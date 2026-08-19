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Video Camilla, dezvăluiri despre diagnosticul de cancer al regelui Charles: „A fost greu să păstrăm secretul. Abia așteptam să spun tuturor”

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Regele Charles regina Camilla
Regele Charlws și Regina Camilla, vizită în Ottawa, Canada. Foto: Profimedia
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Din articol
„Am simțit că era ceva mult mai profund” Charles nu a vrut să-și încetinească ritmul

Regina Regatului Unit a vorbit pentru prima dată, în cadrul unui interviu publicat de The Guardian, despre cât de dificil i-a fost să păstreze secret diagnosticul de cancer al regelui Charles înainte ca acesta să fie făcut public. Camilla a simțit „nevoia să spună totul” în timpul unei vizite la un centru al organizației caritabile Maggie’s, în ianuarie 2024, după ce Charles fusese diagnosticat cu cancer, dar cu câteva zile înainte ca Palatul Buckingham să anunțe public vestea.

Declarațiile apar într-un scurt film de șapte minute, publicat miercuri pe canalele de YouTube ale familiei regale britanice și ale organizației Maggie’s, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea organizației caritabile.

Camilla a povestit că „aproape a spus ceva” în timpul vizitei la noul centru Maggie’s de la spitalul Royal Free din Londra, pe 31 ianuarie 2024, unde a participat la inaugurare în calitate de președintă a organizației.

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„Îmi amintesc că am venit să vizitez un centru Maggie’s imediat după ce regele a fost diagnosticat. Nimeni nu putea spune nimic în acel moment. A fost destul de dificil”, i-a spus Camilla directorului executiv al organizației, Dame Laura Lee, în timpul unei conversații filmate la Clarence House.

„Era să spun ceva, dar, știi, am simțit că nu era momentul potrivit”, a adăugat regina.

„Am simțit că era ceva mult mai profund”

Camilla a explicat că întâlnirea cu pacienții și familiile acestora a făcut-o să înțeleagă și mai bine importanța centrelor Maggie’s.

„M-am uitat la toți cei care sufereau și la toate rudele și cred că asta m-a făcut să-mi dau seama și mai mult cât de importante erau aceste locuri”, a spus ea.

„Îmi doream foarte mult să mă descarc, dar, evident, nu am putut”, a mărturisit Camilla.

În timpul vizitei din ianuarie 2024, Charles se recupera după tratamentul pentru o prostată mărită. Diagnosticul de cancer fusese deja stabilit, însă natura bolii nu fusese făcută publică.

Palatul Buckingham a anunțat diagnosticul pe 5 februarie 2024, la cinci zile după vizita Camillei la centrul Maggie’s.

Regina și-a amintit și întâlnirile cu pacienții din acea perioadă. Ea a spus că „aproape îi interoga”, însă nu a vrut „să se amestece prea mult în viața lor”.

„De obicei, când intram acolo, pur și simplu stăteam de vorbă cu ei, dar nu știu, am simțit că era ceva mult mai profund”, a povestit Camilla.

Charles nu a vrut să-și încetinească ritmul

Regele Charles a revenit la angajamentele publice în aprilie 2024, la mai puțin de trei luni după începerea tratamentului.

Vorbind despre refuzul soțului ei de a-și reduce activitatea, Camilla a spus: „Uitați-vă la soțul meu. Nimic nu l-a oprit. A spus pur și simplu: «Așa fac eu. O să mă descurc.»”

Ea a recunoscut că situația a fost una cu totul nouă pentru familia lor.

„Niciodată nu ne-am confruntat cu o astfel de situație acasă, iar brusc soțul tău primește diagnosticul și te gândești: «Doamne, am vorbit cu toți acești oameni și acum eu sunt cea care are o legătură directă cu boala, cea care trebuie să ajute la îngrijirea bietului meu soț și să încerce să înțeleagă totul.»”

Camilla a lansat filmul pentru a evidenția sprijinul oferit de Maggie’s pacienților cu cancer și familiilor acestora, dar și pentru a atrage atenția asupra serviciilor dedicate persoanelor care îngrijesc bolnavi.

Organizația oferă gratuit sprijin psihologic, emoțional și practic persoanelor afectate de cancer și celor apropiați acestora. 

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Editor : C.A.

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