„Calul troian” al Rusiei în Italia o pune la încercare pe Giorgia Meloni. Analiști: E un pericol și pentru UE

Extremistul de dreapta Roberto Vannacci a profitat de criza carburanților din Italia pentru a lansa un atac direct împotriva prim-ministrului Giorgia Meloni, contestând politica sa externă pro-Ucraina, în termeni surprinzător de asemănători de cei ai Moscovei, arată Financial Times. Argumentele sale aliniate cu retorica Kremlinului amenință să complice campania de realegere a lui Meloni.

Când prețurile la benzină din Italia au atins în această vară cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, extremistul de dreapta Roberto Vannacci și-a întrerupt vacanța la plajă pentru a da vina pe Ucraina. Asociat cu organizația neofascistă „Ordine Nuovo”, fostul atașat militar al Italiei la Moscova a susținut că atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești au făcut ca prețurile la combustibil să „se înalțe până la stele”.

„Să nu mai dăm arme și bani Ucrainei”, a propus Vannacci într-un videoclip postat pe rețelele sociale, în care nu a menționat războiul din Iran sau impactul acestuia asupra prețurilor petrolului. „Trebuie doar să avem curajul pe care mulți nu îl au”, mai spunea el.

Atacul lui Vannacci a deschis un nou front împotriva prim-ministrului Giorgia Meloni, contestând direct politica sa externă pro-Ucraina, în termeni surprinzător de asemănători de cei ai Moscovei.

Argumentele sale aliniate cu cele ale Kremlinului, inclusiv un apel la reluarea afacerilor și a comerțului cu Rusia, amenință să complice campania de realegere a lui Meloni, apelând la curentele profunde de pacifism, nemulțumire economică și afinitate față de Moscova existente în Italia.

„Fără Vannacci, aș fi pariat fără ezitare pe realegerea lui Meloni. Cu Vannacci, situația este mult mai complicată și mai greu de prevăzut”, a declarat Giovanni Orsina, șeful catedrei de științe politice de la Universitatea Luiss din Roma.

Sondajele din vară arătau că noul partid al lui Vannacci, Futuro Nazionale, lansat anul acesta după ce acesta s-a despărțit de Liga de extremă dreapta a vicepremierului Matteo Salvini, se situa la 7,6%, atrăgând sprijinul alegătorilor care susținuseră odată coaliția de dreapta a lui Meloni.

Ascensiune cu ajutorul Rusiei

Unii analiști bănuiesc că în spatele ascensiunii lui Vannacci se află influența rusă, mai ales după ce Meloni l-a forțat pe Salvini, care a fost cândva un admirator fervent al lui Vladimir Putin, să se alinieze la poziția ei de susținere a Kievului.

„Avem suspiciunea că el este un proiect rus”, a declarat Nona Mikhelidze, cercetătoare principală la Institutul pentru Afaceri Internaționale din Roma.

Într-o analiză recentă, Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) l-a numit pe Vannacci „un cal troian al influenței ruse în Italia”.

„O Roma influențată de Vannacci ar bloca în mod activ inițiativele de apărare ale UE, ar exercita dreptul de veto asupra sancțiunilor și ar divulga informații sensibile privind coordonarea în materie de securitate”, a afirmat ECFR.

Un purtător de cuvânt al partidului „Futuro Nazionale” al lui Vannacci a afirmat că poziția partidului față de Rusia este „foarte clară” și că acesta susține „pacea în Ucraina”, mai degrabă decât un „război inutil”.

În manifestul său politic publicat recent, partidul subliniază „importanța redeschiderii canalelor de comunicare cu Federația Rusă” pentru a reduce costurile energetice pentru italieni.

De asemenea, afirmă că Italia ar trebui să-și reevalueze toate angajamentele asumate prin tratate internaționale, inclusiv posibilitatea retragerii din NATO. „Niciun subiect sau opțiune nu ar trebui considerat un tabu politic”, susține partidul.

Printre celelalte idei extreme ale sale se numără deportările în masă, acordarea unui număr mai mare de voturi în alegeri părinților cu copii mici și promovarea „patriarhatului mediteranean”, care „formează bărbați puternici, capabili să-și stăpânească emoțiile”.

Deși multe propuneri vor fi respinse ca fiind bizare, Orsina a afirmat că opiniile lui Vannacci cu privire la Rusia vor găsi probabil un public receptiv.

„El exprimă o opinie sau o convingere foarte adânc înrădăcinată și larg răspândită - aceea că Rusia nu reprezintă o problemă, că nu este o amenințare la adresa securității. Acesta este unul dintre motivele pentru care Vannacci este atât de periculos”, a spus Orsina.

Afinitatea lui Vannacci pentru Rusia a ieșit la iveală când a fost detașat la Moscova în calitate de atașat militar al Italiei la începutul anului 2021, după o carieră de parașutist în străinătate, inclusiv în Irak și Afganistan.

