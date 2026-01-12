Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a acuzat Uniunea Europeană de inactivitate și a declarat că singurul lucru pe care blocul comunitar știe să-l facă perfect este să urască rușii, relatează European Pravda.

Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu publicat pe pagina sa de Facebook pe 11 ianuarie.

Fico a declarat că astăzi Uniunea Europeană traversează o criză teribilă, cum nu a mai trăit niciodată, și că vor supraviețui doar „cei care vor fi puternici”. Cu toate acestea, el s-a plâns că UE nu este capabilă să ia decizii eficiente pentru a ieși din această criză.

„Rețineți că singurul lucru pe care Uniunea Europeană știe să-l facă este să urască rușii. Aceasta este o calitate pe care o stăpânește la perfecție. Dar, din păcate, Uniunea Europeană nu a reușit să facă nimic. Competitivitatea este în scădere. Nu suntem capabili să ajungem la un acord intern și nu putem conveni asupra unei apărări comune. Toți se uită doar spre Statele Unite ale Americii”, a spus Fico.

El a adăugat că, odată cu revenirea la putere a președintelui american Donald Trump, reprezentanții Uniunii Europene sunt „și mai neputincioși decât erau până acum”.

Cu toate acestea, Fico a dat asigurări că „Slovacia puternică” va lupta pentru Uniunea Europeană și că nu are intenția de a retrage țara din UE. Premierul slovac a mai susținut că șefa diplomației UE, Kaja Kallas, ar trebui să demisioneze, deoarece nu își îndeplinește atribuțiile.

Amintim că Slovacia nu va participa la încă un împrumut de război pentru Ucraina, a declarat joi, 8 ianuarie, premierul slovac Robert Fico într-o conferinţă de presă, răspunzând unei întrebări legate de recentul summit de la Paris al „Coaliţiei Voinţei”.

