guvern și că retorica pro-rusă nu prezintă Bulgaria într-o lumină favorabilă în fața celorlalți lideri europeni. Cu toate acestea, a adăugat el, nu este prea îngrijorat de posibilitatea ca Radev să retragă Bulgaria din UE și din NATO.

„Nu cred că avem de ce să ne facem griji, pentru că el nu are atâta putere încât să ne scoată din UE”, a spus el. „Dar ar fi bine ca UE să-l țină sub control”.

Este prea devreme pentru a stabili dacă Radev se conturează ca un nou Orban. Simeonova a declarat că, în opinia ei, Radev, care nu consideră UE un club al solidarității, nu va fi la fel de perturbator și nu va bloca deciziile cruciale ale UE. Totuși, unele dintre acțiunile sale ar putea avea consecințe grave pentru țară și ar putea împiedica dezvoltarea acesteia.

„Diferența în cazul lui Orban este că acțiunile sale au avut consecințe atât pentru UE, cât și pentru Ungaria, în timp ce acțiunile lui Radev vor avea consecințe doar pentru Bulgaria, marginalizând țara și izolând întreprinderile de orice oportunități”, a afirmat ea.

Keranov a afirmat că Radev nu dispune de infrastructura necesară pentru a fi la fel de revoluționar ca Orban. El a adăugat însă că, în opinia sa, Radev ar putea deveni totuși un lider mai incomod pentru Europa.

„Dacă i se va acorda suficient timp, așa cum i s-a acordat lui Orban în calitate de prim-ministru, ne-am putea aștepta ca el să-și consolideze puterea din ce în ce mai mult, să blocheze unele reforme care nu sunt cu adevărat în interesul său sau chiar să transforme această retorică pro-rusă într-o politică și mai pro-rusă în practică”, a spus el. „Trebuie să fim conștienți că, în acest moment, el doar testează terenul”.

Cu toate acestea, unii consideră că Radev se va confrunta cu probleme serioase în toamnă, după ce bulgarii se vor întoarce din vacanță.

Un buget recent aprobat, care îngheață salariul minim lunar la 620,20 €, prevede un deficit de 5,7% din PIB și autorizează noi împrumuturi guvernamentale de până la 10,1 miliarde de euro, a provocat o mare neliniște în rândul unei părți a electoratului. În decembrie anul trecut, proiectul de buget de stat pentru 2026 a stârnit proteste în masă, care au dus la demisia prim-ministrului de atunci, Rosen Zhelyazkov, și a cabinetului său.

Tsvetelina Mareva, în vârstă de 27 de ani, care conduce un centru pentru copii în Sofia, a declarat că este dezamăgită de poziția pro-rusă a lui Radev și că și-ar fi dorit ca acesta să se concentreze asupra promisiunilor sale electorale.

„Acum ne dăm seama că ne-a mințit”, a spus ea. „Așa că, probabil, vom ieși la protest după vară. Deja discutăm despre asta pe rețelele sociale. Sunt sigură că în septembrie vor fi multe proteste”.

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Editor : A.M.G.

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