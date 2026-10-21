Live TV

„Calul troian” cu care Rusia amenință baze militare NATO: Rețeaua de sute de case de vacanță folosite în războiul hibrid contra Europei

Data publicării:
elicoptere germane în baza aeriană Panevėžys Pajuostis din Lituania
Oficialii din Occident se tem că proprietățile deținute de ruși ar putea fi folosite pentru a lansa atacuri cu drone asupra bazelor militare din apropiere sau pentru acte de sabotaj împotriva aliaților NATO. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Un pericol la adresa securității forțelor armate suedeze” „Ceea ce contează nu este de ce a cumpărat cineva o proprietate, ci la ce ar putea fi folosită” Proprietăți camuflate și „călugărițe spion” pe teritoriul NATO

Rusia folosește o rețea vastă de case de vacanță din regiunea baltică și din țările scandinave ca să își extindă războiul hibrid contra Occidentului, dezvăluie o investigație The Telegraph. Oficialii din Lituania, Suedia și Norvegia, care au descris rețeaua drept un „cal troian”, au luat deja măsuri împotriva a sute de proprietăți asociate cu Rusia, care se află aproape de instalații militare strategice și de infrastructura critică din aceste țări.

Cazul cel mai grav este în Suedia, acolo unde o proprietate asociată cu un oligarh rus a fost desemnată drept o „amenințare critică”, întrucât se află chiar la intrarea în baza navală Muskö.

Alte case de vacanță cumpărate de ruși se află în apropierea bazelor aeriene NATO din Šiauliai și Panevėžys, în Lituania. În Norvegia, din mai multe cabane asociate cu persoane care au legături cu Kremlinul se poate vedea baza aeriană Bardufoss, una dintre cele mai importante baze militare norvegiene, de unde decolează avioane de vânătoare F-35.

Oficialii din Occident se tem că proprietățile ar putea fi folosite pentru a lansa atacuri cu drone asupra bazelor militare din apropiere sau pentru acte de sabotaj împotriva aliaților NATO.

Astfel de atacuri fac parte din campania de război hibrid tot mai extinsă a Moscovei, prin care rușii au căutat să saboteze fabrici de la Londra și Varșovia și să asasineze directori din domeniul apărării care au oferit ajutor militar Ucrainei.

Mountain troops
În Norvegia, din mai multe cabane asociate cu persoane care au legături cu Kremlinul, se poate vedea baza aeriană Bardufoss, una dintre cele mai importante baze militare norvegiene. Foto: Profimedia Images

„Un pericol la adresa securității forțelor armate suedeze”

Proprietatea cu șapte dormitoare din apropiere de baza navală Muskö a Suediei este deținută de Tatiana Sazonova, soția lui Stanislav Aleșcenko, un oligarh rus și un aliat al lui Vladimir Putin.

Vila a fost cumpărată în schimbul sumei de 18,6 milioane de coroane suedeze (aproximativ 1,67 milioane de euro) în anul 2017, cu mult timp înainte ca Rusia să fie considerată o amenințare critică la adresa Suediei.

Ministrul suedez al apărării, Pål Jonson, a spus că guvernul său va confisca „proprietatea de importanță strategică” deoarece consideră că proprietarul este o „amenințare la adresa securității” bazei navale Muskö.

„Este singurul loc din zonă care nu se află la dispoziția forțelor armate suedeze, ceea ce creează o breșă critică în apărarea bazei navale”, a spus Jonson pentru The Telegraph.

„Proprietatea este deținută acum de o persoană care are cetățenie rusă și este considerată un pericol la adresa securității forțelor armate suedeze.”

Fostul ambasador al Lituaniei în Marea Britanie, Eitvydas Bajarūnas, a spus că în statele baltice există teama că Rusia ar putea folosi aceste proprietăți și alți agenți intermediari ca pe un fel de „cal troian”.

Chiar dacă rușii nu plănuiesc să lanseze o „acțiune militară” în scurt timp, aceste proprietăți ar putea fi folosite „pentru strângerea de informații, supraveghere, influență sau sabotaj”, a mai spus Bajarūnas.

„Scopul acestor restricții este preventiv: să reducem vulnerabilitățile din jurul infrastructurii militare și strategice înainte ca acestea să poată fi exploatate în timpul unei crize.”

