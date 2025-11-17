Live TV

Cancelarul german Friedrich Merz cere reforme urgente: Europa s-a transformat într-un „monstru birocratic”

friedrich merz
Cancelarul german Friedrich Merz. Sursa foto: Profimedia Images
Europa, tot mai vulnerabilă în fața crizelor globale Merz critică regulile bancare prea stricte din Europa

Cancelarul german Friedrich Merz a criticat dur nivelul actual de birocrație din Uniunea Europeană, avertizând că piața unică s-a transformat într-un „monstru birocratic” care frânează competitivitatea. Liderul de la Berlin cere reforme rapide pentru a întări suveranitatea economică a Europei și pentru a reduce dependența de Statele Unite, China și Rusia.

Asocierea suveranităţii cu Europa "este la origine o formulare franceză mai degrabă decât germană", dar "astăzi o preiau pentru că o consider necesară", a declarat liderul german în cadrul unui forum economic la Berlin, organizat de cotidianul bavarez Suddeutsche Zeitung.

"Trebuie să devenim mai suverani şi independenţi în numeroase domenii politice şi economice", a declarat cancelarul Merz, subliniind că Germania şi Europa nu mai pot să se "baze pe faptul că America ne apără, că China ne furnizează materii prime sau că Rusia va fi într-o zi un garant al păcii".

Afirmaţiile sale intervin în ajunul unei reuniuni cu preşedintele francez Emmanuel Macron la Berlin pentru promovarea "suveranităţii digitale" europene şi reducerea dependenţei de giganţii tehnologici americani, în special în domeniul inteligenţei artificiale şi al serviciilor de "cloud" (un spaţiu de stocare virtual care se află pe servere, localizate în centre mari de date).

Europa, tot mai vulnerabilă în fața crizelor globale

Criza energetică apărută după invazia rusă în Ucraina, penuria de unele materii prime şi poziţia dominantă a Chinei în sectoare-cheie (semiconductori, baterii, pământuri rare) au pus în evidenţă vulnerabilitatea Europei şi în special al modelului industrial german.

Cancelarul Merz a denunţat de asemenea dificultăţile administrative care frânează piaţa unică europeană. Potrivit lui, piaţa unică lansată acum peste 40 de ani s-a transformat într-un "monstru birocratic", perceput de companii mai degrabă o frână în afacerile lor decât un spaţiu al oportunităţilor.

Liderul german a anunţat că la iniţiativa sa va fi organizat un Consiliu extraordinar al liderilor europeni, preconizat pentru 12 februarie, care va fi dedicat competitivităţii industriei europene şi reducerii poverii birocratice.

Merz critică regulile bancare prea stricte din Europa

Merz a apreciat totodată drept "prea riguroasă" reglementarea băncilor în Europa, într-un discurs pronunţat în cursul după-amiezii în faţa unui congres bancar la Frankfurt.

Măsurile adoptate după criza financiară din 2008-2009 pentru a întări soliditatea bilanţurilor bancare "rămân corecte", dar "ceea ce vedem în prezent în SUA şi în alte regiuni ale lumii, inclusiv în alte părţi ale Europei, oferă mult mai multe posibilităţi de finanţare a companiilor decât la noi", a susţinut el.

El a dat exemplul companiei germane BioNTech, a cărei ascensiune rapidă este legată de vaccinul său împotriva COVID bazat pe ARN mesager. Aceasta a ales Nasdaq din New York pentru a strânge capitaluri.

Merz "nu mai vrea să accepte" să se orienteze spre piaţa americană pentru a-şi finanţa creşterea, de unde şi apelul său pentru o "piaţă financiară europeană performantă şi eficientă", cară să includă un centru financiar european, capabil să concureze cu rivalii săi americani şi asiatici.

Uniunea capitalurilor, redenumită Uniunea economisirii şi investiţiilor, un adevărat subiect recurent al summiturilor Celor 27, prevede armonizarea reglementărilor diferitelor burse europene.

Obiectivul este de a canaliza economiile europene spre investiţii pentru a consolida competitivitatea companiilor şi a sprijini tranziţiile digitale şi ecologice, notează AFP.

