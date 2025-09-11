Cancelarul Germaniei cere întărirea serviciilor secrete pentru a înfrunta Rusia și atacurile hibride

Cancelarul Friedrich Merz a cerut joi consolidarea serviciilor de informații, astfel încât acestea să reflecte dimensiunea și puterea economică a Germaniei, într-o perioadă de amenințări crescânde la adresa țării sale și a Europei, scrie Politico.

„Rareori în istoria Republicii Federale situația de securitate a fost atât de gravă. Fundamentele arhitecturii de securitate europene, care ne-au permis să trăim timp de decenii în libertate, pace și prosperitate, au devenit fragile”, a declarat Merz la ceremonia de învestire a lui Martin Jäger în funcția de nou președinte al Serviciului Federal de Informații (BND).

„Având în vedere responsabilitatea pe care o purtăm în Europa, raportat la dimensiunea și puterea noastră economică, obiectivul nostru este să ne asigurăm că BND funcționează la cel mai înalt nivel în materie de informații”, a adăugat el.

De mult timp, agențiile de securitate germane se bazează pe sprijinul serviciilor secrete americane pentru monitorizarea amenințărilor teroriste, a atacurilor cibernetice și a activităților de spionaj, în timp ce Europa se confruntă acum cu o Rusie tot mai agresivă și cu aliații acesteia.

Martin Jäger și Friedrich Merz / sursa foto: Profimedia Images

Martin Jäger, în vârstă de 61 de ani, a fost numit la 4 septembrie în funcția de șef al BND, înlocuindu-l pe Bruno Kahl, care deținea această poziție de mai mulți ani. Diplomat cu experiență, Jäger a reprezentat Germania în Irak și Afganistan, iar recent a fost ambasador la Kiev.

De la preluarea mandatului, în urmă cu câteva luni, Merz a devenit el însuși ținta principală a rețelelor de dezinformare ruse. Experții și oficialii din serviciile de informații leagă aceste campanii, care includ povești fabricate, site-uri false și videoclipuri generate de inteligența artificială, de sprijinul vocal pe care cancelarul german l-a arătat Ucrainei în fața agresiunii Kremlinului.

„În Germania, ne apărăm acum zilnic de atacuri hibride asupra infrastructurii noastre: acte de sabotaj, spionaj, campanii de dezinformare”, a avertizat Merz în discursul său de joi. El a subliniat că este nevoie de „o schimbare de paradigmă în politica externă și de securitate” pentru a face față acestor amenințări. „Avem servicii de securitate foarte, foarte bune în Germania. Dar suveranitatea noastră, în Germania și în Europa, depinde în mare măsură de faptul că trebuie să devenim și mai buni.”

Editor : M.I.