Federal President Steinmeier in Sweden
Proprietatea deținută de soția oligarhului rus Stanislav Aleșcenko pe insula Muskö din Suedia „este singurul loc din zonă care nu se află la dispoziția forțelor armate suedeze, ceea ce creează o breșă critică în apărarea bazei navale”. Foto: Profimedia Images

„Ceea ce contează nu este de ce a cumpărat cineva o proprietate, ci la ce ar putea fi folosită”

În cazul vilei de lângă Muskö, care acum se află în renovare, proprietara a spus în trecut că nu știa că aceasta se află în apropiere de o bază militară, când a fost interogată de site-ul de știri suedez Bulletin.

Baza navală Muskö are trei docuri pentru distrugătoare și submarine. Proprietatea deținută de Sazonova se află în extremitatea sud-vestică a insulei pe care se află baza navală și are șapte dormitoare, trei băi, o plajă cu pietriș și un ponton pentru bărci cu motor.

În Lituania, guvernul a introdus noi legi care le interzic rușilor posibilitatea de a deține proprietăți în apropiere de zone cu importanță strategică, pentru a evita situația în care acestea sunt folosite cu rea intenție.

Baza aeriană din Šiauliai este foarte importantă pentru Lituania, fiind centrul de operațiuni al misiunii NATO de poliție aeriană folosit de avioanele militare care protejează spațiul aerian de pe flancul estic al alianței.

„Pentru securitatea națională, ceea ce contează nu este de ce a cumpărat cineva o proprietate, ci la ce ar putea fi folosită”, a spus Mindaugas Lingė din partea partidului lituanian de centru-dreapta Uniunea Patriei.

„O proprietate lângă o bază militară sau o altă instalație strategică poate fi folosită ca post de observație, loc de depozitat echipamente, punct de lansare a dronelor și pentru sabotaj.”

Operator drone
Chiar dacă rușii nu plănuiesc să lanseze o „acțiune militară” în scurt timp, aceste proprietăți ar putea fi folosite „pentru strângere de informații, supraveghere, influență sau sabotaj”. Foto: Profimedia Images

Proprietăți camuflate și „călugărițe spion” pe teritoriul NATO

În Norvegia, mai multe cabane din stațiunea de schi Målselv Fjellandsby, de lângă baza militară Bardufoss, au fost deținute de cetățeni ruși încă din 2010, potrivit postului norvegian TV2.

„În Muskö, vorbim despre o proprietate achiziționată și camuflată ca altceva – asta este o veche strategie rusească”, a spus fostul ministru suedez de externe, Tobias Billström.

Oficialii suedezi se află deja în procesul de a expropria o biserică ortodoxă rusă din Västerås, în centrul Suediei, după ce au apărut suspiciuni că ar fi folosită pentru a spiona aeroportul din apropiere, potrivit serviciilor de informații suedeze.

Oficialii ruși au încercat deja să manipuleze mai multe biserici din Suedia pentru a le permite să închirieze birouri aflate în apropiere de infrastructura critică a țării, după cum a reieșit dintr-o altă investigație The Telegraph.

Moscova a recurs chiar la folosirea unor așa-numite „călugărițe spion” pentru a răspândi propagandă pro-Kremlin în Suedia și alte țări NATO.

Călugărițele de la Mănăstirea Sfânta Elisabeta din Belarus susțin războiul lui Putin atât de mult încât au fost poreclite „călugărițele Z” - litera asociată cu invazia Rusiei în Ucraina.

