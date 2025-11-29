În ultimii ani, pământurile rare au devenit punctul central al unei noi competiții între marile puteri mondiale. Aceste materiale sunt esențiale pentru fabricarea tuturor tipurilor de produse, de la arme la produse medicale, hardware pentru inteligența artificială (IA) și mașini, scrie The Conversation.

În acest nou context, Statele Unite și Europa se află în dezavantaj, deoarece China controlează până la 90 % din comerțul mondial cu pământuri rare. Acest lucru se datorează în mare parte faptului că, de zeci de ani, China promovează în mod discret, dar continuu, extracția și rafinarea acestor materii prime.

Încă din anii 1950, China a început exploatarea zăcământului Bayan Obo din Mongolia Interioară, care este acum cea mai mare mină de pământuri rare din lume. Până în anii 1990, China și-a mărit semnificativ investițiile pentru a deveni lider mondial în producție și rafinare. Astăzi, China extrage aceste materii prime atât în interiorul propriilor granițe, cât și în alte țări, în special în Africa, deși o mare parte din rafinare se face încă în China.

Aceasta înseamnă că, atunci când presiunea continuă pentru energie regenerabilă și sisteme IA de mare putere a determinat creșterea cererii de pământuri rare, China dispunea deja de o rețea extinsă pentru extracția și rafinarea acestor produse.

La celălalt capăt al spectrului, Europa rămâne în urma Statelor Unite și a Chinei în ceea ce privește producția de pământuri rare. Cu toate acestea, Europa are nevoie de aceste materiale critice și pământuri rare pentru a fabrica produse de înaltă tehnologie, cum ar fi produse farmaceutice și mașini electrice, și importă o proporție foarte mare din acestea din China – între 40 % și 100 %, în funcție de sursă și de materiile prime incluse.

Tarifele și interferența statului

În ultimul an, războiul tarifar tripartit declanșat de administrația Trump – care implică SUA, UE și China – a subliniat vulnerabilitatea UE, deoarece aceasta are nevoie urgentă să mențină aprovizionarea cu aceste materiale la prețuri rezonabile. China, la rândul său, este conștientă de avantajul său economic, geopolitic și strategic și este hotărâtă să nu-l piardă.

Beijingul este evident pregătit să facă eforturi considerabile pentru a-și proteja monopolul. În aprilie 2025, China a introdus restricții drastice asupra exporturilor sale de astfel de materiale. Acest aspect a dominat o mare parte a discuțiilor de la summitul UE-China din iulie, unde s-a ajuns la un acord provizoriu pentru ridicarea restricțiilor.

Cu toate acestea, la sfârșitul lunii septembrie, guvernul olandez a decis să preia controlul asupra Nexperia, o companie deținută de chinezi cu sediul în Țările de Jos, care produce în principal cipuri de computer pentru industria auto. Măsura a fost luată împotriva Nexperia pentru că a încercat să eludeze legislația privind proprietatea intelectuală.

La 9 octombrie, Beijingul a ripostat cu anunțul că va limita din nou exportul de pământuri rare și tehnologie către UE. Mai precis, va solicita licențe de export pentru toate produsele fabricate folosind mai mult de 0,1% din pământuri rare din China și va interzice, de asemenea, toate exporturile de pământuri rare pentru producția de arme. Măsurile amenințau să pună o presiune enormă asupra industriei manufacturiere europene.

Situația s-ar putea să se fi calmat, cel puțin temporar, întrucât guvernul olandez a anunțat pe 19 noiembrie că confiscarea Nexperia va fi suspendată ca gest de „bunăvoință”.

Șantaj economic

Situația creată de restricțiile chineze la export a fost atât de gravă încât Uniunea Europeană a luat în considerare, în cadrul reuniunii Consiliului European din octombrie, activarea mecanismului său „anti-eludare”. Această măsură a fost instituită la sfârșitul anului 2023, pentru a fi utilizată în situații de șantaj economic din partea țărilor terțe.

UE, care nu a activat încă mecanismul în niciun context, încearcă în prezent să urmeze două linii de acțiune complementare pentru a-și îmbunătăți situația în ceea ce privește pământurile rare și mineralele critice. Acestea sunt negocierea cu China (actualul furnizor principal) și diversificarea surselor de la care obține aceste produse.

În ceea ce privește negocierile, UE, la cererea comisarului pentru comerț Maroš Šefčovič, a creat un „canal special” de comunicare cu China pentru a încerca să asigure aprovizionarea. În acest cadru, oficialii europeni și chinezi pot colabora pentru a acorda prioritate cererilor formulate de întreprinderile din UE. Până în prezent, această măsură s-a dovedit a fi un succes, peste jumătate din totalul de 2.000 de cereri fiind aprobate în doar câteva zile de la anunțarea măsurii.

În plus, la începutul lunii noiembrie, UE a aderat în cele din urmă la acordul încheiat anterior de Statele Unite și China, astfel încât aceasta din urmă să poată relaxa temporar (pentru un an) restricțiile de export menționate anterior.

UE lua în considerare și alte măsuri, inclusiv tarife în natură, pentru a obliga China să îi furnizeze pământuri rare. Aceste intenții ar fi putut facilita acordul.

Diversificarea aprovizionării

Întrucât China este în mod evident dispusă să profite de dominația sa în domeniul pământurilor rare, UE va trebui să se aprovizioneze din alte surse. În acest scop, a aprobat deja un nou regulament menit să asigure aprovizionarea cu materii prime critice în 2023. De asemenea, a anunțat planul RESourceEU, care se inspiră în mod explicit din planul de diversificare energetică REPowerEU lansat după invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

Această diversificare se va baza atât pe producția acestor materiale în cadrul UE, cât și pe importurile din țări terțe, altele decât China. Deoarece Europa nu are în prezent mine active de pământuri rare, o mare parte din materiile prime vor proveni și dintr-o serie de inițiative de reciclare.

Deși această strategie de diversificare prezintă o serie de provocări în ceea ce privește costurile economice și de mediu, este o bătălie pe care UE nu își poate permite să o piardă dacă dorește să aibă vreo șansă de a obține o poziție favorabilă în ordinea mondială.

