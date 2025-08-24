Live TV

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul canadian Mark Carney au avut o conferință de presă comună. Sursa: Profimedia

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney a declarat duminică, la Kiev, că nu exclude prezenţa trupelor canadiene în Ucraina ca parte a viitoarelor garanţii de securitate propuse, al căror cadru este, în prezent, elaborat de către Ucraina şi aliaţii săi, informează Reuters. Prezenţa trupelor terestre aliate, în cazul unui armistiţiu, este importantăpentru Kiev, a afirmat, la rândul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

 Dacă agresiunea Rusiei rămâne fără răspuns, nu se va opri aici, a declarat Mark Carney într-o conferinţă de presă comună cu Volodimir Zelenski, subliniind importanţa investiţiilor critice ale statelor membre NATO în Ucraina.

Carney a cerut un armistiţiu între Rusia şi Ucraina, deși preşedintele american Donald Trump a declarat, la mijlocul lunii august, că preferă un acord de pace direct între părţile beligerante pentru a pune capăt războiului.

 În primul rând, avem nevoie de o încetare a ostilităţilor. Avem nevoie de un armistiţiu. Îl putem numi o încetare a focului, o pauză, un armistiţiu. Este necesar să oprim uciderile, a insistat premierul canadian.

Carney a mai declarat că nu este treaba Rusiei să decidă ce garanţii de securitate ar putea solicita Ucraina de la aliaţii săi occidentali pentru a pune capăt războiului.  Nu este treaba Rusiei să decidă cum să garanteze suveranitatea, independenţa şi libertatea Ucrainei în viitor. Aceasta este alegerea Ucrainei şi deciziile partenerilor noştri, a apreciat Carney.

La rândul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că prezenţa trupelor străine în Ucraina după încheierea războiului cu Rusia este  importantă, deoarece Kievul încearcă să lucreze la posibile garanţii de securitate cu aliaţii săi occidentali, informează AFP.

