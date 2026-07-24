Friedrich Merz ar putea anunța astăzi remanierea guvernului. Scandalul mamelor surogat zdruncină politica germană (Reuters)

Cancelarul german Friedrich Merz ar putea anunța astăzi, 24 iulie, o remaniere guvernamentală, determinată de plecarea bruscă a lui Jens Spahn, o figură importantă a partidului, în urma unui scandal provocat de nașterea unui copil cu ajutorul unei mame surogat, au declarat joi trei surse pentru Reuters.

Ministrul Sănătății, Nina Warken, va prelua probabil conducerea cancelariei lui Merz, în timp ce predecesorul ei în această funcție – Thorsten Frei – îl va succeda pe Jens Spahn la conducerea facțiunii CDU/CSU din parlament, au precizat sursele.

Frei, un confident de lungă durată al lui Merz, a fost responsabil de coordonarea activității guvernamentale din cadrul cancelariei, un rol care a fost supus unei atenții sporite pe parcursul primului an tumultuos al coaliției.

Carsten Linnemann, care ocupă în prezent funcția de secretar general al CDU, ar putea să o înlocuiască pe Warken în funcția de ministru al sănătății, au afirmat sursele, confirmând astfel o informație publicată de ziarul de mare tiraj Bild.

Merz ar putea anunța schimbările astăzi, deși joi seara discuțiile privind aceste posturi erau încă în curs.

„Încă nu e nimic bătut în cuie”, a declarat una dintre surse.

Spahn și-a dat demisia sâmbătă, după ce a devenit părinte al unui copil prin intermediul unei mame surogat în Statele Unite, o decizie care contravine poziției propriului său partid, care se opune maternității surogat. La un moment dat, Spahn fusese considerat un potențial adversar al lui Merz.

În altă ordine de idei, ziarul Handelsblatt a relatat că deputatul CDU Philipp Amthor ar putea, de asemenea, să se alăture cancelariei în calitate de ministru de stat responsabil cu relațiile guvernului federal cu cele 16 landuri ale țării.

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Editor : A.M.G.