Când ar putea adera Ucraina la Uniunea Europeană. Anunțul șefei misiunii diplomatice a blocului în Kiev

Ambasadoarea Uniunii Europene în Ucraina, Katarina Maternová, a declarat că anul 2030 reprezintă un „termen realist” pentru aderarea țării la UE. Toată lumea vede că Ucraina este pregătită să îndeplinească condițiile de aderare la UE, a subliniat ea. „Domeniile de negociere vor necesita numeroase schimbări, dar în prezent discutăm despre negocieri tehnice oficiale în domenii specifice”, a spus Maternová.

Potrivit acesteia, termenele ulterioare vor depinde de cât de repede va reuși Ucraina să realizeze reformele legislative și instituționale necesare.

Ambasadoarea și-a exprimat, de asemenea, speranța că restul grupurilor de negocieri vor putea fi deschise încă din această vară. După aceea, Kievul va trebui să treacă prin proceduri suplimentare de armonizare și să îndeplinească o serie de cerințe intermediare; cu toate acestea, nivelul actual de armonizare a legislației ucrainene cu normele UE, în opinia lui Maternova, permite deja începerea negocierilor de fond privind aderarea.

La 15 iunie, Uniunea Europeană a deschis oficial primul grup de negocieri privind aderarea Ucrainei și a Moldovei. Ceremonia a avut loc la Luxemburg, cu participarea miniștrilor de externe ai țărilor UE. Procesul de negociere este împărțit în șase grupuri tematice, care acoperă diverse domenii legislative și politice. Primul dintre acestea este dedicat aspectelor fundamentale, inclusiv statului de drept, funcționării instituțiilor democratice și funcționării sistemului de stat. „A trebuit să ajungem la un consens corespunzător între statele membre. Adoptarea unui ansamblu foarte complex de legi și acte normative nu este ușoară”, a explicat Maternova.

Lansarea primului grup de măsuri marchează trecerea de la etapa pregătitoare la activitatea practică privind condițiile viitoarei aderări. În cadrul acestui proces, Uniunea Europeană va evalua conformitatea legislației naționale cu normele europene și progresul reformelor în domenii specifice.

Editor : A.R.