Fostul atașat militar britanic în Rusia, John Foreman, care l-a cunoscut la Moscova, și-l amintește pe Vannacci ca pe un om fermecător care nu considera Rusia o amenințare la adresa securității.

„Era genul acela de militar italian care crede că nu ar trebui să intrăm în confruntare cu Rusia - că Rusia ar trebui să fie un partener”, a declarat Foreman pentru FT.

Vannacci milita cu entuziasm pentru ca Roma să reia cooperarea militară cu Moscova după ce NATO a întrerupt relațiile ca răspuns la anexarea Crimeei de către Rusia în 2014, a adăugat Foreman.

Opiniile sociale conservatoare ale lui Vannacci și instinctul său pentru ierarhie l-au făcut, de asemenea, receptiv la Rusia lui Putin.

„Este un tip oarecum autoritar. Se poate observa afinitatea pe care o are față de mâna de fier a lui Putin - și de discursul Kremlinului conform căruia Putin a adus disciplină și ordine”, a spus Foreman.

Vannacci i-a mulțumit, de asemenea, soției sale românce, Camelia Mihăilescu, cu care este căsătorit de peste 20 de ani, pentru că i-a stârnit interesul față de viața și cultura rusă. Fiica unui ofițer de carieră din armata română lucra ca arhivistă la Academia Militară din București când Vannacci a cunoscut-o în timpul unei călătorii acolo. În 2023, Mihăilescu a declarat pentru un site de știri online din România că perioada petrecută de cuplu și de cele două fiice ale lor la Moscova a fost „una dintre cele mai fantastice” din viața ei.

O evaluare greșită

Înainte de invazia Ucrainei, Vannacci era convins că Rusia nu va ataca, în ciuda dovezilor tot mai numeroase privind o concentrare de forțe militare.

„A greșit complet în evaluarea sa privind concentrarea de forțe și invazia Ucrainei din 2022”, a spus Foreman. „Afinitatea sa față de Rusia și de regim, lipsa sa de înțelegere a contextului istoric mai larg și, poate, orgoliul și ego-ul său, i-au afectat capacitatea de evaluare”, adaugă acesta.

După începerea invaziei, Vannacci i-a spus ambasadorului italian în Rusia, Giorgio Starace, că forțele ruse vor pătrunde în Ucraina „ca un cuțit prin unt” și a prezis că Kievul va capitula rapid.

„A supraestimat eficiența și puterea Armatei Roșii și, poate, a subestimat capacitatea ucrainienilor de a rezista”, a spus Starace, amintind de „admirația” lui Vannacci pentru puterea armatei ruse.

În mai 2022, Vannacci s-a numărat printre cei 24 de diplomați italieni expulzați din Moscova, după ce Roma a expulzat un grup de diplomați ruși. Ulterior, el a preluat conducerea Institutului de Geografie Militară al Italiei.

Apoi, în august 2023, generalul a devenit brusc celebru datorită unei cărți provocatoare, publicată pe cont propriu, intitulată „Lumea cu susul în jos”, care ataca feminismul, homosexualitatea și diversitatea etnică, lăudând în același timp Rusia. A fost demis din funcție și a primit o suspendare de 11 luni, înainte de a părăsi definitiv forțele armate.

Însă bestsellerul i-a adus și venituri de 800.000 de euro, după cum a declarat el, și l-a determinat pe Salvini să-l desemneze candidatul principal al Ligii pentru alegerile din 2024 pentru Parlamentul European.

Când Vannacci a părăsit Liga în februarie, a lăsat în urmă o atmosferă de amărăciune.

„Mă gândeam că ar putea fi o achiziție bună - foarte inteligent, foarte bun la comunicare”, a spus senatorul Ligii Claudio Borghi, care a contribuit la recrutarea lui Vannacci. „Poate că el a considerat că era o modalitate plăcută de a obține un post foarte bine plătit în Parlamentul European”, adaugă acesta.

De la tribuna sa din cadrul Parlamentului European, Vannacci a continuat să considere înfrângerea Ucrainei ca fiind inevitabilă, îndemnând Uniunea Europeană să încheie un acord cu Putin și încercând să elimine din documentele parlamentare orice referire la amenințarea pe care o reprezintă Rusia pentru Europa.

„Pacea este aproape, la doar un pas distanță”, le-a spus Vannacci colegilor săi europarlamentari anul trecut. „Nu va fi o capitulare în fața lui Putin sau a lui [Donald] Trump, ci o capitulare în fața câmpului de luptă și a realității”, mai spunea el.

Pe plan intern, Vannacci susține că problemele economice ale Italiei sunt cauzate parțial din izolarea față de Rusia, care a fost odată cel mai mare furnizor de energie al țării și o piață importantă pentru produsele de lux italiene.

Editor : C.L.B.