Ele au fost fotografiate în zone din Ucraina ocupată purtând veste antiglonț și desfășurând activități pentru susținerea moralului soldaților ruși.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_COTROCENI_CABINET_NICULESCU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
1
Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „În aproape șase luni de criză politică...
Construcții fără autorizație în gospodărie. Foto Getty Images
2
Ce poți construi în curte fără autorizație în 2026: Cum se aplică corect regula celor 20...
atac scoala bistrita colaj
3
Atac la o școală din Bistrița: o profesoară și un elev, răniți. Suspectul a premeditat...
profgaze rusia europa vladimir putin
4
SUA vor să dea Moscovei o nouă mână de ajutor. Trimișii lui Donald Trump au propus...
Ilie Bolojan
5
Val de demisii: demnitarii PNL renunță la funcții, la cererea partidului, înaintea...
Scene memorabile: Luis Enrique i-a dat indicații tactice lui Raphinha. Brazilianul nu s-a putut abține
Digi Sport
Scene memorabile: Luis Enrique i-a dat indicații tactice lui Raphinha. Brazilianul nu s-a putut abține
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin - Steve Witkoff meeting in Moscow
Emisarul american Steve Witkoff merge în vizită în Rusia. Propunerile pe care i le va prezenta lui Vladimir Putin
Volodimir Zelenski.
Zelenski cere ca Ucraina să se afle „la masa negocierilor” în cazul unei întâlniri Putin-Trump-Xi
Czech Republic's Foreign Minister Jan Lipavsky Visit To Kyiv, Ukraine - 22 Nov 2024
Ministrul ucrainean de Externe salută numirea în funcție a omologului român Dan Neculăescu. „Contăm pe sprijinul României”
Luca Niculescu.
Cum comentează presa rusă de stat învestirea noului premier al României și ce spune despre Luca Niculescu
Proteste violente în Franța. Foto Profimedia
Îngrijorare la ONU privind protestele violente din țările europene. Un înalt comisar face apel „la dialog”
Recomandările redacţiei
Luca Niculescu
Luca Niculescu nu exclude varianta majorării taxelor: „În orice caz...
drona ruseasca profimedia
Mesaj RO-Alert în Tulcea. MApN: Ținte aeriene detectate la nord-est...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Kremlinul simte disperarea Washingtonului. Ultimele mișcări ale lui...
nicusor dan inquam george calin
Traian Băsescu explică de ce Nicușor Dan „şi-a securizat scaunul”...
Ultimele știri
„Oricine, numai Trump nu”. Tot mai mulți latino-americani întorc spatele președintelui. Valul nemulțumiților ar putea răsturna balanța
Prima OUG a Guvernului Luca Niculescu: ce atribuții au vicepremierul și cei doi miniștri delegați
Donald Trump o descrie pe Marine Le Pen drept „vocea conservatoare” a Franței, fără să îi promită sprijin electoral
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 lucruri pe care le fac părinții buni, dar pe care copiii ajung să le aprecieze abia la maturitate
Cancan
Milionarul Horațiu Nicolau și Lidia Buble și-au spus ADIO 😯 Prima reacție a artistei
Fanatik.ro
1,5 milioane de euro! Becali știe cât trebuie să plătească pentru noul său preferat din SuperLigă. FCSB e...
editiadedimineata.ro
Rusia folosește o rețea de boți și videoclipuri false generate cu AI pentru a influența alegerile din SUA
Fanatik.ro
„Noi de ce nu facem o răscoală?”. Ilie Năstase, apel exploziv către români după haosul din Franța: „Erau să...
Adevărul
TollRo scumpește transportul de marfă. Cum ar putea ajunge noile taxe în prețurile produselor
Digieconomic
Salariul minim în Europa în 2026: cât câștigă românii și cât se plătește în Germania, Italia sau Spania
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali s-a convins imediat! L-a descris în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul prim-ministru al României
Pro FM
Cel mai nou cuplu din showbiz? Jennifer Lopez, idilă discretă cu un actor cunoscut. „Le place să meargă la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rosamund Pike, despre decizia care i-a afectat cariera. Se întâmpla chiar după ce „Gone Girl” o catapultase...
Adevarul
CCR analizează joi legea pensiilor. Ce prevederi sunt contestate și ce se poate schimba
Newsweek
Pensia medie va fi indexată cu maxim 190 de lei, sub ceea ce prevede legea. Anunțul ministrului Muncii
Digi FM
Inna, nașă de botez într-o ținută care a atras toate privirile. Ce a făcut artista înainte să intre în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce s-a micşorat Luna de-a lungul timpului. Descoperirea cercetătorilor după o analiză a faliilor de la...
Digi Animal World
Momentul inedit în care un câine scapă o minge prin gard. Imaginile sunt virale: ”M-a făcut să izbucnesc în...
Film Now
Meryl Streep, despre chimia incontestabilă cu Robert Redford: Era divin. Cu adevărat uimitor. Nu voiam ca...
UTV
Olivia Steer a câștigat definitiv procesul după șapte ani. Fosta soție a lui Andi Moisescu și familia sa au...