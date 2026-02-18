Live TV

Cancelarul german vrea ca tinerii sub 16 ani să nu mai aibă acces la rețelele sociale

Data publicării:
retele sociale
Imagini cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Cancelarul german Friedrich Merz susţine propunerile de restricţionare a utilizării reţelelor de socializare de către copii, invocând îngrijorări cu privire la timpul excesiv petrecut în faţa ecranelor şi impactul acestora asupra dezvoltării tinerilor.

"Întrucât copiii de astăzi, la vârsta de 14 ani, petrec cinci ore sau mai mult pe zi în faţa ecranelor, iar întreaga lor socializare are loc doar prin intermediul acestui mediu, atunci nu ar trebui să fim surprinşi de deficitele de personalitate şi de problemele de comportament social în rândul tinerilor", a declarat Merz într-un episod al podcastului politic "Machtwechsel" ("Schimbarea puterii"), care urmează să fie difuzat miercuri, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Înaintea unui congres al partidului care începe vineri, o filială regională a Uniunii Creştin-Democrate (CDU) conservatoare a lui Merz din landul nordic Schleswig-Holstein a propus stabilirea vârstei minime pentru utilizarea platformelor precum Instagram, TikTok şi Facebook la 16 ani, însoţită de verificarea obligatorie a vârstei.

Merz a declarat că îi place mult propunerea, precum şi o iniţiativă similară din partea Partidului Social Democrat (SPD) de centru-stânga, partenerul minoritar din coaliţia de guvernare din Germania.

Personalităţi de rang înalt din SPD au prezentat un document de politici ce includ propuneri concrete pentru restricţii, între care un model pe niveluri, cu o interdicţie completă pentru copiii sub 14 ani.

Merz a spus că este, în general, precaut în ceea ce priveşte impunerea de interdicţii. Dar "întrebarea cheie trebuie să fie cum îi protejăm pe copii la o vârstă la care au nevoie de timp şi pentru a se juca, pentru a învăţa şi pentru a se concentra la şcoală", a adăugat el.

La sfârşitul anului trecut, Australia a devenit prima ţară care le-a interzis copiilor sub 16 ani să aibă propriile conturi de socializare. Mai multe ţări europene iau în considerare măsuri similare.

Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
