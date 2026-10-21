„Calul troian” cu care Rusia amenință baze militare NATO: Rețeaua de sute de case de vacanță folosite în războiul hibrid contra Europei

Rusia folosește o rețea vastă de case de vacanță din regiunea baltică și din țările scandinave ca să își extindă războiul hibrid contra Occidentului, dezvăluie o investigație The Telegraph. Oficialii din Lituania, Suedia și Norvegia, care au descris rețeaua drept un „cal troian”, au luat deja măsuri împotriva a sute de proprietăți asociate cu Rusia, care se află aproape de instalații militare strategice și de infrastructura critică din aceste țări.

Cazul cel mai grav este în Suedia, acolo unde o proprietate asociată cu un oligarh rus a fost desemnată drept o „amenințare critică”, întrucât se află chiar la intrarea în baza navală Muskö.

Alte case de vacanță cumpărate de ruși se află în apropierea bazelor aeriene NATO din Šiauliai și Panevėžys, în Lituania. În Norvegia, din mai multe cabane asociate cu persoane care au legături cu Kremlinul se poate vedea baza aeriană Bardufoss, una dintre cele mai importante baze militare norvegiene, de unde decolează avioane de vânătoare F-35.

Oficialii din Occident se tem că proprietățile ar putea fi folosite pentru a lansa atacuri cu drone asupra bazelor militare din apropiere sau pentru acte de sabotaj împotriva aliaților NATO.

Astfel de atacuri fac parte din campania de război hibrid tot mai extinsă a Moscovei, prin care rușii au căutat să saboteze fabrici de la Londra și Varșovia și să asasineze directori din domeniul apărării care au oferit ajutor militar Ucrainei.

În Norvegia, din mai multe cabane asociate cu persoane care au legături cu Kremlinul, se poate vedea baza aeriană Bardufoss, una dintre cele mai importante baze militare norvegiene. Foto: Profimedia Images

„Un pericol la adresa securității forțelor armate suedeze”

Proprietatea cu șapte dormitoare din apropiere de baza navală Muskö a Suediei este deținută de Tatiana Sazonova, soția lui Stanislav Aleșcenko, un oligarh rus și un aliat al lui Vladimir Putin.

Vila a fost cumpărată în schimbul sumei de 18,6 milioane de coroane suedeze (aproximativ 1,67 milioane de euro) în anul 2017, cu mult timp înainte ca Rusia să fie considerată o amenințare critică la adresa Suediei.

Ministrul suedez al apărării, Pål Jonson, a spus că guvernul său va confisca „proprietatea de importanță strategică” deoarece consideră că proprietarul este o „amenințare la adresa securității” bazei navale Muskö.

„Este singurul loc din zonă care nu se află la dispoziția forțelor armate suedeze, ceea ce creează o breșă critică în apărarea bazei navale”, a spus Jonson pentru The Telegraph.

„Proprietatea este deținută acum de o persoană care are cetățenie rusă și este considerată un pericol la adresa securității forțelor armate suedeze.”

Fostul ambasador al Lituaniei în Marea Britanie, Eitvydas Bajarūnas, a spus că în statele baltice există teama că Rusia ar putea folosi aceste proprietăți și alți agenți intermediari ca pe un fel de „cal troian”.

Chiar dacă rușii nu plănuiesc să lanseze o „acțiune militară” în scurt timp, aceste proprietăți ar putea fi folosite „pentru strângerea de informații, supraveghere, influență sau sabotaj”, a mai spus Bajarūnas.

„Scopul acestor restricții este preventiv: să reducem vulnerabilitățile din jurul infrastructurii militare și strategice înainte ca acestea să poată fi exploatate în timpul unei crize.”

Proprietatea deținută de soția oligarhului rus Stanislav Aleșcenko pe insula Muskö din Suedia „este singurul loc din zonă care nu se află la dispoziția forțelor armate suedeze, ceea ce creează o breșă critică în apărarea bazei navale”. Foto: Profimedia Images

„Ceea ce contează nu este de ce a cumpărat cineva o proprietate, ci la ce ar putea fi folosită”

În cazul vilei de lângă Muskö, care acum se află în renovare, proprietara a spus în trecut că nu știa că aceasta se află în apropiere de o bază militară, când a fost interogată de site-ul de știri suedez Bulletin.

Baza navală Muskö are trei docuri pentru distrugătoare și submarine. Proprietatea deținută de Sazonova se află în extremitatea sud-vestică a insulei pe care se află baza navală și are șapte dormitoare, trei băi, o plajă cu pietriș și un ponton pentru bărci cu motor.

În Lituania, guvernul a introdus noi legi care le interzic rușilor posibilitatea de a deține proprietăți în apropiere de zone cu importanță strategică, pentru a evita situația în care acestea sunt folosite cu rea intenție.

Baza aeriană din Šiauliai este foarte importantă pentru Lituania, fiind centrul de operațiuni al misiunii NATO de poliție aeriană folosit de avioanele militare care protejează spațiul aerian de pe flancul estic al alianței.

„Pentru securitatea națională, ceea ce contează nu este de ce a cumpărat cineva o proprietate, ci la ce ar putea fi folosită”, a spus Mindaugas Lingė din partea partidului lituanian de centru-dreapta Uniunea Patriei.

„O proprietate lângă o bază militară sau o altă instalație strategică poate fi folosită ca post de observație, loc de depozitat echipamente, punct de lansare a dronelor și pentru sabotaj.”

Chiar dacă rușii nu plănuiesc să lanseze o „acțiune militară” în scurt timp, aceste proprietăți ar putea fi folosite „pentru strângere de informații, supraveghere, influență sau sabotaj”. Foto: Profimedia Images

Proprietăți camuflate și „călugărițe spion” pe teritoriul NATO

În Norvegia, mai multe cabane din stațiunea de schi Målselv Fjellandsby, de lângă baza militară Bardufoss, au fost deținute de cetățeni ruși încă din 2010, potrivit postului norvegian TV2.

„În Muskö, vorbim despre o proprietate achiziționată și camuflată ca altceva – asta este o veche strategie rusească”, a spus fostul ministru suedez de externe, Tobias Billström.

Oficialii suedezi se află deja în procesul de a expropria o biserică ortodoxă rusă din Västerås, în centrul Suediei, după ce au apărut suspiciuni că ar fi folosită pentru a spiona aeroportul din apropiere, potrivit serviciilor de informații suedeze.

Oficialii ruși au încercat deja să manipuleze mai multe biserici din Suedia pentru a le permite să închirieze birouri aflate în apropiere de infrastructura critică a țării, după cum a reieșit dintr-o altă investigație The Telegraph.

Moscova a recurs chiar la folosirea unor așa-numite „călugărițe spion” pentru a răspândi propagandă pro-Kremlin în Suedia și alte țări NATO.

Călugărițele de la Mănăstirea Sfânta Elisabeta din Belarus susțin războiul lui Putin atât de mult încât au fost poreclite „călugărițele Z” - litera asociată cu invazia Rusiei în Ucraina.

Ele au fost fotografiate în zone din Ucraina ocupată purtând veste antiglonț și desfășurând activități pentru susținerea moralului soldaților ruși.

Editor : Raul Nețoiu