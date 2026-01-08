Live TV

Calul cu internet prin satelit, „arma" improvizată a soldatului rus pe frontul ucrainean. „Acesta este designul, funcționează"

soldat rus- cal-starlink
Starlink este un dispozitiv de internet prin satelit dezvoltat de SpaceX. Foto: X/Nexta

Imagini cu un terminal Starlink atașat unui cal, filmate, potrivit unor surse, de soldați ruși în Ucraina, au apărut miercuri pe rețelele sociale. Media independentă rusă Astra a postat videoclipul pe canalul său Telegram. Filmat aparent cu un telefon, clipul video arată un cal echipat cu o șa la care sunt atașate două tije metalice, pe care se află un terminal Starlink, relatează Kyiv Post.

Starlink este un dispozitiv de internet prin satelit dezvoltat de SpaceX, compania deținută de miliardarul american Elon Musk.

„Aici l-am sudat, totul e în regulă, totul e al naibii de grozav”, spune vorbitorul în rusă, arătând cum se atașează terminalul la șa. „Așa se scoate Starlink. Și se introduce aici. Acesta este designul, funcționează.”

Apoi, videoclipul trece la ceea ce vorbitorul spune că este o transmisiune live de pe spatele calului, difuzată cu Starlink. 

Un alt videoclip postat pe Bluesky de Special Kherson Cat, un cont anonim de informații open-source, oferă mai multe detalii – pretinzând că arată un soldat rus care folosește echipamentul, cu o cameră atașată la piept și o baterie externă în geantă.

Deși SpaceX a negat în repetate rânduri că ar desfășura activități comerciale în Rusia, Moscova reușește să ocolească sancțiunile internaționale și să obțină terminale Starlink pentru efortul său de război din Ucraina, cumpărându-le din țări terțe, potrivit United24.

Dacă sunt autentice, unitățile Starlink montate pe cai ar permite soldaților ruși să transmită în timp real imagini din împrejurimi către posturile de comandă și sediile centrale.

Sursa citată nu a verificat în mod independent niciunul dintre videoclipurile menționate în acest articol.

Rapoartele privind utilizarea cailor de către trupele ruse în Ucraina datează din 2023, când mass-media rusă a publicat un articol despre o unitate rusă din Bașchiria care îi folosea pentru logistică militară.

Mai recent, însă, pe măsură ce aprovizionarea Rusiei cu vehicule blindate grele scade, practica pare să fi devenit mai răspândită, ceea ce a determinat mașina de propagandă a Kremlinului să intre în viteză maximă, potrivit Forbes.

Încă din februarie 2025, generalul-locotenent rus Viktor Sobolev, membru al Comitetului de Apărare al Dumei, a declarat că utilizarea măgarilor pentru transportul muniției și al altor provizii către linia frontului devenise „o practică obișnuită”. 

„În timpul Marelui Război Patriotic, o parte din artileria noastră era trasă de cai. A ajuns până la Berlin”, a adăugat el, folosind termenul Kremlinului pentru cel de-al Doilea Război Mondial.

„Câinii au fost folosiți în Marele Război Patriotic – li s-au atașat două mine și au alergat până acolo unde era nevoie de ele”, a continuat ofițerul rus de rang înalt. „Este mai bine să omori un măgar decât două persoane într-o mașină care transportă marfă esențială pentru luptă și supraviețuirea unităților și subunităților de pe linia frontului.”

Amintim că, în decembrie 2025, membrii Forțelor Armate Ucrainene (AFU) din Batalionul 5 de Asalt, Brigada 92 de Asalt Separată, au detectat un grup de soldați ruși care se îndreptau spre pozițiile acestora călare și au publicat imaginile video.

Cea mai nouă armă a Rusiei în lupta contra dronelor: caii și măgarii. Ce alte soluții bizare folosesc soldații în războiul din Ucraina

Dronele ucrainene ucid acum soldații ruși „mai repede decât Moscova îi poate recruta”. Cele mai recente cifre de pe frontul din Ucraina

