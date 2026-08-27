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Când ar putea avea loc noi discuții de pace între Ucraina și Rusia. Șeful de cabinet al lui Zelenski: „Nu ne putem descurca fără ei”

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Discuțiile de la Abu Dhabi au fost mediate de SUA. Sursă foto: X
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Discuțiile dintre delegațiile ucrainene și ruse ar putea avea loc în septembrie și ar putea include reprezentanți ai Statelor Unite, a declarat joi șeful de cabinet al președintelui ucrainean, Kirilo Budanov, relatează Reuters.

Budanov a declarat că Ucraina își propune să relanseze negocierile, urmând ca luna viitoare să se înregistreze probabil noi evoluții. Negocierile de pace conduse de SUA au intrat în impas în acest an, deoarece Ucraina a refuzat cererile Rusiei de a ceda mai mult teritoriu, iar Washingtonul a devenit din ce în ce mai preocupat de conflictul cu Iranul.

„Sper că da, și cu cei americani, desigur. Nu ne putem descurca fără ei”, a declarat Budanov pentru canalul ucrainean de știri Novyny Live, fiind întrebat dacă acest lucru înseamnă discuții directe între negociatorii ucraineni și cei ruși.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat recent că Ucraina a identificat o fereastră de oportunitate pentru medierea SUA până la sfârșitul verii viitoare și a elaborat o pagină cu propuneri, împreună cu oficiali americani și europeni, care urmează să fie prezentată Moscovei.

Ultima rundă de discuții trilaterale între Ucraina și Rusia, la care au participat și reprezentanți ai SUA, a avut loc în februarie. De atunci, reprezentanții ucraineni și ruși au purtat doar discuții separate cu delegația americană.

Informația vine în contextul în care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat, marți, mesajul de felicitare pe care l-a primit cu o zi înainte de la preşedintele american Donald Trump cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a independenţei Ucrainei. În mesaj, Trump s-a oferit să dea un nou impuls eforturilor de pace, astfel încât Ucraina să îşi poată realiza „potenţialul extraordinar”.

Anterior, viceministrul adjunct de externe Serghei Riabkov a susținut că Rusia este deschisă să asculte noi propuneri privind modul de a se ajunge la o reglementare a conflictului din Ucraina,  reiterând însă că orice propuneri ar trebui să reflecte „realităţile de pe teren”.

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Editor : A.M.G.

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